Wolfsburg. Mit vier Monaten Verspätung spielt der Neuzugang von Eintracht Frankfurt zum ersten Mal für die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg.

Wer regelmäßig beim Training der Fußballerinnen des VfL Wolfsburg vorbeischaut, dem ist sie am Elsterweg in den vergangenen Wochen bereits aufgefallen: Als mit 1,84 Metern größte Spielerin im Kader sticht Camilla Küver, der VfL-Neuzugang von Eintracht Frankfurt, sofort heraus. In den vergangenen Wochen zeigte die sympathische 20-Jährige dann auch ihr Können; erst in den Einheiten mit ihrem neuen Team und am vergangenen Wochenende bei ihrem Debüt beim 5:0 im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Werder Bremen auf dem Platz. Küver wird eine große Zukunft prognostiziert, die ersten Eindrücke bestätigen das. Dass sie das nicht schon länger zeigen kann, ist auch in ihrer Verletzungshistorie begründet.

Mit viel Ehrgeiz: Camilla Küver überwindet gleich zwei schwere Verletzungen in kurzer Folge

Denn in kurzer Folge zog sich Küver in Frankfurt erst einen Kreuzband- und Meniskusriss (November 2021) und dann im zurückliegenden April einen weiteren Meniskusriss zu. Nach der ersten schweren Verletzung benötigte sie „nur“ acht Monate für das Comeback, bei der zweiten waren es dafür noch einmal sieben. Ihr Frust war verständlicherweise zuletzt noch einmal größer. „Zu Beginn denkt man schon, dass man nicht eine dieser Spielerinnen werden möchte, die sich von Verletzung zu Verletzung schleppen. In meinem Kopf waren es zunächst vier Monate Ausfallzeit, dass es dann fast sieben wurden, war schon hart“, sagt sie.

Doch Küver hatte den Ehrgeiz, es zu packen. Diese Eigenschaft zieht sich schon durch ihr Leben. Auf und neben dem Platz. Mit einem Abi-Schnitt von 1,2 kann sie von ihren Mitspielerinnen nur Lena Lattwein (0,7) toppen. Und ihr Ehrgeiz führte auch dazu, dass sie mal kurzzeitig die Lust auf Fußball verlor. Das war in der U17 von Eintracht-Vorgänger 1. FFC, als ihre Mitspielerinnen im Gegensatz zu ihr zu viele andere Dinge im Kopf hatten als Fußball.

In den USA findet der Neuzugang des VfL Wolfsburg den Spaß am Fußball wieder

Küver ging daraufhin für ein halbes Jahr in die USA, bekam den Kopf frei, aber auch dort von Fußball nicht genug. Sie sagt: „Das Niveau an der Highschool war nicht vergleichbar mit dem bei uns in Deutschland.“ Aber sie machte das Beste daraus, wurde State Champion in Pennsylvania. Und kam mit mehr Lust auf ihren Sport zurück. Fußball wollte sie schon immer spielen, deswegen entschied sie sich mit 14 schon dafür und gegen eine Karriere als Leichtathletin, auch wenn Küver, die in Bad Soden am Taunus aufwuchs, es bis zur Hessischen Landesmeisterin brachte. „Hürdenlauf und Weitsprung lagen mir am besten“, sagt sie. Aber: „Ich bin schon immer lieber zum Fußballtraining gegangen, wollte mit meinen Freunden auf dem Platz stehen, statt lange Tage in Wettkampfhallen zu verbringen.“

Angefangen hat sie in Jungs-Mannschaften, wechselte dann in die Frankfurter U17 und spielte von der U15 an in den DFB-Auswahlteams. „Als ich das erste Mal eingeladen wurde, musste man mir erst einmal erklären, was da genau passiert“, erzählt sie lachend. Denn: „Die Schritte, die ich gemacht hatte, kamen für mich alle überraschend.“ Erst das U-Nationalteam, dann der Einstieg ins Frankfurter Bundesliga-Team – und schließlich auch die Anfrage vom VfL.

Küver: Perspektive gab den Ausschlag für Wechsel zum VfL Wolfsburg

Als der Wolfsburger Klub den Wechsel von Küver offiziell machte, war sie bereits operiert, man darf aber davon ausgehen, dass der Kontakt bereits früher zustande gekommen war. Was den Ausschlag für den Wechsel von einem Top-3-Klub der 1. Liga zu einem dauerhaften Titelkandidaten gegeben hat? „Es waren die Gespräche mit dem Trainer, der mir eine sehr gute Perspektive aufgezeigt hat, gerade für meine individuelle Entwicklung.“ Und natürlich das tägliche Training auf Topniveau in einem mit Nationalspielerinnen gespickten Team.

Der 20-Jährigen, die bald ein Sportmanagement-Fernstudium anfangen möchte, ist dabei bewusst, dass sie sich grundsätzlich erst einmal hinten anstellen muss. Ihr erstes Jahr beim VfL ist auch abgesehen von der Verletzung ein Lehrjahr. „Gleichzeitig ist es mein Anspruch, mein Bestes zu geben und mich vielleicht auch schon früher für mehr Spielzeit anzubieten.“ Da ist er wieder, der Ehrgeiz.

Erleichterung: Küver macht mit dem VfL-Debüt einen Strich hinter Verletzungsmisere

Auf Küver darf man sich beim VfL, wo sie einen Vertrag bis 2026 unterschrieben hat, den ersten Eindrücken nach freuen. Trainer Tommy Stroot sieht sie in der Vierer-Abwehrkette eher auf der rechten Seite, innen wie außen. Grundsätzlich kann die beidfüßige Spielerin hinten alles spielen. Neben dem Ehrgeiz zählt sie ihre Physis wenig überraschend zu ihren Stärken und das Kopfballspiel, gleichwohl könne sie dort noch dazulernen.

Camilla Küver bei ihrem Abschied in Frankfurt mit Eintracht-Trainer Niko Arnautis Ende Mai. Damals fehlte sie schon mit einem Meniskusriss, den sie auch in Wolfsburg zunächst auskurieren musste. © Sport | BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Ihr Debüt im Wolfsburger Bundesliga-Team war nach zwei Einsätzen für die U20 auch für sie selbst ein wichtiger Schritt. „Es war sehr besonders, und ich war wirklich aufgeregt. Es ist eine Art Erleichterung. Man denkt dann doch über diese lange Verletzungszeit nach. Das ist mit dem Debüt dann abgehakt.“ Bestenfalls ist es ein Schlussstrich für immer. Die Premiere im A-Nationalteam steht für sie noch aus. Sie dürfte kommen, wenn Küver fit bleibt und in Wolfsburg den nächsten Schritt gehen wird. Vielleicht sogar genauso überraschend, wie fast jeder nächste Schritt in ihrer Fußball-Karriere. Den Ehrgeiz, es zu packen, bringt sie auf jeden Fall mit.