Wolfsburg. Mit dem 0:1 gegen Freiburg geht die Talfahrt des Fußball-Bundesligisten weiter. Trainer und Kapitän halten die Mannschaft für intakt.

Niederlagen können mehrere Gründe haben. Mal stimmen Wille und Einsatzbereitschaft nicht. In anderen Fällen fehlen die spielerischen Elemente, um einem Gegner beizukommen. Nach der 0:1-Niederlage von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg gegen den SC Freiburg waren sich Verantwortliche und Kapitän Maximilian Arnold in einem einig: An der Einstellung hatte es nicht gelegen, dass die Mannschaft ihren eigenen Ansprüchen derzeit weit hinterherhinkt und dass vom ursprünglichen Ziel – der Qualifikation für die internationalen Plätze – derzeit keiner mehr zu sprechen wagt.

Es sei wieder mal ein bitterer Abend gewesen, erklärte VfL-Coach Niko Kovac. Erneut habe man viel investiert, viel getan, viel gemacht, sich aber nicht in die Pole Position gebracht mit einem ersten Tor, so der Trainer. Kovac trauerte den guten Chancen vor allem in der ersten Hälfte hinterher. Da war es zunächst Mattias Svanberg, der wenige Minuten nach Anpfiff die Führung auf dem Fuß hatte, nach Doppelpass mit Jonas Wind aber nur die Latte traf. Spätestens aber in der 24. Minute hätten die Gastgeber das 1:0 machen müssen, genauer gesagt Lovro Majer. Der Kroate hatte einen Ball auf links zu Joakim Maehle gepasst, war im Zentrum in Position gelaufen, wurde von dem Dänen bedient und schoss die Kugel aus sechs Metern über die Latte. Den könne man machen, ja, den müsse man machen, befand Kovac. Das seien „Schüsse, die wir täglich im Training durchexerzieren, die machen die Jungs normalerweise im Schlaf rein“, meinte er. Irgendwie über die Linie drücken müsse man so ein Ding.

Wolfsburgern fehlt das Erfolgserlebnis

Aber das gelang nicht und so fehlte dem VfL etwas Elementares: Der nötige Schuss Selbstbewusstsein in einer Situation, in der der Glaube an sich selbst nach vielen Misserfolgen arg gelitten hat. Freiburg hingegen rückte defensiv noch etwas tiefer ein, machte das Zentrum dicht. Es gab kaum ein Durchkommen mehr für die Grün-Weißen. Die Breisgauer hatten ihrerseits nur zwei Chancen in den ersten 45 Minuten: durch Matthias Ginter und durch Michael Gregoritsch, beide Male nach Standards. Einem Freistoß entsprang später auch die spielentscheidende Situation: Nach einem Svanberg-Foul segelte der Ball auf die rechte Seite, Ginter leitete ihn weiter in die Mitte. Dort gewannen die Freiburger zwei Kopfballduelle, sodass der Ball letztlich Gregoritsch vor die Füße fiel, der problemlos einschob. Kovac monierte später, dass bei der Szene Maehle von seinem Gegenspieler geblockt worden sei, was die TV-Bilder bestätigten. Ob der Kontakt allerdings wirklich dazu führen musste, dass der Däne auf dem Rasen landete, sei dahingestellt.

Dem VfL fehlten nach dem Seitenwechsel sichtbar die Mittel, um eine kompakt stehende Freiburger Elf in Bedrängnis zu bringen. Nach Vorarbeit von Ridle Baku hatte Svanberg wenige Minuten nach Wiederanpfiff das Außennetz getroffen. Kurz nach dem Rückstand hämmerte Maehle einen Distanzschuss am Tor vorbei. Viel mehr klare Gelegenheiten gab es aber nicht für die Wolfsburger. Kurz vor Schluss tauchte der als Stoßstürmer eingewechselte Sebastiaan Bornauw noch einmal frei vor dem Freiburger Tor auf, schoss aber unbedrängt daneben und bewies damit, dass er als kopfballstarker Akteur eher für die hohen Bälle vorgesehen war. Sei‘s drum – es war ohnehin abseits.

Wolfsburgs Kapitän stellt sich nach Abpfiff den Fans

Nach dem Schlusspfiff war es Kapitän Maximilian Arnold, der als Erster zu den Fans ging, die ihrem Frust mit Pfiffen freien Lauf ließen. Einfach fiel das dem Routinier nicht, eine angenehme Aufgabe war es ebenso wenig. „Es gibt so Momente, das ist nicht so cool. Aber egal ob Fans oder wir als Verein, wir haben nur eine Richtung und die sollten wir zusammen gehen“, meinte der 29-Jährige. Die aktuelle Situation sei nicht zu vergleichen mit den schlimmen Krisenjahren der Vergangenheit wie der Relegations-Spielzeit 2016/17. Damals seien die Leistungen teilweise katastrophal gewesen, so Arnold. Aktuell sei es keineswegs so, dass keiner wolle oder die Einstellung nicht stimme. Die Krise beschäftige die Spieler. „Es ist nicht so, dass jetzt jeder nach Hause geht und sagt: top, alles war gut“, so der Kapitän. Es sei wichtig, dass man zusammenhalte und sich keinen Keil dazwischentreiben lasse.

Kämpferisch gab sich auch Kovac. Das Pech klebe der Mannschaft derzeit an den Füßen. „Wir haben die Ergebnisse nicht, aber das ist nicht gleichzusetzen mit schlechter Leistung“, meinte er. Die Mannschaft habe zuletzt viele Nackenschläge bekommen, werde immer wieder bestraft, bestrafe sich zum Teil auch selber – sei aber vollkommen intakt. Es sei gerade irgendwie „verhext und verflixt“, aber nun gelte es weiterzumachen. Aufgeben wolle keiner und werde auch keiner. Dass ihn die Situation auch persönlich belaste, gestand der Coach ein. „Die, die mich kennen, wissen, wie nah mir sowas geht“, erklärte der 52-Jährige. Aber, und das sage schon sein Nachname, der übersetzt so viel wie Hufschmied bedeute: „Ich kann arbeiten und das werden wir machen.“

