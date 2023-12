Wolfsburg. Bei der 0:1-Niederlage des Fußball-Bundesligisten hatte Torwart Koen Casteels den wohl undankbarsten Job bei den Hausherren.

Mit 0:1 (0:0) unterlag Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg am Samstag dem SC Freiburg. Das sind die Noten der VfL-Spieler.

Koen Casteels: Viel deprimierender können 90 Minuten für einen Torwart nicht verlaufen. Musste so gut wie nichts halten, beim Gegentor machtlos. Note: 3

Maxence Lacroix: Eigentlich eine ordentliche Leistung des Verteidigers. Aber: Vor dem 0:1 verliert er in der Mitte das Kopfballduell – ein ganz wichtiges. Note: 3,5

Moritz Jenz: War mit der Defensivriege in anderen Spielen schon deutlich mehr gefordert. Ordentliche Leistung des Abwehrmanns ohne große Fehler. Note: 3

Cedric Zesiger: Filigran sieht es bei ihm nicht immer aus. In den Zweikämpfen diesmal aber konsequent und durchsetzungsfähig. Note: 3

Ridle Baku: Aktivposten auf der rechten Seite, vor allem in der ersten Hälfte. Ist an der Vorbereitung von zwei Chancen vor und nach der Pause beteiligt. Aber: Beim Gegentor nicht dicht genug an Gregoritsch dran. Note: 3

Joakim Maehle: Klärt hinten kurz vor der Pause vor der Linie. Legt bei Majers Großchance auf, zieht direkt nach dem 1:1 per Distanzschuss ab. Laufstark, aber nicht immer mit Fortune. Note: 3

Maximilian Arnold: Der Kapitän gefällt vor allem in der ersten Hälfte mit einigen schlauen Aktionen. In Hälfte zwei nicht mehr so stark, mit höherer Fehlerquote. Note: 3,5

Mattias Svanberg: Seine Rückkehr belebt das Offensivspiel. Nach vier Minuten darf er durchaus treffen, nach Wiederanpfiff hat er es bei seiner Chance schwerer. Leider trüben einige Fehlpässe seine Leistung. Note: 3

Lovro Majer: Einerseits deutlich aktiver, andererseits Pechvogel. Seine Großchance muss er machen. Sichtlich bemüht, aber auch immer wieder mit unglücklichen Szenen. Note: 4

Yannick Gerhardt: Der Routinier agierte in Gladbach deutlich auffälliger. Ging irgendwie unter, ohne groß Akzente zu setzen. Note: 4

Jonas Wind: Lässt er sich nach hinten fallen, kommen immer wieder intelligente Pässe in die Spitze heraus. Bereitete Svanbergs erste Chance vor. Diesmal aber mit wenig Torgefahr. Note: 3,5

Aster Vranckx (80. für Zesiger): Der Belgier hatte sich zuletzt ins Team gespielt – und das zurecht. Dass er jetzt nur zum Kurzeinsatz kam, überraschte sicher einige. Ohne Note

Jakub Kaminski (80. für Gerhardt): Durfte auch mal wieder ran, riss das Ruder aber auch nicht um. Ohne Note

Kevin Paredes (80. für Svanberg): In den letzten Minuten ohne große Wirkung. Ohne Note

Sebastiaan Bornauw (87. für Majer): Der Abwehrmann kam, um bei hohen Bällen vorne nochmal zuschlagen zu können. Stattdessen verstolperte er per Fuß aus Abseitsposition. Ohne Note