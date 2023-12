Wolfsburg. Der kroatische Neuzugang erzielte beim 1:0-Sieg des VfL Wolfsburg seinen ersten Bundesliga-Treffer aus dem Spiel heraus.

Im Heimspiel gegen den SC Freiburg eine Woche zuvor war Lovro Majer noch der Unglücksrabe. Der Kroate hätte Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg in der ersten Hälfte in Führung schießen müssen, als er nach Querpass von Joakim Maehle aus gerade mal sechs Metern über das Tor setzte. Beim 1:0-Erfolg seiner Mannschaft bei Darmstadt 98 holte der 25-Jährige dann aber nach, was er gegen die Breisgauer versäumt hatte: Majer erzielte nach gut einer Stunde das Siegtor für die Wölfe. Nicht wenige dürften jetzt hoffen, dass es für den drittteuersten Einkauf in der VfL-Geschichte so gut weitergeht.

„Gegen Freiburg war es auch ein gutes Spiel, aber ich habe meine Chance leider nicht genutzt“, sagte der Torschütze nach dem Schlusspfiff in Darmstadt. Jetzt sei er froh, dass er der Mannschaft mit seinem Treffer helfen konnte, das Spiel zu gewinnen. Majer hatte eine schöne Ablage von Torjäger Jonas Wind aufgenommen und aus rund 13 Metern ins linke untere Eck abgeschlossen.

Hohe Erwartungen an Majer beim VfL Wolfsburg

So gelassen der Mittelfeldspieler nach der Partie die Fragen der Jounalisten beantwortete, so groß dürfte der Stein gewesen sein, der ihm mit seinem persönlichen Erfolgserlebnis vom Herzen gefallen ist. Rund 25 Millionen Euro hatte der VfL Wolfsburg im Sommer für den zentralen Offensivspieler hingeblättert, entsprechend groß waren die Erwartungen von Verantwortlichen und Fans. Erfüllen konnte sie der Nationalspieler bislang nicht. Zwar blitzten die fußballerischen Fertigkeiten des Neuzugangs über die Saison hinweg immer mal wieder auf. Doch der Mann, der Lionel Messi als sein großes Idol bezeichnet, blieb den Nachweis seiner Klasse bislang überwiegend schuldig.

„Ich habe jetzt zwei Tore und zwei Vorlagen. Aber ich versuche gar nicht zu viel über so etwas nachzudenken, sondern meinem Team auch auf andere Weise zu helfen. Wenn ich die anderen Spiele anschaue, dann hätte ich sicherlich zwei, drei Tore mehr erzielen können, wenn ich meine Chancen genutzt hätte. Aber ich sehe, dass es vorangeht, und das ist für mich das Wichtigste“, erklärte der Siegtorschütze. Offenbar erkennt auch Majer bei sich eine Aufwärtsentwicklung, die jetzt jedoch fortgesetzt werden will.

„Ich hoffe, es gibt der Mannschaft Auftrieb, aber auch Lovro. Wir haben ihn geholt, um Akzente nach vorne zu setzen. Das hat er in jedem Spiel gehabt, aber das muss auch von Erfolg gekrönt sein. Wenn er in einer solchen Situation das entscheidende Tor schießt, kann das auch Kräfte freisetzen“, hofft Wolfsburgs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer auf einen nachhaltigen Effekt des Tores. Seinen ersten Pflichtspieltreffer für seinen neuen Klub hatte Majer bei der 2:3-Niederlage seiner Mannschaft in Augsburg Ende Oktober erzielt. Damals allerdings war der Jubel reine Pflichtaufgabe: Der Kroate verwandelte kurz vor der Pause einen Foulelfmeter zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung.

Neu-Wolfsburger hat noch zwei weitere Offensivszenen

In Darmstadt hatte Majer zunächst Probleme, in die Partie zu finden und blieb in den ersten 45 Minuten blass. Erst nach dem Seitenwechsel steigerte sich der vom französischen Erstligisten Stade Rennes geholte Profi. Wenige Minuten nach Wiederbeginn hatte er nach Ablage von Ridle Baku erstmals die Führung auf dem Fuß. Mit einem Haken ließ er Klaus Gjasula aussteigen, doch der Darmstädter brachte doch noch sein Bein in den Schuss, sodass der Ball letztlich vorbeiging. Nachdem Majer wenig später getroffen hatte, traute er sich in der 73. Minute sogar ein Kunststück zu: Mit seinem starken linken Fuß trat er einen Eckball Richtung Tor. Hätte sich Lilien-Keeper Marcel Schuhen nicht ganz lang gemacht, Majer hätte gleich noch einen weiteren Freudensprung machen dürfen.

So jedoch blieb es bei dem einen Treffer, der den Kroaten prompt auf Platz zwei der internen Ligatorschützenliste beförderte. In der Jahresabschlusspartie der Grün-Weißen am Mittwoch (20.30 Uhr, Volkswagen-Arena) gegen den FC Bayern München dürfte es jedoch schwer werden, nachzulegen. „Das Spiel gegen Bayern wird besonders, weil das die beste Mannschaft in Deutschland und eines der besten Teams der Welt ist. Wir müssen versuchen, dieses Spiel zu genießen und das beste Ergebnis zu erzielen, das möglich ist“, gibt Majer als Zielsetzung aus.