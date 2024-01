Almancil. Jaap Reesema und seine Frau Kim Kötter, frühere Miss Universe in den Niederlanden, besuchten Sebastiaan Bornauw in Portugal.

In ihrer niederländischen Heimat wäre der Trubel für Jaap Reesema (oder auch Jake Reese) und seine Frau Kim Kötter vermutlich etwas größer gewesen. In Almancil konnten sie am Mittwochvormittag bei angenehmen 18 Grad Celsius ganz entspannt dem Training des VfL Wolfsburg zuschauen. In Holland sind beide ziemlich bekannt: Er gewann 2010 die niederländische Version von X-Factor, sie wurde in ihrer Heimat 2002 Miss Universe. Im VfL-Trainingslager schauten sie mit ihren drei Kindern vor allem vorbei, weil sie einen Wolfsburg-Profi wiedersehen wollten.

Reesema sang bei Sebastiaan Bornauws Hochzeit

Und das ist Verteidiger Sebastiaan Bornauw. Der Belgier hatte im Sommer seine Ines geheiratet - und der X-Factor-Sieger auf der Feier für Stimmung gesorgt. Das Brautpaar kannte den Singer-Songwriter, der auch regelmäßig in Belgien auftritt. „Sie kannten meine Musik und viele meiner Lieder. Es war eine wundervolle Hochzeit, beide sind tolle Menschen“, schwärmte Reesema von Bornauws besonderem Tag.

Die Familie urlaubt gerade an der portugiesischen Algarveküste und bekam zufällig mit, dass zur gleichen Zeit auch der VfL seine Zelte hier aufschlägt. „Nicht wahr“, dachte Reesema und nutzte die Gelegenheit am Mittwoch zu einem kurzen Treffen mit dem Wolfsburger Abwehrspieler sowie Aster Vranckx, Vaclav Cerny, der früher für Twente Enschede spielte, und Talent Kofi Amoako. Die gesamte Familie des Sängers ist fußballverrückt.

VfL hat verkündet: Pavao Pervan bleibt ein weiteres Jahr

Noch bis Sonntag bleibt der VfL in Almancil, bereitet sich dort auf die zweite Saisonhälfte in der Fußball-Bundesliga vor. Als die beiden Niederlande-Stars vorbeischauten ließ VfL-Trainer Niko Kovac fast zwei Stunden lang schuften. Am Nachmittag steht noch eine zweite Einheit an. Und parallel dazu verkündete der Klub offiziell, was in den vergangenen Wochen schon kein Geheimnis mehr war: Torwart Pavao Pervan hat für eine weitere Saison in Wolfsburg unterschrieben.