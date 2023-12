Wolfsburg. VfL-Geschäftsführer Michael Meeske spricht im Interview über Finanzen, Nachhaltigkeit und Fanbindung beim Fußball-Bundesligisten.

Seit fünf Jahren ist Michael Meeske Geschäftsführer des VfL Wolfsburg. Die Themenbreite, mit der er sich in diesem Amt beschäftigen muss, ist groß. Von dem Ringen um Nachhaltigkeit im Profifußball, einer angespannten Finanzsituation bei Eigner Volkswagen, Diskussionen mit Fans über den Investoren-Einstieg bis zur sportlichen Lage bei den Grün-Weißen – selten in seiner Amtszeit waren die Herausforderungen beim Fußball-Bundesligisten so vielfältig.

Herr Meeske, die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat mit knapper Mehrheit der Klubs für die Möglichkeit eines Investoren-Einstiegs gestimmt. Was bedeutet das Ihrer Meinung nach für die DFL sowie für den VfL Wolfsburg?

Ich bin überzeugt, dass dieses Modell für die Liga eine sinnvolle Möglichkeit darstellt, sich eine zukunftsfähige Perspektive zu erarbeiten, was die internationalen Vermarktungsfähigkeiten sowie die Entwicklung neuer Medienformate anbelangt. Das ist vor allem auch mit Blick auf die Mediennutzung jüngerer Generationen wichtig.

Was heißt das konkret für den VfL? Gibt es mehr Geld von der DFL? Ändert sich die Zusammenarbeit mit den Medien vor Ort?

Kurzfristig sind keine großen Veränderungen zu erwarten. Mittel- und langfristig sollen sich aber die Möglichkeiten signifikant verbessern, Einnahmen zu generieren. Darüber hinaus soll es für die Medienpartner künftig einen noch besseren Zugang zu den Klubs geben. Wir werden nahbarer und transparenter sein müssen, um das Produkt noch attraktiver zu machen. Aber das wäre wahrscheinlich auch ohne den Investoren-Einstieg so gekommen.

Wie waren die Gespräche mit den VfL-Fans über dieses Thema?

Wir haben mit dem Fanrat und Vertretern der aktiven Fanszene diskutiert, haben unser Abstimmungsverhalten erklärt und dargestellt, warum dieser Prozess aus unserer Sicht im Sinne aller Beteiligten rund um den Fußball ist. Auch wenn wir sicher nicht alle überzeugen können, hatte ich schon das Gefühl, dass unsere Beweggründe nachvollzogen werden konnten. Die Gespräche haben zumindest das gegenseitige Verständnis diesbezüglich verbessert. Naturgemäß wird eine solche Partnerschaft negativ seitens der Fanszenen gesehen, da sie für viele abseits von inhaltlichen Aspekten ein Symbol der Kommerzialisierung ist. Denn es geht ja nicht darum, dass hier ein Investor einsteigt und bestimmt, was in den Klubs passiert, sondern es handelt sich eher um eine Vermarktungspartnerschaft, die bei vielen Bundesligisten in ähnlicher Form schon kritikfrei existiert. Ich halte es auch für unrealistisch, dass der Partner den Spielplan bestimmt, geschweige denn ein Szenario denkbar wäre, wo es nur noch einzelne Live-Spiele gibt.

Trotzdem könnte der Investoren-Deal zu einer weiteren Entfremdung der Fans vom Fußball führen. Dieses Problem wird seit Jahren beklagt und wurde durch Corona eher noch verschärft. Was tut der VfL gegen diese Entwicklung?

Zumindest bei den Zuschauerzahlen muss man aber festhalten, dass die sich fast schon überraschend schnell wieder erholt haben, sowohl generell in der Bundesliga als auch bei uns. Wir liegen in dieser Saison bisher sogar deutlich über den Zahlen aus der letzten Vor-Corona-Saison. Aber es gibt für die Klubs noch viel zu tun. Und je professioneller und leistungsoptimierter ein Sport wird, desto wichtiger ist es, den Menschen Momente des gemeinsamen Erlebens zu geben. Deswegen ist für uns die Frage, wie wir die Menschen in dieser Region noch stärker aktivieren und für uns begeistern können, so wichtig. Dazu gehört sowohl der Besuch von Spielerinnen und Spielern auf dem Weihnachtsmarkt als auch die Zusammenarbeit mit unseren Partnervereinen bei Feriencamps oder Funino-Turnieren, um nur zwei Beispiele zu nennen. Solche Aktionen sorgen dafür, dass wir den Menschen hier Möglichkeiten geben, die Spielerinnen und Spieler auch abseits der Spieltage zu erleben und an den VfL zu binden.

Potenzial für eine Entfremdung zwischen Fans und Klubs hat auch das Thema Super League, was durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs erneut für Diskussionen sorgte. Wie steht der VfL dazu?

Wir sind überzeugt von der pyramidalen Struktur aus Verbänden und Vereinen, um auf diesem Wege weiterhin die Verankerung des Fußballs in der Gesellschaft zu gewährleisten. Eine Weiterentwicklung europäischer Klub-Wettbewerbe kann daher nur sinnvoll im Einklang mit Uefa, nationalen Verbänden sowie der ECA als Klubvertretung erfolgen.

Sie haben die Zuschauerzahlen angesprochen. Diese Saison hat der VfL einen Schnitt von knapp über 26.000, nach etwa 24.000 in der Vorsaison. 2018/19 lag man auch bei knapp 24.000. Wie blicken Sie auf diese Steigerung?

Wir sind damit sehr zufrieden, die Zahlen liegen sogar leicht oberhalb unserer Planung. Wir führen das auf unser verstärktes Engagement in der Region zurück, indem wir beispielsweise unseren Partnervereinen oder -schulen Gruppentickets anbieten. Aber auch über Verbesserungen im digitalen Verkauf kann man heutzutage einige hundert Karten pro Spiel mehr verkaufen. Und ein guter sportlicher Start in die Saison sowie spannende Neuzugänge spielen natürlich auch eine wichtige Rolle.

Was muss passieren, damit die VW-Arena noch öfter ausverkauft ist?

Wir müssen an unseren Maßnahmen stetig dranbleiben, müssen in der Region präsent sein und unsere Angebote mit Leben füllen. Das machen wir auch mit großem Engagement. Vereinsbindung ist eine langfristige Sache. Aber sportlicher Erfolg ist dafür natürlich ein zentrales Thema.

Wie bewerten Sie die aktuelle sportliche Lage?

Ich teile die Einschätzung meiner Kollegen, dass wir im Moment ein Stück weit hinter unseren Erwartungen zurückbleiben. Aber der Glaube ist da, dass wir die nötigen Zutaten haben, mit einem spannenden und talentierten Kader und einem ambitionierten Trainerteam unsere Zukunft positiv zu gestalten.

Auch wenn nicht mal ganz Halbzeit in dieser Saison ist, es droht das dritte Jahr in Folge für den VfL ohne Europa. Was bedeutet das finanziell für den Klub?

Wir sind darauf ausgelegt, europäisch zu spielen. Zumindest wollen wir über einen Zeitraum von fünf Jahren drei, vier Jahre international dabei sein. Das ist auch ein Teil unserer wirtschaftlichen Planungen. Alle Klubs mit ähnlichen Zielen sind angewiesen auf Präsenz in Europa sowie Transfererlöse.

Im vergangenen Sommer hat das mit den Verkäufen von Micky van de Ven und Felix Nmecha gut funktioniert …

Genau. Wir hatten nun zwei Jahre, in denen wir Gewinne erwirtschaftet haben. Dazu muss man sagen, dass der Transfer von Nmecha im vergangenen Geschäftsjahr bis 30. Juni verbucht wurde, der Abgang von van de Ven im laufenden Geschäftsjahr. Aber wir haben in dieser Saison auch investiert. Deshalb ist dieser Transfer hilfreich, reicht aber allein nicht aus, um das Budget auszugleichen. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir uns auch ohne Europa in einem tolerablen Rahmen bewegen, auch wenn es vielleicht nicht direkt wieder zu einem Gewinn reicht. Doch wir haben unsere Gehaltsstruktur in den vergangenen Jahren nach unten angepasst, selbst wenn wir uns dabei nicht allen Entwicklungen im Markt entziehen können.

Bei der VfL-Mutter Volkswagen wird im Moment über ein hartes Einsparprogramm gesprochen. Wie groß ist die Sorge, dass diese Entwicklung auch den VfL erreicht?

Natürlich sind wir als Teil von Volkswagen auch verpflichtet, unseren Beitrag zum Performance-Programm zu leisten, dabei geht es aber eben auch nicht nur um Einsparung, sondern generell um eine Verbesserung der Performance. Und es freut uns in diesem Kontext, dass es ein klares Bekenntnis der Volkswagen-Führung zum VfL gibt, wofür wir sehr dankbar sind. Aber es bedeutet natürlich auch für uns, dass wir noch effizienter werden müssen.

Aber es gab noch keine Einsparvorgaben von VW?

Wir sind natürlich in intensiven Diskussionen mit VW. Es geht wie gesagt darum, unsere Performance zu optimieren und besonders die Dinge zu hinterfragen, die nicht direkt in die sportliche Leistungsfähigkeit einzahlen.

Spüren sie den Druck von VW, sich bald wieder für Europa qualifizieren zu müssen?

Wir spüren im Sport immer Druck und natürlich gibt es nachvollziehbare Erwartungen von VW, die sich aber mit unseren Ansprüchen und Ambitionen decken.

Vor etwa einem Jahr hat sich die Geschäftsführung des VfL neu aufgestellt. Marcel Schäfer hat die Aufgabe von Jörg Schmadtke übernommen. Wie fällt Ihre Bilanz dieser Neuaufstellung aus?

Ich empfinde das als ein sehr homogenes Miteinander. Aber wir haben schon in ähnlicher Konstellation über Jahre hinweg gut zusammengearbeitet. Von daher habe ich keinen so spürbaren Wechsel empfunden, auch wenn Jörg Schmadtke als eine Art Blitzableiter, der einiges auf sich ziehen konnte, weg ist. Doch ich finde, dass Marcel Schäfer auf beeindruckende Art und Weise in die Rolle des zentralen Sport-Entscheiders hineingewachsen ist.

Der VfL ist ein Klub, der sich sehr zu Diversität und Toleranz bekennt. Über VW gibt es aber auch eine Verbindung zu Katar, das bereits bei der WM vor einem Jahr mit seiner Menschenrechtslage in den Fokus rückte genauso wie jetzt beim Angriff der Hamas auf Israel. Wie werden solche Themen beim VfL diskutiert und wie geht man damit um?

Wir müssen sehen, dass wir mit unseren Fußball-Themen Teil eines globalisierten Konzerns sind. Und solche Konzerne müssen mit verschiedenen Ländern und Märkten agieren, wo es auch interkulturelle Differenzen geben kann. Für mich sind der Dialog und das Miteinander aber hilfreicher als der Boykott. Deshalb war ich auch kein Freund des viel diskutierten WM-Boykotts.

Wie oft muss man sich den Vorwurf gefallen lassen, dass man mit seiner Regenbogenbinde nur ein Feigenblatt für VW darstellt?

Wir wurden damit sehr wenig konfrontiert, nur vereinzelt rund um die WM in Katar war das so.

Einen ähnlichen Vorwurf, den des Greenwashing, könnte man bei ihrem Projekt „Race to Zero“, mit dem der VfL spätestens in knapp zwei Jahren klimaneutral agieren will, unterstellen …

Ich halte es für schwierig, jemandem zu unterstellen, er mache etwas nur, um etwas anderes zu kaschieren. Ich denke mir dann: Wird es dadurch nicht trotzdem ein wenig besser auf der Welt? Unter dem Strich bleibt auch bei uns ein gesellschaftlicher Vorteil. Bei uns ist das Thema Nachhaltigkeit von sehr großer Bedeutung und alle sind wie gesagt mit großem Engagement bei der Sache, auch wenn es eine sehr herausfordernde Aufgabe ist.

Wie weit sehen Sie den VfL auf diesem Weg?

Wir dürfen nicht vergessen, dass 65 Prozent unserer Emissionen durch die Anreise der Fans entstehen. Da können wir oft nur Anreize setzen. Wir werden unser Ziel nicht allein mit der Reduktion von Emissionen schaffen, sondern brauchen dafür auch Kompensation. Und auch bei Kompensation, die ja teilweise kritisiert wird, bleibt für mich ein gesellschaftlicher Nutzen, weil zum Beispiel irgendwo anders eine Windkraftanlage finanziert wird, die dort sonst eben nicht erstellt werden könnte. Allerdings muss man sicherstellen, dass die Fonds, in die man einzahlt, auch wirklich nachhaltig agieren.

Was tut der VfL konkret zur Reduktion seiner Emissionen?

Wir werden unsere Fahrzeugflotte noch verstärkter auf E-Fahrzeuge umstellen und voraussichtlich Ende der Saison soll eine Photovoltaik-Anlage auf das Dach des AOK-Stadions kommen. Dazu gibt es viele kleine Schritte, wie beispielsweise der Einkauf regionaler Produkte im Catering, die LED-Lichttechnik, Grauwassernutzung, Pfandbecher und vieles mehr.

Wie teuer wird die Kompensation für den VfL?

Wir rechnen für den Kauf der Zertifikate aktuell mit einer fünfstelligen Summe im mittleren bis hohen Bereich. Das empfinde ich als gute Investition. Aber es ist wichtig, dass solche Themen unsere Sichtweise prägen und dass eine entsprechende Haltung im Klub entsteht. Wenngleich wir als Fußball-Verein wahrscheinlich nie komplett nachhaltig sein können, weil unsere Branche eben davon lebt, dass Menschen – ob Mannschaften oder Fans – viele Reisebewegungen haben. Auch aus sportlicher Sicht wird man immer Zielkonflikte haben, wenn man einen professionellen Standard wie eine Rasenheizung, Trainingslager oder eine möglichst schnelle und komfortable Anreise für die Mannschaft haben will. Und trotzdem gibt es sehr viele Stellschrauben, an denen wir drehen und wo wir Potenziale haben werden.