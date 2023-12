Darmstadt. Der VfL Wolfsburg erkämpft sich beim SV Darmstadt in Unterzahl einen 1:0-Sieg – Ein wichtiger Erfolg für Trainer Niko Kovac.

Es lässt sich streiten, ob das nun ein großer Befreiungsschlag war. Aber die Bundesliga-Fußballer des VfL Wolfsburg haben am Samstag ohne Frage in einer schwierigen Situation Nerven und Moral bewiesen. Beim Auswärtsspiel in Darmstadt haben sie trotz langer Zeit in Unterzahl einen 1:0 (0:0)-Sieg errungen und ihrem gefährdeten Trainer Niko Kovac vorerst den Job gerettet.

Innenverteidiger Maxence Lacroix hatte bereits in der 27. Minute für ein Foul als letzter Mann die Rote Karte gesehen, doch Lovro Majer besorgte mit einem trockenen Flachschuss den Siegtreffer für die Grün-Weißen, die sich damit ein Stück weit aus ihrer Krise arbeiten. Am Mittwoch spielen sie zu Hause ihr letztes Spiel des Jahres gegen Bayern München.

Die Höhepunkte der ersten Hälfte beim SV Darmstadt 98 sind schnell erzählt, eine echte Torchance ist aber nicht dabei. Wie in vielen deutschen Fußball-Stadien an diesem Wochenende wurde auch am Samstag in Darmstadt gegen die Investoren-Entscheidung der Deutschen Fußball Liga (DFL) protestiert. Bis zur zwölften Minute blieben beide Fanlager still, dann warfen Darmstädter wie Wolfsburger Anhänger kleine goldene Gegenstände, die wohl Geldmünzen symbolisieren sollten, auf den Platz.

Lacroix kommt zu spät gegen Pfeiffer

Für eine Minute unterbrach der Schiedsrichter die Partie. Auch als wenige Minuten später im VfL-Block Bengalos und Raketen gezündet wurden, konnte kein Ball rollen. Waren es die beiden Unterbrechungen oder die jeweils schwierige Situation der beiden Teams, dass das Spiel so schleppend begann? Schwierig zu sagen. Jedenfalls fehlte dieser Begegnung eindeutig das in der Bundesliga ansonsten übliche Tempo.

Die entscheidende Szene der ersten Hälfte hatte dann wenigstens mit Dynamik zutun, für die Wölfe allerdings in negativer Hinsicht. Denn als Lacroix als letzter Mann der Ball versprang, kam er gegen den anlaufenden Luca Pfeiffer klar zu spät und brachte den Darmstädter regelwidrig zu Fall. Dem Unparteiischen Robert Hartmann blieb gar nichts anderes übrig als in der 27. Minute die Rote Karte für den Abwehrspieler zu zücken.

Majer scheitert im ersten Versuch noch

Der VfL war fortan nur noch zu zehnt, was zunächst weder ihm noch dem Niveau der Partie guttat. Die Wolfsburger zogen sich zurück, konzentrierten sich auf die Defensive. Die Hausherren wiederum waren spielerisch zu schwach, um aus ihrer nummerischen Überlegenheit Kapital zu schlagen. Es war ein grausamer Kick für die 16.900 Zuschauer.

Nach der Pause wurde es aber etwas besser. Und der VfL hatte die erste gute Chance der Partie. Ein Schuss Majers von der Strafraumgrenze wurde in der 53. Minute aber noch von einem Abwehrspieler zur Ecke abgefälscht.

Es war der Auftakt für eine gute Hälfte aus Gästesicht. Kovac hatte nach dem Platzverweis für Lacroix von Dreier- auf Viererkette in der Abwehr umgestellt. So waren die Grün-Weißen in der Defensive stabil. Dazu wusste Darmstadt weiter nichts mit seiner Überzahl anzufangen, und bei seinen Gegenstößen entwickelte der VfL nun mehr Zielstrebigkeit. Jonas Wind wäre fast mit einem Versuch von der Mittellinie erfolgreich gewesen, als SV-Keeper Marcel Schuhen zu weit vor seinem Tor stand. Nur knapp ging der Ball am Pfosten vorbei (57.).

Platzierter machte es anschließend Majer, der aus ähnlicher Entfernung wie bei seiner ersten Torchance abschloss. Diesmal war er aber mit seinem Schuss ins lange Eck erfolgreich (63). Der VfL führte – und das in Unterzahl. Eine Befreiung für Team und Trainer, der bei einer Niederlage gegen den Abstiegskandidaten wohl ernsthaft um seinen Job hätte fürchten müssen.

Doch mit der Führung im Rücken wurden Kovac’ Mannschaft in Darmstadt nun sicherer. Den Gastgebern fiel dagegen weiter kaum etwas ein. Es war groß zu erkennen, dass die Elf vom ehemaligen Braunschweiger Trainer Torsten Lieberknecht einen Spieler mehr auf dem Platz hatte. Vor der Wolfsburger Führung musste einmal VfL-Linksverteidiger in höchster Not kurz vor der Linie zur Ecke klären (58.), ein anderes Mal parierte Keeper Koen Casteels stark gegen Pfeiffer. Davon abgesehen ließen die Wolfsburger wenig zu und retteten den knappen Vorsprung über die Zeit.