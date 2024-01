Wolfsburg. Nach einer durchwachsenen ersten Saisonhälfte soll das kurze Trainingslager den Wölfen wieder zu mehr Stabilität verhelfen.

Was Niko Kovac in den nächsten Tagen im portugiesischen Almancil mit seiner Mannschaft trainieren wird, ist noch ein Geheimnis. Der Trainer des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg ist niemand, der sich gerne in die Karten schauen lässt. Vor dem Abflug der Grün-Weißen ins kurze Wintertrainingslager (sechs Tage inklusive An- und Abreise) deutet sich aber sehr wohl an, dass der Coach bemüht ist, nach einer durchwachsenen ersten Saisonhälfte seinem Team wieder mehr Stabilität zu geben.

Nach einem guten Saisonstart war dem Bundesligisten die nötige Balance abhanden gekommen. Nicht alles ist schlecht, doch leistungsmäßig besteht beim VfL seit einigen Wochen Luft nach oben. Und mit den Ergebnissen können die Wolfsburger bei 19 Punkten aus bisher 16 Ligaspielen und dem Aus im DFB-Pokal im Dezember in Mönchengladbach auch nicht zufrieden sein. Die Ansprüche des Klubs sind andere, auch wenn die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb noch nicht abgeschrieben werden muss.

Gegen die Bayern lief es mit Viererkette besser

Für ein mögliches Happy End am Saisonende braucht es im neuen Jahr jedoch deutlich mehr Konstanz. Und die werden die Wölfe nur mit einer guten Balance zwischen Offensive und Defensive erreichen. Das weiß Kovac, und daher ist der Coach auch bereit, seine bisherigen Vorstellungen zu überdenken. Oft hatte er seine Mannschaft in dieser Saison mit einer Dreierkette in der Abwehr ins Rennen geschickt. So auch im letzten Spiel des Jahres gegen Bayern München. Ergebnis: Die Wolfsburger traten gegen den deutschen Rekordmeister zunächst sehr passiv auf und kassierten in der ersten Hälfte zwei Gegentore.

Zur Pause stellte Kovac auf Viererkette in der Abwehr um. Damit lief es besser, auch wenn der VfL den 1:2-Rückstand zur Pause nicht mehr aufholen konnte. Trotzdem dürfte die Partie ein Fingerzeig für die zweite Saisonhälfte beim VfL sein. Auch intern musste Kovac sich zuletzt immer mehr Fragen gefallen lassen, ob die Dreierkette die richtige Wahl für sein Team ist. Nun ist der Coach wohl bereit, davon abzurücken und mehr auf die Viererkette zu setzen. Die nächsten Tage in Portugal dürfte er verstärkt nutzen, um mit seinen Spielern die Abläufe in diesem System zu verinnerlichen.

Schalke interessiert sich für Kilian Fischer

Unabhängig von taktischen Überlegungen hat mit Beginn des neuen Jahres auch für den VfL der Transfermarkt geöffnet. Selber werden die Wolfsburger da wohl kaum oder nur sehr verhalten aktiv werden. Das kann den Klub aber nicht davor schützen, dass seine Spieler nicht bei anderen gehandelt werden. So soll Rechtsverteidiger Kilian Fischer das Interesse von Zweitligist Schalke 04 geweckt haben. Sollte sich das bewahrheiten, könnte es eine Win-Win-Situation geben. Beim VfL ist Fischer in dieser Spielzeit noch ohne Einsatz, eine Leihe bis zum Saisonende nach Gelsenkirchen würde auch für ihn Sinn machen.

Anders liegt der Fall bei Mattias Svanberg. Der Mittelfeldspieler ist beim VfL ein wichtiger Faktor. Dass nun Sporting Lissabon an dem Schweden Interesse zeigen soll, dürfte die Grün-Weißen relativ kalt lassen. Svanberg hat in Wolfsburg noch einen Vertrag mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2027.