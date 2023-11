Wolfsburg. Der Trainer des Fußball-Bundesligisten kritisiert Robert Hartmann für dessen Linie bei der Bewertung von Fouls im Leipzig-Spiel.

Bei der Pressekonferenz vor der Partie gegen RB Leipzig hatte VfL-Wolfsburg-Coach Niko Kovac auf eine Frage erklärt, dass er um seinen Job trotz Ergebniskrise nicht bange. Er sei jetzt 52 Jahre alt, da sei einiges anders als zu Beginn seiner Trainerkarriere, meinte er gelassen. Doch in der Journalistenrunde nach den 90 Minuten war ihm dann doch die Anspannung anzusehen. Auch einige Schiedsrichterentscheidungen schienen den Ex-Profi zu beschäftigen.

Zunächst hatte Kovac in seinem allgemeinen Statement eingeräumt, dass sein Team trotz des 2:1-Erfolgs fußballerisch einiges hätte besser machen können. Einer der anwesenden Journalisten stellte daraufhin die Frage, wie wichtig bei kommenden Auftritten eine Steigerung in spielerischer Hinsicht sei. Schließlich werde es sonst schwer, weitere Punkte einzufahren. Kovac reagierte angefressen. „Das müssen Sie mir erst beweisen, ob das der Fall sein wird oder nicht“, sagte er und zeigte sich mit der These nicht einverstanden. „Wir haben heute gewonnen. Das war wichtig und darüber freuen wir uns auch. Es war ein kleiner Schritt, kein großer“, stellte Kovac klar. Man werde den Sieg nicht überbewerten, ihn aber auch nicht unterbewerten.

Wolfsburgs Kovac: „Das geht gar nicht“

Auch eine Szene nach gut einer halben Stunde hatte die Gemüter hochkochen lassen. Leipzigs Lois Openda war in einem Zweikampf mit VfL-Innenverteidiger Sebastiaan Bornauw zu Boden gegangen. Zunächst entschied Schiedsrichter Robert Hartmann auf Elfmeter. Doch nach ausführlichem Studium der Videobilder nahm der Unparteiische die Entscheidung zurück. Dass Wolfsburgs Co-TrainerAaron Briggs daraufhin Gelb für Openda forderte, sorgte an der Seitenlinie für Ärger. „Das geht mir zu weit, das mag ich gar nicht“, kommentierte Leipzigs Chefcoach Marco Rose, der im Nachgang wegen Meckerns ebenso Gelb sah wie Openda für seine Schwalbe.

Kovac ging auf die Vorgänge später nicht groß ein, holte aber stattdessen zur großen Schiri-Schelte aus. „Das Spiel hat acht gelbe Karten heute. Da muss ich mich fragen: War das Spiel so?“, erklärte der VfL-Trainer. Wenn das Niveau so runtergesetzt werde, gebe es demnächst 20 Karten pro Spiel und mehr Fouls als beim Basketball. Und auch die Elfmeterentscheidung passte Kovac nicht. „Der pfeift da fünf Minuten später, das geht gar nicht“, meckerte der Coach, um später nachzuschieben: Eigentlich mache er so etwas nicht. Aber: Nicht jeder Kontakt im Fußball sei ein Foul. Da solle man viel mehr laufen lassen.

