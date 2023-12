Darmstadt. Die vergangenen fünf Platzverweise des VfL gingen alle aufs Konto des Franzosen. Den in Darmstadt konnte sein Team kompensieren.

Auf diesen Rekord hätte Maxence Lacroix beim VfL Wolfsburg sicherlich gerne verzichtet. Mit seiner Roten Karte in Darmstadt hat der Innenverteidiger nicht nur seine Mannschaft geschwächt, sondern auch eine negative Bestmarke für seinen Klub in der Fußball-Bundesliga aufgestellt. Zum fünften Mal flog Lacroix in dieser Liga vom Platz, so oft wie kein VfL-Profi vor ihm. Damit gehen sogar die letzten fünf Bundesliga-Platzverweise des VfL aufs Konto des Franzosen. In dieser Saison hatte er bereits gegen Werder Bremen Gelb-Rot gesehen.

Immerhin konnte seine Mannschaft die Unterzahl ab der 27. Minute gegen das Tabellenschlusslicht SV Darmstadt 98 gut kompensieren. Vielleicht geht von diesem knappen 1:0-Erfolg zu zehnt, den Lovro Majer mit seinem Treffer sicherstellte, sogar ein positives Signal für das Heimspiel am Mittwoch gegen Bayern München aus. Trotzdem wird über diesen traurigen Rekord von Lacroix bei den Grün-Weißen wohl noch zu reden sein.

Klare Worte von Kovac und Schäfer

Harte, öffentliche Kritik muss der 23-Jährige zwar nicht fürchten, aber sowohl sein Trainer Niko Kovac als auch Wolfsburgs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer gaben zu verstehen, dass sie künftig eine umsichtigere Zweikampfführung von dem Abwehrspieler erwarten. „Man kann die Situation besser lösen. Es war überhaupt nicht notwendig, sich da auf einen Zweikampf einzulassen“, urteilte Schäfer. Und Kovac ergänzte: „Es beginnt mit der Annahme, die war schon schlecht. Damit bringt er sich selbst in Schwierigkeiten.“

Mit diesen Worten ist eigentlich schon alles zur Situation mit Luca Pfeiffer gesagt. Lacroix war der Ball bei der Annahme versprungen. Den Darmstädter, der dazwischen gesprintet war, hatte er als letzter Mann dann klar am Fuß getroffen. Nicht nur Schäfer sprach von einer berechtigten Roten Karte. „Das war eine individuelle Geschichte, die kann man besser lösen. Das weiß Maxence. Das weiß jeder, der es gesehen hat“, sagte der Geschäftsführer.

Es wird ein kleiner Trost für Lacroix sein, dass seine Kollegen die Lücke, die er hinterließ, mit Kampf und Leidenschaft fühlten. „Es war ärgerlich mit der Roten Karte, aber wir haben es top gemacht, haben Charakter gezeigt“, freute sich Abwehr-Chef Moritz Jenz, der eine gute Partie zeigte. Dennoch wird sich Lacroix vornehmen, die künftigen Spiele nicht vorzeitig auf diese Weise zu beenden. Und auf die Einstellung des allgemeinen Bundesliga-Rekords von acht Platzverweisen (Luiz Gustavo und Jens Nowotny) kann er sicherlich auch gut verzichten.