Wolfsburg. Der Brasilianer von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg erzielte gegen Leipzig sein Debüttor und wird oft mit Roberto Carlos verglichen.

Roberto Carlos ist ein Idol für viele Fußballer aus Brasilien. Die Schusskraft des einstigen Linksverteidigers ist legendär. Sein berühmtes Freistoßtor gegen Frankreich in der Vorbereitung zur WM 1998 ist in die Fußball-Annalen eingegangen und ließ mit seiner ungewöhnlichen Flugkurve sogar Wissenschaftler rätseln. Ganz so spektakulär war Rogérios 2:1 gegen RB Leipzig nicht. Aber schön war das Tor und zudem ein ganz Besonderes: Es war für den im Sommer aus Italien gekommenen Neuzugang der Premierentreffer im Dress von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg.

Ridle Baku hatte in der 66. Minute von der rechten Seite ins Strafraumzentrum gepasst. Jonas Wind nahm den Ball an, schloss aber nicht selbst ab. Der Däne legte die Kugel quer weiter zu Rogério, der keine Gnade kannte. Mit dem linken Vollspann knallte er den Ball in den Winkel. Ein klasse Spielzug mit einem tollen Abschluss – besser hätte es nicht laufen können, zumal der Treffer zugleich das Siegtor bedeuten sollte.

Brasilianer jubelt mit Wolfsburger Balljungen

Genauso schön anzusehen wie das Tor selbst war Rogérios Jubel danach. Der Brasilianer rannte auf einen Balljungen zu und umarmte diesen. Ganz spontan habe er das gemacht, erzählt der Profi. „Er stand da mit ausgebreiteten Armen“, erinnert er sich. Emotional völlig aus dem Häuschen habe er den Jungen geherzt. Den Treffer gewidmet hat er indes seiner großen Liebe: Ehefrau Francielle, mit der Rogério seit vier Jahren verheiratet ist und die im Stadion live mitfieberte. „Sie hat vorher für mich gebetet, dass ich bald mein erstes Tor schieße“, erzählt der Brasilianer.

Neue Energie schöpfen wolle er aus dem Erfolgserlebnis, verrät der 25-Jährige, der es nach seiner Ankunft in Wolfsburg nicht immer leicht hatte. Zum Start der Bundesligasaison durfte er sein Debüt nicht feiern, weil er noch nicht spielberechtigt war. Später musste er aufgrund eines Muskelfaserrisses in der Wade passen. Fünf Partien hat er für den VfL nun absolviert, beim 0:4 in Mönchengladbach waren es nur 45 Minuten. Vorher abgesprochen sei das mit dem Trainer gewesen, sagt der Linksverteidiger, weil er nach seiner Verletzung noch nicht in die Vollen gehen sollte.

Auch Ex-Wolfsburger Naldo gratuliert zum Tor

Seine Teamkameraden jedenfalls ließen Rogério nach dem Leipzig-Spiel auch in den sozialen Netzwerken hochleben. Tiago Tomas und Kevin Paredes feierten ihn mit Roberto-Carlos-Kommentaren bei Instagram. „Das rufen die Jungs immer, wenn ich gute Aktionen im Training habe oder ein Tor schieße“, berichtet der Techniker, den Ex-VfL-Profi und Berater Naldo zum VfL gelotst hatte. „Seit ich hier bin, schreiben wir uns alle zwei, drei Tage. Er ist eine gute Stütze und hat mir natürlich auch zum Tor gratuliert.“

Naldo war es auch, der Rogério davon abhielt, nach Russland zu wechseln. Für den Brasilianer war im Sommer klar, dass er den italienischen Serie-A-Klub US Sassuolo Calcio verlassen würde. Bei Spartak Moskau hatte der Spieler bereits zugesagt – entschied sich aber noch einmal um. Die Tatsache, dass in der russischen Hauptstadt derzeit nachts schon Temperaturen um die minus 16 Grad erreicht werden, zeigt: Kälte schreckt den Südamerikaner nicht ab, auch mit der momentanen Wetterlage in Deutschland hat er kein Problem.

Kälte macht Rogério nichts aus

„In Südbrasilien kann es auch sehr kalt werden. Ich habe mich eher darauf gefreut, wie mein Hund auf den Schnee reagiert“, meint Rogério und verweist auf einen Instagram-Video von seinem Shih Tzu, der auf den Namen „Zorro“ hört. Der Vierbeiner habe langes Fell, das ihm ins Gesicht und vor die Augen falle, erklärt der Fußballer. Das habe ihn irgendwie an die bekannte Figur erinnert.

Ob der Brasilianer viele weitere Treffer für den VfL Wolfsburg erzielen wird, bleibt abzuwarten. Denn eine Tormaschine ist er nicht gerade. Für Sassuolo traf er in 156 Partien ganze zweimal. Weitere Torerfolge würden ihm seine Teamkameraden aber sicher danken – ruhte die Last des Toreschießens in den vergangenen Wochen doch allzu oft auf den Schultern seines jetzigen Vorbereiters Jonas Wind. Beim nächsten Treffer dürften ihm weitere Roberto-Carlos-Sprüche sicher sein. Der aber ist für Rogério ein Idol aus Kindheitstagen, aktuell beeindruckt ihn ein anderer: Andrew Robertson vom FC Liverpool.

Englisch spricht der Neuzugang nur ein bisschen, weswegen er aktuell bereits fleißig Deutsch lernt. Die kürzlich von VfL-Coach Niko Kovac erwähnten „Anpassungsprobleme“ sollen mit dem Abbau der Sprachbarriere weniger werden. Dann würde sich Rogério gewiss noch wohler fühlen in seiner neuen Heimat und vielleicht auch häufiger den „linken Hammer“ auspacken.