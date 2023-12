Wolfsburg. Ohne Kapitän Arnold tritt Wolfsburgs Fußball-Bundesligist beim VfL Bochum an, dafür mit seinem zuletzt kranken Top-Torjäger Wind.

Die gute Nachricht vorweg: Der VfL Wolfsburg kann beim Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim VfL Bochum auf seinen Top-Torjäger Jonas Wind bauen. Der Däne, der zuletzt wegen einer Erkältung einige Trainingseinheiten verpasste, steht dem Fußball-Bundesligisten zur Verfügung – und das im vollen Umfang, wie Trainer Niko Kovac am Freitag betonte.

„Jonas hat überhaupt nicht gefiebert“, berichtete Kovac. Deshalb sehe er trotz der kleinen Krankheitspause in dieser Woche kein Problem darin, den Stürmer in Bochum von Anfang an spielen zu lassen. „Er ist zu 100 Prozent einsatzfähig“, sagte der VfL-Coach. Damit ist sehr wahrscheinlich, dass Wind bei der Partie im Ruhrgebiet in der Startelf steht. Denn der 24-Jährige ist in dieser Saison so etwas wie die Lebensversicherung der Wölfe in der Bundesliga. Neunmal hat der Däne schon getroffen, einmal mehr als allen anderen Spieler des VfL-Kader zusammen.

Auch im vergangenen Heimspiel gegen RB Leipzig hatte Wind seine Mannschaft in Führung gebracht, dazu noch den Siegtreffer durch Rogerio vorgelegt. Verständlich, dass die Nachricht, der Stürmer sei krank und habe einige Trainingseinheiten verpasst, unter der Woche für Aufregung sorgte. Aber bereits am Donnerstag konnte Wind wieder mit seinen Kollegen trainieren und auch am Freitag stand er auf dem Übungsplatz und trat anschließend mit dem Team die Reise nach Bochum an.

Allerdings fehlten dabei im Vergleich zum Spiel gegen Leipzig gleich drei andere Namen. So muss der VfL unter anderem auf seinen Kapitän Maximilian Arnold verzichten. „Max kam gestern mit Nacken- und Rückenproblemen“, berichtete Kovac, dem außerdem auch Innenverteidiger Sebastiaan Bornauw (muskuläre Probleme) und Stürmer Amin Sarr (Knieprobleme) nicht zur Verfügung stehen.

Der Ausfall von Arnold hat für Kovac zumindest den kleinen positiven Nebeneffekt, dass er nach der Partie in Bochum mal keine Frage zum Status seines Kapitäns erwarten muss. Zuletzt war die Rolle des Spielführers bei den Wölfen fast immer ein Thema gewesen, da Arnold seit einigen Wochen seinen Stammplatz unter Kovac verloren hat. Auch gegen Leipzig war der Kapitän erst in der 77. Minute für Lovro Majer eingewechselt worden. In den vergangenen vier Pflichtspiele hatte jeweils Aster Vranckx die Rolle von Arnold auf der Sechserposition übernommen. Nur bei der 0:4-Niederlage in Mönchengladbach vor drei Wochen standen Vranckx und Arnold gemeinsam in der Anfangsformation – mit einem verheerenden Ergebnis.

Daher hätte Arnold wahrscheinlich auch in Bochum nicht von Anfang an gespielt, selbst wenn er fit gewesen wäre. Trotzdem wäre der 29-Jährige mit seiner Erfahrung sicherlich eine gute Alternative auf der Wolfsburger Ersatzbank gewesen, auf die Kovac nur ungern verzichtet. Nun heißt es für den VfL-Trainer in Bochum: 100 Prozent Wind, aber null Prozent Arnold.

Da mit Bornauw und Sarr zwei weitere Kandidaten für den Kader ausfallen und mit dem dänischen Außenverteidiger Joakim Maehle im Vergleich zum Leipzig-Spiel nur einer zurückkehrt, werden diesmal zwei U19-Spieler zum Wolfsburger Aufgebot gehören. Der eine ist Stürmer Dzenan Pejcinovic, der immerhin schon einmal in der Bundesliga für den VfL ran durfte, in dieser Saison aber noch auf einen Einsatz wartet. Und der andere ist Kofi Jeremy Amoako, ein 18-jähriger Innenverteidiger. Ob das Duo eine Chance erhält, sich auf höchstem Niveau zu beweisen, hängt sicherlich auch vom Spielverlauf ab.

Zuletzt lief es für die Grün-Weißen in Bochum bestens. In der vergangenen Saison gab es einen klaren 5:1-Erfolg. Und Kovac kann persönlich sogar auf eine super Ausbeute beim VfL aus dem Ruhrgebiet blicken. In zwölf Spielen dort ist er als Spieler wie als Trainer noch ungeschlagen. „Das war mir vorher gar nicht so bewusst“, sagte Kovac zu seiner Bilanz in Bochum und fügte hinzu: „Die ist nicht so schlecht. Ich hoffe, wir können es ausbauen“. Positiver Nebeneffekt wäre, dass die Wolfsburger damit an den Sieg gegen Leipzig anknüpfen und ihre Serie von zuvor fünf sieglosen Ligaspielen am Stück weiter vergessen machen würden.