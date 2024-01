Almancil. Der Wolfsburger Fußball-Bundesligist ist in Almancil an der Algarveküste angekommen. Bis Sonntag wartet ein straffes Programm.

„Bom dia“ heißt es seit Dienstagmittag für die Fußball-Profis des VfL Wolfsburg. Der Tross um Coach Niko Kovac ist im Winter-Trainingslager im portugiesischen Almancil gelandet. Bis Sonntag bereitet der Trainer den Bundesligisten auf die zweite Saisonhälfte vor, die mit dem letzten Hinrunden-Spiel beim FSV Mainz 05 (Samstag, 13. Januar, 15.30 Uhr) beginnt. Die Wölfe bleiben gar nicht so lange an der Algarveküste. Dementsprechend hat Kovac auch keine Zeit zu verlieren.

Am Dienstag um kurz vor 10 Uhr hob der Flieger von Braunschweig aus Richtung Faro ab, wo die Mannschaft gegen 12.30 Uhr (Ortszeit) eintraf. Von dort aus ging’s mit zwei Bussen die letzten Kilometer in die Fünf-Sterne-Herberge Conrad Algarve, die sich die Männer von Samstag an auch noch für einige Stunden mit den VfL-Fußballerinnen teilen. Die Wolfsburger Frauen bereiten sich dort bis zum 15. Januar auf das Unternehmen „nationales Double“ vor.

An Odogu sollen Klubs aus England interessiert sein, Ridle Baku soll nachreisen

Fast alle Spieler hatte Kovac an Bord. Nicht dabei: U17-Weltmeister David Odogu. Der 17 Jahre alte Innenverteidiger wird sich mit der Wolfsburger U19 auf die Rückrunde vorbereiten, spielt angesichts des Angebots in der VfL-Defensive noch keine Rolle im Profikader. Die Gerüchteküche um den Stammspieler aus dem so erfolgreichen DFB-Nachwuchs bringt ihn allerdings mit namhaften Klubs aus England in Verbindung, angeblich sollen der FC Chelsea und Leicester City ihre Fühler nach dem wohl größten Talent aus der Wolfsburger Akademie ausgestreckt haben, wie Sky berichtet. In Wolfsburg hat der Youngster im vergangenen Jahr allerdings einen langfristigen Vertrag unterschrieben.

Ridle Baku saß nicht mit im Trainingslager-Flieger des VfL von Braunschweig Richtung Faro. Der Rechtsaußen fehlte krankheitsbedingt, soll nachfliegen. © regios24 | Darius Simka

Ebenfalls nicht in den Flieger stieg Ridle Baku. Der 25 Jahre alte Rechtsaußen war seit Ende November für die Startelf gesetzt, verpasste den Abflug nach Faro nun allerdings krankheitsbedingt. Wenn möglich, soll er so schnell wie möglich nachreisen. Mit auf dem Platz in Almancil ist dagegen wieder Lukas Nmecha, der allerdings individuell und noch nicht mit der Mannschaft an seinem Comeback schuften wird. Wann genau der Torjäger nach seiner langen Verletzungsodyssee wieder eingreifen kann, ist noch offen.

Pavao Pervans Vertragsverlängerung steht kurz bevor

Personell sollte sich in den kommenden Tagen in Portugal nicht allzu viel tun. Kilian Fischer gilt als Leihkandidat zu Schalke 04, auf Mattias Svanberg soll es Sporting Lissabon abgesehen haben – unwahrscheinlich, dass der VfL den Schweden (Vertrag bis 2027) ziehen lässt.

Kurze Wege: Vom Teamhotel in Almancil geht‘s mit dem Fahrrad zum Trainingsplatz. © Sport | Marvin Seibert

Es gilt als offenes Geheimnis, dass die Vertragsverlängerung von Pavao Pervan ins Haus steht, und das unmittelbar. Der österreichische Keeper ist bereits seit 2018 in Wolfsburg und eine loyale Nummer 2, dessen Stimme in der Kabine Gewicht hat. Inwiefern sich die Rolle des bereits 36-Jährigen noch einmal ändern könnte, ist offen. Im Sommer verlässt Koen Casteels den VfL, Kamil Grabara wird ihm folgen. Möglich, dass der Klub hinter Grabara einen neuen, jüngeren ersten Stellvertreter aufbauen wird.

Der VfL könnte zur Vierer-Abwehrkette zurückkehren, Test gegen Schalke?

Was die Tage an der mit 16 Grad im Vergleich zu Deutschland deutlich wärmeren Algarveküste noch so bringen? Es ist davon ausgehen, dass Kovac in der zweiten Saisonhälfte zur Viererabwehrkette zurückkehren wird, auch daran dürfte der VfL in den kommenden Tagen intensiv arbeiten. Die (fehlende) defensive Stabilität mit bereits 27 Gegentoren war ein Faktor, warum der Klub nach 16 Spielen erst bei 19 Punkten steht.

Ein anderer ist die zu große Abhängigkeit von Jonas Wind in der Offensive. Der Däne lieferte Tore am Fließband, traf neun Mal. Der zweitbeste Wolfsburger Bundesliga-Torschütze ist Sommer-Neuzugang Lovro Majer (2), die restlichen neun Treffer verteilen sich auf neun weitere Schultern. Am Dienstagnachmittag stand die erste Einheit in Portugal an, am Mittwoch wird dann zwei Mal trainiert.

Einen (noch nicht bestätigten) Test soll es im Winter-Trainingslager ebenfalls geben. Am Samstag könnte Zweitligist FC Schalke 04 Gegner sein, ehe die Grün-Weißen bereits am Sonntag ihre Zelte in Almancil wieder abbrechen.