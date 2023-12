Wolfsburg. Im Vergleich der Bundesliga-Trainer des VfL Wolfsburg ist Niko Kovac nur Durchschnitt und die bisherige Saison 2023/24 in den Flop 10.

Weder Weihnachtsgans noch Silvester-Fondue dürften den Verantwortlichen und Spielern des VfL Wolfsburg in diesem Jahr so richtig schmecken. In ihren bislang 27 Saisons in der Fußball-Bundesliga wiesen die Wölfe nur fünfmal nach 16 Spieltagen eine schlechtere Bilanz als aktuell auf. Was Trainer Niko Kovac zu denken geben sollte: Nach sechs der zehn schlechtesten Ausbeuten bis zur Winterpause waren die verantwortlichen Coaches spätestens am Saisonende verschwunden. Die meisten kamen gar nicht bis dahin.

Mickrige 19 Punkte (Torverhältnis -8/10. Platz) holte der VfL bislang. Schlechter war das Team nach seinen ersten 16 Spielen nur 2016/17 (16 Punkte/-9/13.) unter Valerien Ismael/Dieter Hecking, 2011/12 (17/-12/14.) in Felix Magaths zweiter Amtszeit, 2007/08 (17/-4/13.) in Magaths erster Amtszeit, 2005/06 (18/-11/12.) unter Holger Fach und 2010/11 (18/-1/14.) unter Steve McClaren. 2012/13 unter Magath/Lorenz-Günther Köstner war die Ausbeute (19/-8) wie heute, aber die Platzierung (14.) schlechter. Zu den Flop 10 der ersten 16 Bundesliga-Partien gehören auch die Saisons 2006/07 (19/-3/12.) unter Klaus Augenthaler, 2017/18 (19/+1/12.) unter Martin Schmidt/Andries Jonker und 2001/02 (19/+2/10.) unter Wolfgang Wolf.

Sechs VfL-Trainer überstanden Winterkrise nicht

Ismael wurde anschließend Ende Februar gefeuert. Fach wurde gleich zu Beginn der Winterpause rasiert. Für McClaren kam Anfang Februar das Aus. Köstner als Interimslösung für den geschassten Magath durfte trotz ordentlicher Bilanz nur bis Weihnachten bleiben. Für Augenthaler war am Saisonende Schluss. Schmidt warf von selbst hin. Nur Wolf und zweimal Magath überstanden die Krisen. Magath führte die Mannschaft im Anschluss noch auf die Plätze 5 (2007/08) und 8 (2011/12).

Und Kovac? Er besitzt auf jeden Fall noch Vertrag bis Mitte 2025. Beim Blick auf seine Gesamtausbeute (50 Spiele/68 Punkte) aus bislang eineinhalb Saisons beim VfL sieht man: Mit 1,36 Punkten pro Spiel (gerundet auf zwei Stellen hinter dem Komma) ist er nur Durchschnitt im Vergleich aller 23 Trainer-Amtszeiten der Wölfe in der Bundesliga. Bester war Magath in seiner ersten Amtszeit (68 Spiele/123 Punkte/1,81 Punkte pro Spiel) vor Köstner in seiner ersten Interimszeit (15/26/1,73), Dieter Hecking (119/204/1,71) und Oliver Glasner (68/110/1,62). Vor Kovac rangieren auch noch Köstner in seiner zweiten Amtszeit (9/14/1,56), Mark van Bommel (9/13/1,44), Eric Gerets (41/59/1,44), Labbadia (45/64/1,42) und Wolf (166/235/1,42).

Kovac braucht eine Aufholjagd wie einst Magath

Erst einmal jedoch genießt Kovac weiter das Vertrauen der VfL-Verantwortlichen um Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer und soll die Mannschaft auf die zweite Hälfte der Saison vorbereiten. Der Rückstand auf Platz 6, der zur Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb (das Saisonziel) berechtigt, beträgt fünf Punkte. Dass eine solche Aufholjagd möglich ist, hat Magath 2007/08 bewiesen, als er am letzten Spieltag mit einem 4:2-Sieg in Dortmund noch den Sprung auf Platz 5 und ins internationale Geschäft schaffte. Das erste Halbjahr 2024 wird zeigen, ob Kovac eine Zukunft beim VfL hat oder auch sein Schleudersitz ausgelöst wird.