Wolfsburg. Wolfsburgs Fußballerinnen tun sich beim 1:0 im Jahresfinale gegen Werder Bremen schwer, stehen aber wieder auf Platz 1 der Bundesliga.

Ein Jahr, das sich für die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg angefühlt hatte „wie eine Achterbahnfahrt der Gefühle“ (Svenja Huth) endete am Montagabend mit dem bestmöglichen Ergebnis – der VfL ist wieder Tabellenführer der Frauenfußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot hat vor mehr als 2800 Fans im AOK-Stadion die Steilvorlage von Aufsteiger 1. FC Nürnberg (1:1 gegen den bisherigen Spitzenreiter FC Bayern) genutzt und grüßt dank des knappen 1:0 (0:0) gegen Werder Bremen während der nun beginnenden Winterpause von der Tabellenspitze. Das Tor des Abends, an dem den Wolfsburgerinnen fast gar nichts gelingen sollte, erzielte Kapitänin Dominique Janssen mit einer verunglückten Flanke.

„Die Legende lebt“ – VfL schickt Dankesgruß nach Nürnberg

Der VfL schickte weit vor Spielbeginn einen kleinen Dankesgruß nach Franken, spielte über die Stadionlautsprecher „Die Legende lebt!“, die offizielle Vereinshymne des „Club“. Auf dem Rasen benötigten die Wolfsburgerinnen dann viel Zeit, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Werder ist der Lieblingsgegner dieser Mannschaft, bis Montag hatte der VfL bereits alle bisherigen 14 Pflichtspiele (63:6 Tore) meist klar gewonnen, zuletzt hatte es Ende November ein deutliches 5:0 im DFB-Pokal-Achtelfinale an gleicher Stelle gegeben.

Camilla Küver (links) gab ihr Bundesliga-Debüt für den VfL. © regios24 | Darius Simka

Doch jetzt war‘s extrem zäh. Vielleicht weil die Matchwinnerin aus dem Pokalspiel, Vivien Endemann, dieses Mal nach einer Erkältung erst einmal auf der Bank saß. Und anders als vor gut drei Wochen gelang den Wolfsburgerinnen kein frühes Tor, und Bremen verteidigte sehr rustikal, stand hinten sicher. Bitter zudem aus VfL-Sicht: Nationalverteidigerin Kathrin Hendrich verletzte sich ohne gegnerische Einwirkung (Wadenprobleme) früh. Camilla Küver kam so früh zu ihrem Bundesliga-Debüt.

Werder Bremen macht es den VfL-Frauen lange Zeit extrem schwer

Es dauerte rund eine halbe Stunde, bis die Gastgeberinnen, die das Spiel grundsätzlich dominierten, erstmals gefährlich vor der kolumbianischen Keeperin Catalina Perez auftauchten. Ewa Pajor traf allerdings den Ball nicht richtig, dann ging ein Freistoß von Alexandra Popp knapp drüber und kurz darauf schloss die VfL-Stürmerin zu zentral ab – kein Problem für Perez. Werder hatte sich das 0:0 zur Halbzeit redlich verdient.

Vor dem Bremer Tor taten sich Wolfsburg Ewa Pajor (vorne) und Co. lange schwer. © regios24 | Darius Simka

Und kurz darauf wäre der Außenseiter sogar fast in Führung gegangen. Michelle Ulbrichs Kopfball nach einer Ecke traf allerdings nur den Pfosten. Werder verteidigte es weiter gut, aber Wolfsburg fehlte es an Konsequenz und Präzision. Der Abschluss der kurz zuvor eingewechselten Lena Oberdorf aus 17 Metern, den Bremens Torhüterin entschärfte, blieb bis in die Schlussphase hinein die beste VfL-Aktion. Die Wolfsburgerinnen verstärkten zwar mehr und mehr den Druck, zwingend wurde es allerdings überhaupt nicht. Es war bezeichnend, dass Janssen, wie schon beim 4:1 in Köln Linksverteidigerin, den VfL mit einem Schuss von der linken Auslinie erlöste, der gar nicht als Torschuss, sondern als Flanke gedacht war. Doch der Ball flog immer weiter und weiter und schlug direkt hinter Perez ein. Die niederländische Kapitänin des VfL wirkte so, als könnte sie es selbst kaum fassen, riss dann aber die Arme in die Luft, ehe ihre Mitspielerinnen auf sie zustürmten – was für ein Tor!

„Das Tor ist glücklich gewesen, aber wir haben viel investiert, um es zu erzwingen. Ich bin sehr stolz, dass wir drangeblieben sind“, sagte Stroot nach Abpfiff am Magenta-Sport-Mikrofon und wirkte sichtlich erleichtert. Der Trainer, aber auch VfL-Spielerin Lena Lattwein wiesen auf die schwierigen Platzverhältnisse im AOK-Stadion hin. Seit der Rasen vor einigen Wochen getauscht worden war, ist das Geläuf bescheidener denn je. „Das war eine Katastrophe“, schimpfte Lattwein und gab zu: „Das Tor war sinnbildlich.“ Für ein nur mit Mühe gewonnenes Spiel. Am Ende konnte sie dennoch strahlen: „Wir sind glücklich, Tabellenführer zu sein.“

VfL-Hinrunden-Abschluss steigt Ende Januar bei der SGS Essen

Es war also ein ziemlich turbulenter, aber am Ende mit der zurückgeholten Tabellenführung versöhnlicher Abschluss nach turbulenten zwölf Monaten mit dem zehnten DFB-Pokalsieg (dem neunten in Serie), dem verlorenen Champions-League-Endspiel gegen den FC Barcelona sowie dem Play-off-Aus in der laufenden Königsklassen-Saison gegen Paris FC. Das nächste Spiel ist das letzte der Hinrunde, am letzten Januar-Wochenende geht es zum Tabellenfünften SGS Essen. Die genaue Terminierung steht noch aus. Die Mannschaft geht direkt nach dem Bremen-Spiel in den Winterurlaub, vom 6. bis 15. Januar findet an der portugiesischen Algarveküste das Winter-Trainingslager statt. Stroot: „Wir haben jetzt die Möglichkeit, die Akkus aufzuladen.“

Spiel kompakt:

VfL Wolfsburg: Frohms – Wilms, Hendrich (11. Küver), Hegering, Janssen – Lattwein, Hagel (46. Oberdorf), Huth – Brand (66. Endemann), Popp, Pajor (90.+2 Kalma).

Werder Bremen: Perez – Bernhardt, Ulbrich, Brandenburg, Lührßen – Hahn, Walkling (73. Behrends), Wirtz (67. Dieckmann, 85. Meyer), Sternad – Weidauer, Mahmoud.

Tor: 1:0 Janssen (83.).

Gelbe Karten: Küver / Ulbrich, Mahmoud, Lührßen.

Schiedsrichterin: Katrin Rafalski (Baunatal).

Zuschauer: 2814 im AOK-Stadion.