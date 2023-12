Wolfsburg. Nach dem 1:0 gegen Werder stehen die VfL-Fußballerinnen ganz vorne, „aber es bringt am Ende nichts, wenn wir das wieder verspielen“.

Es war alles andere als schön anzusehen, aber das störte die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg nach dem 1:0-Arbeitssieg gegen Werder Bremen herzlich wenig. Nach dem so rumpeligen Saisonstart waren die drei Punkte und die damit verbundene Rückkehr an die Bundesliga-Tabellenspitze das Wichtigste. Da wollte am Ende eines aus VfL-Sicht ereignisreichen Jahres und kurz vor Weihnachten keiner mehr die große Keule schwingen und von einem spielerischen Rückfall sprechen. „Es geht besser“, fasste es Co-Kapitänin Svenja Huth am Stadionmikro knapp zusammen, bevor sie sich mit ihren Mitspielerinnen auf die Ehrenrunde machte und den Zuschauern mit einem großen Plakat für die Unterstützung dankte. Erreicht hat der VfL mit diesem letzten Sieg des Jahres noch nichts, aber es ist dennoch ein ganz wichtiger Schritt gewesen, mit eben diesem einen Punkt mehr als Meister Bayern München in die Weihnachtsferien zu gehen.

Tommy Stroot: Tabellenführung „gibt uns eine gewisse Überzeugung“

Sicher ist, dass dieses Spiel die Mannschaft noch eine ganze Weile verfolgt hätte, wenn sie eben nicht die drei Punkte eingefahren hätte und damit den unerwarteten Ausrutscher der Bayern am Tag zuvor mit dem 1:1 bei Liga-Neuling 1. FC Nürnberg nicht ausgenutzt hätte. „Das wäre enttäuschend gewesen“, gab VfL-Trainer Tommy Stroot unumwunden zu. „Jetzt gibt es uns ein gutes Gefühl. Wir wissen, wir haben einen Vorsprung und das gibt uns eine gewisse Überzeugung.“

Dominique Janssens als Flanke gedachter Ball überraschte Werders kolumbianische Nationalkeeperin und schlug hinter der eigentlich so sicheren Catalina Perez ein. © regios24 | Darius Simka

Das sah auch seine Matchwinnerin Dominique Janssen so, die den Klub mit ihrem kuriosen Treffer in der 83. Minute spät erlöste. Kurios deswegen, weil sie von der linken Seite eigentlich hatte flanken wollen, sich der Ball aber hinter der ansonsten so sicheren Catalina Perez senkte. Die Bremer Keeperin hatte zuvor gerade bei zahlreichen hohen Bällen vor ihr Tor extrem viel Sicherheit ausgestrahlt. Sie pflückte die Kugel regelmäßig vor Alexandra Popp und Co. aus der Luft.

Thomas Horschs Hoffnung auf Kolumbien-Effekt erfüllt sich nicht

Dass sie ausgerechnet gegen den VfL, der gut drei Wochen zuvor das DFB-Pokal-Achtelfinale mit 5:0 gegen Werder gewonnen hatte, zu ihrem dritten Saisoneinsatz kam, hatte durchaus einen Hintergedanken, wie Werder-Coach Thomas Horsch verriet: „Wenn man weiß, dass die halbe Wolfsburger Mannschaft schon bei der WM gegen sie gespielt hat, hofft man auf genau diese Leistung.“ Er meinte den 2:1-Vorrundensieg Kolumbiens gegen die mit zahlreichen VfLerinnen gespickte DFB-Elf, bei der Perez im Tor gestanden hatte und ebenfalls stark parierte.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Doch dieses Mal reichte es nicht zum großen Coup. Und das wird nicht nur aus psychologischer Sicht für den VfL wichtig sein. „Solche Siege sind im Saisonverlauf extrem wertvoll. Das sind immer mal wieder Schlüsselmomente“, so Stroot, der sich beispielsweise auch einen Rumpelsieg in der Meistersaison 2021/22 beim SC Sand erinnerte. Das gibt‘s eben immer mal wieder, gerade wenn der Platz so schwierig zu bespielen ist wie im AOK-Stadion. An dessen Zustand ließ keine Wolfsburgerin an diesem Abend ein gutes Haar, er spielte eher den destruktiven Bremerinnen als den ballbesitzorientierten VfLerinnen in die Karten. „Das darf aber keine Ausrede sein“, so Janssen. „Wir wissen alle, es war kein gutes Spiel und wir müssen es besser machen.“

Svenja Huth denkt an verspielten Fünf-Punkte-Vorsprung aus dem Vorjahr

Gut zwei Wochen Pause sind es bis zu den Leistungstests ab dem 3. Januar, vom 6. bis 15. Januar geht‘s an die portugiesische Algarveküste ins Trainingslager, zwei Testspiele sind geplant. Ab dem letzten Januar-Wochenende (Auswärtsspiel bei Überraschungs-Team SGS Essen) wird sich dann zeigen, wie gut der VfL in diesem Jahr mit der Position des Gejagten umgehen kann. Huth, die sich im Winter Gedanken über ihre Zukunft machen will, erinnerte sich direkt nach Bremen an die vergangene Saison. „Es ist schön, als Tabellenführer zu überwintern. Aber es bringt am Ende auch nichts, wenn wir das wieder verspielen.“

Die Erleichterung bei Lena Lattwein (links), Lena Oberdorf und Co. war groß nach dem knappen Sieg zum Jahresabschluss gegen Werder. © regios24 | Darius Simka

2022/23 waren es direkt vor Weihnachten sogar fünf Punkte Vorsprung. Der VfL hatte die ersten zehn Bundesliga-Spiele bis dahin allesamt gewonnen, ohnehin auf nationaler Ebene in 2022 nur Siege eingefahren. Am Ende schnappte sich der FC Bayern trotzdem noch die Meisterschaft, hatte nach 22 Partien zwei Punkte Vorsprung.

Statistik: Vier der vergangenen fünf „Winter-Meister“ schnappten sich am Ende auch die Schale

Eine klare Tendenz lässt sich durch mit der „Winter-Meisterschaft“ nicht ableiten. In den fünf Jahren zuvor sicherte sich die Mannschaft, die vor Weihnachten vorne stand am Ende auch den Titel (vier Mal Wolfsburg, einmal Bayern). In den vergangenen zehn Jahren wurde der Spitzenreiter in der zweiten Saisonhälfte allerdings noch vier Mal eingeholt. 2013/14 stand der VfL beispielsweise nur ein einziges Mal an der Tabellenspitze - nach dem letzten Spieltag mit dem Last-Minute-Sieg gegen Frankfurt.

Die Wolfsburgerinnen tun also gut daran, die Wintervorbereitung intensiv zu nutzen, um dann mit mehr Power und komplett aufgeladenen Akkus ins neue Jahr zu gehen. Weil für sie im Gegensatz zu den Bayern die Belastung mit den Champions-League-Spielen wegfällt, haben sie einen Vorteil im Rennen um die nationalen Titel, das zeigte auch schon der Münchner Ausrutscher in Nürnberg zwischen zwei Königsklassen-Duellen. Und so war der Sieg gegen Bremen wichtig, die Leistung darf aber nicht der Maßstab sein. Janssen meint: „Wenn man schwierige Spiele hat und nicht gut spielt, muss man trotzdem gewinnen, das ist das Allerwichtigste. Wenn wir Meister werden, dann redet keiner über das Spiel.“