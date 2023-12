Wolfsburg. Der Sport-Geschäftsführer von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg sieht nach dem Freiburg-Spiel die positiven Aspekte und lobt die Fans.

Sechs Niederlagen aus den jüngsten acht Ligapartien und lediglich Platz elf in der Fußball-Bundesliga – es gibt Vereine, in denen angesichts einer solchen Bilanz Panik ausbricht und die Nerven blank liegen. Nach der 0:1-Niederlage des VfL Wolfsburg gegen den SC Freiburg bewahrte VfL-Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer jedoch die Ruhe und sprach Coach Niko Kovac weiter das Vertrauen aus.

Natürlich habe die Mannschaft nicht Fußball zelebriert, es sei kein Spektakel gewesen. Aber das sei auch nicht gefragt in dieser schwierigen Zeit. Doch grundsätzlich habe das Team vieles von dem umgesetzt, was es sich vorgenommen hatte, meinte der 39-Jährige. Die Mannschaft lebe, aber das Erfolgserlebnis in Form eines Tors fehle. „Das Glück, dass uns nach einer Standardsituation der Ball vor die Füße fällt, haben wir gerade nicht.“

Schäfer: Können aus Krise Stärke ziehen

Schäfer gesteht ein, dass in den vergangenen Wochen viele Dinge nicht gut gewesen seien. Die Kritik sei insofern auch berechtigt gewesen. Am Samstag jedoch habe er nicht das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft völlig verunsichert sei. Das Team habe bereits deutlich schlechtere Spiele gezeigt als jenes gegen Freiburg und auch das in Mönchengladbach vier Tage zuvor, auch wenn beide verloren gegangen seien. Art und Weise des Auftretens und Leistungsbereitschaft seien gut gewesen.

Nur zu oft habe er in der Vergangenheit schwierige Situationen erlebt. Aber: Daraus könnten sowohl Trainerteam als auch Funktionäre Stärke ziehen. Man sehe, dass die Mannschaft wolle, aber selbst einfache Dinge gingen derzeit nicht leicht von der Hand. „Aber es war nicht so, dass die Mannschaft gar nicht wusste, was zu tun ist“, analysierte Schäfer. Nach Partien wie der 0:4-Liganiederlage in Gladbach wisse man hinterher, warum man verloren habe. Nach Spielen wie dem gegen Freiburg sei es einfach nur bitter und enttäuschend. „Da denkst du: Warum muss Fußball manchmal so grausam sein?“ Die Trainerfrage stelle sich deshalb nicht. Auch von Kovac‘ Seite habe er keine Anzeichen von Resignation wahrgenommen.

Sport-Geschäftsführer lobt Wolfsburgs Anhänger

Ein Lob hatte der Sport-Geschäftsführer für die eigenen Fans parat. Die hätten es so gemacht, wie er sich das vorstelle. Selbst nach dem 0:1 habe der Anhang noch „Steht auf, wenn ihr Wölfe seid“ angestimmt und das Team bedingungslos unterstützt. Die Pfiffe am Ende könne er verstehen. „Das gehört zu unserem hochemotionalen Umfeld dazu.“