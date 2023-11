Wolfsburg. Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg feiern am Freitagabend einen überzeugenden 5:0-Erfolg gegen Werder Bremen. Vor allem eine Spielerin glänzt.

Der Lieblingswettbewerb bleibt der Lieblingswettbewerb: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg feierten am Freitagabend im DFB-Pokal den 47. Sieg in Serie, schossen Bundesliga-Konkurrent Werder Bremen vor 2738 Fans im AOK-Stadion mit 5:0 (3:0) ab. Mehr noch als der nächste Erfolg im Pokal, den der VfL in den vergangenen neun Jahren immer gewann, überzeugte die Art und Weise, wie die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot das Viertelfinale erreichte. Für die Tore bei diesem deutlichen wie hochverdienten Sieg sorgten Kapitänin Alexandra Popp (2), Ewa Pajor, die herausragende Vivien Endemann und Jule Brand.

Werder hatte im Vorfeld als höchst unangenehme Aufgabe gegolten, die Bremerinnen überzeugen in dieser Spielzeit mit ihrer aggressiven Art. Hinzu kam der schwierige Platz im AOK-Stadion und die Tatsache, dass der VfL sich in einer schwierigen Phase befindet, wie das Aus in der Champions-League-Quali und zahlreiche wenig inspirierende Auftritte zeigten. Das am Freitag war eine Wende um 180 Grad, Wolfsburg überzeugte wie zu besten Zeiten.

Alexandra Popp bringt den VfL per Doppelpack früh in Front

Am Freitagabend machten die Wolfsburgerinnen einen großen Schritt, um sich aus der Krise zu befreien. In die Karten spielte dem Rekordpokalsieger die Tatsache, dass er Werder und seine Keeperin Livia Peng gleich auf dem falschen Fuß erwischte. Nach einer Endemann-Flanke bekam Maja Sternad den Ball nicht geklärt, Popp schloss aus zehn Metern mittig ab, und der Ball rutschte Peng durch die Arme - 1:0 nach gerade einmal vier Minuten.

Ewa Pajor (am Ball) und der VfL zeigten sich im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Werder Bremen extrem spielfreudig. © regios24 | Darius Simka

Bremen bekam gegen spielfreudige Gastgeberinnen so gar keinen Zugriff aufs Spiel, blieb offensiv komplett harmlos und lief fast immer nur hinterher. war eine extrem verdiente. Wie ausgewechselt präsentierte sich dagegen der VfL, der seinen wohl stärksten Saisonauftritt hinlegte. Immer wieder spielte das Team schnell nach vorne. Lena Lattwein, die ebenfalls einen ganz starken Auftritt hinlegte, bediente Rechtsaußen Endemann, deren Vorlage Pajor mit vollem Risiko nahm - drüber (17.).

Ewa Pajor: Erst das 3:0 per Außenrist, dann Babyjubel

Und dann war‘s erneut die Ex-Essenerin Endemann, die gegen Michelle Ulbrich an der Grundlinie entscheidend nachsetzte, den Ball vors Tor spitzelte. Über Pajor landete der Ball erneut bei Popp, die aus kurzer Distanz einschob. Außenstürmerin Endemann hätte nach tollem Ball von Lattwein schon das dritte Tor nachlegen müssen, sie schoss aber am leeren Kasten vorbei. Das besorgte Pajor dann selbst. Lattwein hatte sie geschickt, die Polin sich gegen die Ex-Wolfsburgerin Michaela Brandenburg behauptet und wunderschön mit dem Außenrist getroffen. Pajor schwenkte jubelnd die Arme - Babyjubel der 26-Jährigen. Steht dem VfL der nächste Nachwuchs ins Haus, nachdem bereits Svenja Huth zu Saisonbeginn bereits Mutter eines Sohnes geworden war.

Artistisch: Vivien Endemann krönte einen starken Auftritt in dieser Szene mit dem vierten Wolfsburger Treffer. © regios24 | Darius Simka

Wie unzufrieden Gäste-Coach Thomas Horsch gewesen sein muss, zeigte sich mit drei Wechseln zur Pause. Kurzfristig wurde es auch besser, seine Elf tauchte tatsächlich mal vor der zuvor beschäftigungsfreien VfL-Torhüterin Merle Frohms auf. Aber dann machte Wolfsburg endgültig den Deckel drauf - mit dem nächsten klasse Treffer. Die eingewechselte Dominique Janssen erkämpfte den Ball im Mittelfeld, Hagel bediente Endemann stark, die Ball runterpflückte und dann fein per Heber das 4:0 besorgte - es war die Krönung einer Topleistung, mit der sich der Shootingstar einmal mehr für eine Einladung zur deutschen Nationalmannschaft bewarb.

Die Neu-VfLerin Camilla Küver gibt ihr Debüt im Stroot-Team

Für die Schlussphase brachte Stroot mit Camilla Küver ein weiteres vielversprechendes Talent. Für die ehemalige Frankfurterin war es nach einer Knie-OP im April der allererste Einsatz für das Bundesliga-Team. Zwei Mal war sie zuvor für die Wolfsburger U20 in der 2. Liga aufgelaufen.

Es wurde noch deutlicher. Wieder legte Endemann über rechts auf, und Joker Brand vollstreckte in der Mitte, nachdem sie zuvor noch eine Topchance hatte liegen gelassen. Zwei Treffer eingeleitet, eins direkt vorgelegt und selbst getroffen - Endemann war einfach bärenstark.

Für den VfL war der 47. Pokalsieg in Folge der dritte Pflichtspiel-Sieg in Serie. Jetzt geht‘s in die Länderspiel-Pause und für Deutschland mit sieben Wolfsburgerinnen um die Chance, sich noch für die Olympischen Spiele in Paris zu qualifizieren. Das Schlüsselspiel steigt am kommenden Freitag (20.30 Uhr, live im ZDF) in Rostock gegen Dänemark. In diesem Kalenderjahr warten im Anschluss noch zwei Bundesliga-Spiele: Am Samstag, 9. Dezember (14 Uhr) geht‘s zum 1. FC Köln, dann ist im ersten Montagspiel überhaupt am 18. Dezember (19.30 Uhr) erneut Bremen zu Gast.

Spiel kompakt:

VfL Wolfsburg: Frohms - Wilms (74. Küver), Hendrich, Hegering (56. Janssen), Rabano - Lattwein, Hagel, Huth (66. Demann) - Endemann, Popp (56. Kalma), Pajor (46. Brand).

Werder Bremen: Peng - Brandenburg (67. Behrens), Ulbrich, Nemeth, Weiß (46. Bernhardt) - Hausicke (75. Walkling), Wirtz (46. Matheis) - Sternad, Dieckmann, Josten (46. Kunkel) - Weidauer.

Tore: 1:0 Popp (4.), 2:0 Popp (26.), 3:0 Pajor (35.), 4:0 Endemann (63.), 5:0 Brand (84.).

Gelbe Karten: - / Hausicke, Behrens.

Schiedsrichterin: Miriam Schwermer (Ballenstedt).

Zuschauer: 2738 im AOK-Stadion.