Wolfsburg. Maximilian Arnold saß beim 2:1 gegen Leipzig erstmal nur auf der Bank. Die Klub-Verantwortlichen versuchen die Diskussion zu meiden.

Seit Saisonbeginn reißt bei Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg eine Diskussion nicht ab: Steht Maximilian Arnold als erfahrener Mann und Identifikationsfigur über allen und gehört in jedem Spiel in die Startformation? Oder liegt Chefcoach Niko Kovac richtig, der den Routinier von seiner Rotationsstrategie nicht ausnimmt und ihm immer mal wieder einen Bankplatz zuweist? Auch am vergangenen Wochenende beim 2:1-Erfolg der Wölfe über RB Leipzig durfte der 29-Jährige erst ab der 77. Minute ran. Zwar absolvierte Arnold in dieser Saison acht von zwölf Bundesligapartien über die volle Spielzeit. Doch eine Sonderstellung nimmt der Mittelfeldmann, der dem Klub seit seinem Wechsel in die U17 des VfL im Jahr 2009 treu geblieben ist, unter Kovac nicht mehr ein. In den beiden DFB-Pokalpartien bei Makkabi Berlin und gegen Leipzig gehörte Arnold schließlich auch nicht der ersten Elf an. Ein Blick auf die anderen 17 Bundesliga-Klubs zeigt: Eine vergleichbare Situation gab es in der jüngeren Vergangenheit eigentlich nur bei einem Verein.

Wo der Käpt‘n König ist: Leverkusens Torwart-Routinier Lukas Hradecky ist beim Team der Stunde eine feste Bank. Der Schlussmann verpasste beim Spitzenreiter in der Liga bislang keine Minute. Lediglich in den vier Europa-League-Partien von Bayer sowie in der zweiten Runde des DFB-Pokals stellte Coach Xabi Alonso den jungen Matej Kovar zwischen die Pfosten. Der potenzielle Hradecky-Nachfolger als Pokal-Keeper? Diese klare Struktur ersparte Leverkusens Coach bislang zumindest das stetige Rätselraten um die Position, die Hierarchie ist gewahrt. In Hoffenheim glänzt bei der TSG mit Oliver Baumann ebenfalls ein Torwart. Er stand auch durchgehend auf dem Platz, wird mit nun drei gehaltenen Strafstößen immer mehr zum Elfmeterkiller. Bei Torhütern ist es auch etwas anderes, könnte man einwenden. Doch es gibt auch viele Klubs in denen Kapitäne als Feldspieler unverzichtbar sind. In Bochum ist es der 37-jährige Anthony Losilla, in Augsburg Ermedin Demirovic, in Stuttgart Waldemar Anton und in Heidenheim Patrick Mainka – von der Bank kamen sie in der aktuellen Bundesliga-Saison noch nie. Gleiches gilt für Bremens Marco Friedl sowie Florian Kainz vom 1. FC Köln.

Wenn der Spielführer schmerzlich vermisst wird: Beim FC Bayern war der Trubel um Manuel Neuer groß. Nach seinem Unterschenkelbruch fehlte der Torwart mehr als zehn Monate lang, feierte aber im Oktober sein umjubeltes Comeback und ist seitdem wieder die Nummer eins beim Rekordmeister. Seine Rückkehr feierte am Wochenende auch Silvan Widmer bei Mainz 05, der beim 1:1 in Hoffenheim nach fünfmonatiger Verletzungspause sein Comeback gab und sofort die vollen 90 Minuten durchspielte. Bei Darmstadt 98 musste Fabian Holland wegen Sperre beziehungsweise Verletzung nur zweimal aussetzen – prompt kam sein Team gegen Mainz nicht über ein Remis hinaus und ging mit 0:8 bei den Bayern unter. In anderen Klubs fallen Kapitäne weiterhin langfristig aus: Willi Orban mit einem Außenbandriss im Knie bei RB Leipzig, Sebastian Rode wegen einer Wadenverletzung bei Eintracht Frankfurt und Torwart Jonas Omlin nach einer Schulter-OP in Mönchengladbach. Und beim SC Freiburg geht das Warten auf Christian Günter weiter, der an den Folgen einer Infektion im Zuge seiner erlittenen offenen Unterarmfraktur leidet. Die Worte seines Trainers Christian Streich dürften ihm runtergehen wie Öl: „Wenn der Günni da ist, hilft er uns immer, weil er einen positiven Einfluss auf die Jungs hat.“

Was los ist, wenn die Hierarchie wankt: Der Kapitän nur auf der Bank? Und das nicht, weil er angeschlagen ist? Diese Situation gab es in der laufenden Serie im Fußball-Oberhaus nur bei zwei Klubs. In Dortmund löste Edin Terzics Entscheidung, Emre Can sowohl in der Partie gegen den VfL Wolfsburg als auch eine Woche später in Hoffenheim nur eine Reservistenrolle zukommen zu lassen, Diskussionen aus. Diese allerdings legten sich schnell: Der Nationalspieler erklärte öffentlich sein Verständnis für die Maßnahme und ist zudem längst wieder regelmäßig dabei – abgesehen von einer Verletzungspause im Anschluss. Mehr Wirbel gab es da schon um Christopher Trimmel von Union Berlin. Sein mittlerweile entlassener Trainer Urs Fischer hatte dem 36-Jährigen auf dem rechten Flügel bereits in der abgelaufenen Spielzeit mehrfach Josip Juranovic vorgezogen. Trimmel hielt mit seiner Unzufriedenheit auch öffentlich nicht hinterm Berg und äußerte unter anderem: Ein Kapitän sollte eigentlich immer auf dem Feld stehen. In der laufenden Saison setzte sich die schleichende Demontage des 36-Jährigen fort, vor allem bei den Spielen auf internationaler Bühne. Trimmel hielt den Mund, auch weil Besserung in Sicht war: Nach der Entlassung Fischers durfte der Kapitän nun beim 1:1 gegen Augsburg unter Interimstrainer Marco Grote wie gewohnt von Beginn an ran.

Wie es beim VfL mit Arnold weitergeht: Nach der Leipzig-Partie wirkte der 29-Jährige weder niedergeschlagen noch beleidigt, sondern feierte mit seinen Teamkollegen den dringend benötigten Sieg. Cheftrainer Niko Kovac wollte in der Pressekonferenz nicht über seinen Kapitän sprechen, sondern tat eine entsprechende Frage mit dem Kommentar „Dazu ist schon alles gesagt, das müssen wir nicht ein weiteres Mal wiederholen“ ab. Stattdessen lobte der Trainer die Entwicklung des jungen Aster Vranckx, der Arnold zumindest vorerst den Stammplatz geklaut zu haben scheint. Auch VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz schien die Frage nach dem Kapitän zu nerven. Das Thema sei doch bereits rauf- und runterdiskutiert worden. „Wir sind in einer Leistungsgesellschaft und jeder muss versuchen, seine Leistung in einer Trainingswoche bestmöglich abzurufen. Jeder muss es dem Trainer so schwierig wie möglich machen, die Entscheidung am Wochenende zu treffen“, meinte er. Am Samstag tritt der VfL beim VfL Bochum an. Die spannende Frage wird auch da sein: mit Käpt‘n oder ohne?