Wolfsburg. Die Halbjahresbilanz der Neuzugänge des VfL Wolfsburg fällt unterschiedlich aus. Geht mit Sarr in der Winterpause bereits der erste?

Acht Neuzugänge von anderen Klubs verpflichtete der VfL Wolfsburg im Sommer, investierte dabei immerhin gut 70 Millionen Euro. Die Erwartungen der Fans waren nicht nur angesichts dieser Summe hoch. Die Transfers sollten Hoffnung machen, die zuletzt verpasste Qualifikation für die internationalen Wettbewerbe in dieser Serie zu schaffen. Die bislang 16 ausgetragenen Spieltage in der Fußball-Bundesliga und die Winterpause bieten jetzt eine gute Gelegenheit, um Zwischenbilanz zu ziehen. Die fällt nicht für alle Neulinge gut aus.

Cedric Zesiger: Der Schweizer Nationalspieler hinterließ in der Vorbereitung einen überzeugenden Eindruck. Das belohnte VfL-Coach Niko Kovac: Zesiger stand in den ersten drei Bundesliga-Partien in der Startelf, weitere acht Einsätze von Beginn an sollten hinzukommen. Das war so nicht unbedingt zu erwarten. Zwar hatten sich die VfL-Verantwortlichen früh auf den 25-Jährigen festgelegt. Zesigers Verpflichtung von Young Boys Bern war bereits im Frühjahr fix, wodurch er der erste Neuzugang für die laufende Saison war. Doch den sofortigen Sprung in die Stammelf der Wölfe hatten ihm nicht alle zugetraut. Und vermutlich wäre er auch so schnell nicht erfolgt – wenn Top-Verteidiger Micky van de Ven nicht kurz vor Saisonstart zu Tottenham Hotspur gewechselt wäre. In den Zweikämpfen ging Zesiger oft kompromisslos zur Sache, in den Kopfballduellen hatte der 1,94-Meter-Mann ebenfalls gute Karten. Aber: Vor allem mit schnellen und wendigen Gegenspielern bekam der Linksfuß nicht selten Probleme. Das war nicht nur gegen die Bayern im letzten Spiel des Jahres sichtbar.

Moritz Jenz: Der zweite Zugang für die Innenverteidiger-Position hatte mehrfach mit Pech zu kämpfen. In der Vorbereitung drehte er wegen Wadenproblemen zeitweise nur Laufrunden. Später zwang den 24-Jährigen eine Kapselverletzung am Knöchel zur Pause. Und dann lag der Abwehrmann auch noch mit Grippe flach und verpasste zwei Partien. Doch in den übrigen neun Begegnungen mischte Jenz mit, achtmal von Beginn an und fast immer über die volle Spielzeit. Der Ex-Schalker überzeugte mehrfach durch gutes Stellungsspiel, Übersicht und bringt neben seiner Mentalität noch eines mit: gute Stimmung. Denn der Defensivspezialist ist ein positiver Typ und hat bei den Fans durch seine Nahbarkeit und lockere Art das Potential zur Identifikationsfigur.

Joakim Maehle: Auch von dem Dänen schwärmten nach den ersten Partien viele. Der Nationalspieler hat zweifellos zahlreiche Qualitäten. Zu seinen größten Vorzügen zählt seine Flexibiliät. Der 26-Jährige ist beidfüßig unterwegs, kann sowohl als linker als auch als rechter Außenverteidiger auflaufen. Immer wieder bringt sich Maehle in Offensivaktionen ein und setzt den einen oder anderen strammen Schuss ab, ohne die Defensivarbeit zu vernachlässigen. Gegen Union Berlin traf er erstmals für seine neue Mannschaft ins Schwarze, noch einmal mehr war er seit Sommer für die dänische Nationalmannschaft erfolgreich. Kovac baut voll auf den Neuzugang von Atalanta Bergamo, auch weil sich Maehle charakterlich bestens einfügt und mit Landsmann Jonas Wind gut versteht. Auch wenn er zuletzt von seiner Top-Form etwas entfernt zu sein schien – er ist ein richtig guter Griff für den VfL.

Rogério:Beim 2:1-Erfolg über RB Leipzig war es sein Tor, das den Weg zu einem ganz wichtigen Sieg ebnete. Doch darüber hinaus hatte es der Brasilianer nicht leicht, seine Stärken einzubringen. Zu Beginn fehlte er, weil er noch nicht spielberechtigt war. Später stoppte ihn ein Muskelfaserriss in der Wade, in der DFB-Pokalpartie in Mönchengladbach kam eine weitere Muskelverletzung hinzu. Aus diesem Grund sind die Hinrundeneindrücke des Linksaußen mit Vorsicht zu genießen, denn sein Potenzial dürfte der Neuzugang aus Sassuolo noch nicht ausgereizt haben. Ebenso wichtig wie eine möglichst verletzungsfreie Wintervorbereitung dürfte für den Neuzugang die Integration ins Team sein, die auch sprachliche Hürden erschweren. Denn Rogério kann weder Deutsch noch wirklich gut Englisch sprechen.

Lovro Majer: Über den 25-Millionen-Euro-Einkauf wurde im Lauf der Hinserie schon viel gesprochen – vor allem, weil der Kroate die in ihn gesetzten Erwartungen bislang nicht erfüllte. An den technischen Fähigkeiten des Mittelfeldspielers, an seiner Übersicht, seiner Ruhe am Ball bestehen keine Zweifel. Doch Zielstrebigkeit und Zug zum Tor ließ der Nationalspieler bislang zu oft vermissen. Der 1:0-Siegtreffer in Darmstadt machte Hoffnung, dass Majers Eingewöhnung weiter voranschreitet und er bald voll durchstartet. Ob es so kommt, wird die Rückserie zeigen. Wenn nicht, könnte Majer eines der teuersten Missverständnisse beim VfL Wolfsburg werden.

Vaclav Cerny: Wohl auch wegen seiner starken Vorjahresserie für Twente Enschede hatten sich die Wolfsburger Anhänger von dem Tschechen jede Menge Offensivpower erhofft. Aber die Bundesliga ist nicht die niederländische Eredivisie. Und so musste der 25-Jährige trotz eines Zwischenhochs mit je einem Treffer in Liga und Pokal einiges an Lehrgeld zahlen. An Arjen Robben sollte seine Spielweise erinnern, was auch stimmen mag. Aber vom Niveau des früheren Weltklassespielers ist Cerny noch weit entfernt. Auf der offensiven Außenposition konnte er sich zu selten durchsetzen, unter Kovac pendelte er zwischen Anfangsformation und Reservebank.

Tiago Tomás: In ihm steckt sicher noch mehr, als er bislang gezeigt hat. Feierte zwar schon am dritten Spieltag bei der TSG Hoffenheim sein Tordebüt. Doch ansonsten fiel der Portugiese meist nur durch Fleiß und eine hohe Laufbereitschaft auf. Zuletzt mit ansteigender Tendenz. Doch auch beim ihm bleibt der Eindruck: Da sollte noch mehr kommen.

Amin Sarr: Lange wurde vor der Saison über eine weitere Verstärkung für den VfL-Angriff gesprochen. Weil Lukas Nmecha verletzt ausfiel, kam Sarr auf Leihbasis von Olympique Lyon. Doch der Schwede kam bislang überhaupt nicht in Tritt, wirkt auch Monate nach seiner Verpflichtung wie ein Fremdkörper – wenn er denn spielt, was seit Oktober nicht mehr der Fall war. Gerade mal auf gut 90 Bundesligaminuten kommt der Mann aus Malmö, der zuletzt mit Knieproblemen außer Gefecht war. Gut möglich, dass der VfL in der Winterpause handelt und die Leihe vorzeitig beendet.