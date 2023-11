Wolfsburg. Neuzugang überzeugt bei den VfL-Fußballerinnen im Training – und Samstag vielleicht erstmals in einem Bundesliga-Spiel für Wolfsburg.

Eigentlich hätte es schon am Wochenende beim soweit sein sollen. Mindestens einmal mit dem Kaderdebüt bei den Bundesliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg. Doch dann erwischte Neuzugang Camilla Küver eine Erkältung. Die 20 Jahre alte Abwehrspielerin, die sowohl außen als auch innen spielen kann, war verletzt von Ligakonkurrent Eintracht Frankfurt an den Mittellandkanal gewechselt. Im Training hat sie ihr Können bereits angedeutet. Im Heimspiel gegen den MSV Duisburg (Samstag, 14 Uhr, AOK-Stadion) könnte sie es erstmals auch in einem Pflichtspiel zeigen.

Wobei: Gut 30 Minuten kam Küver bereits vor gut einer Woche beim 0:3 der Wolfsburger U20 in der 2. Liga gegen Potsdam zum Einsatz. Für den Klub war’s wichtiger, dass sie Spielpraxis in der Reserve bekommt, statt beim Spitzenspiel in München womöglich 90 Minuten auf der Bank zu sitzen. Hinter der Ex-Frankfurterin liegen schwierige Monate. Im April musste sie nach einem Meniskusriss im linken Knie operiert werden. Dass sie nicht gleich zum Saisonstart für den VfL zur Verfügung stehen würde, war schnell klar.

Küver fällt im VfL-Training auf - nicht nur wegen ihrer Größe

Behutsam wurde Küver, die in Wolfsburg einen Vertrag bis 2026 unterschrieben hat, in den vergangenen Wochen und Monaten aufgebaut. Kommt nicht wieder etwas dazwischen, dürfte sie gegen Duisburg erstmals im Kader stehen.

Im Training gehört sie bereits zu den auffälligen Spielerinnen – nicht zuletzt, weil sie mit 1,83 Metern zu den größten VfLerinnen zählt. Aber immer wieder fordert sie die Bälle, zeigt, dass sie eine Verstärkung werden kann. Noch immer ist nicht klar, ob Co-Kapitänin Dominique Janssen über die Saison hinaus bleiben wird. Auch Marina Hegering könnte im Zuge ihres Vierjahresvertrags aufhören und eine Trainerstelle im Klub antreten.

Trainer-Lob für Camilla Küver: „Freuen uns auf das, was da noch rauskommt“

Wolfsburg-Coach Tommy Stroot hat eine hohe Meinung von der früheren Junioren-Nationalspielerin, sagt über seine Eindrücke: „Camilla zeigt genau das, was wir uns erhoffen, auch für die Zukunft. Das ist nicht selbstverständlich, wenn man wie sie ein paar Monate raus war.“

Der VfL hat in diesem Sommer vor allem Transfers mit Weitsicht getätigt – Riola Xhemaili aus Freiburg, Vivien Endemann aus Essen und Küver aus Frankfurt geholt. Dass es mit der Akklimatisierung schnell gehen kann, beweist aktuell Endemann, die gegen Freiburg mit einem Tor und einem Assist glänzte. Stroot meint mit Blick auf Küver vielsagend: „Wir freuen uns auf das, was da noch rauskommt.“

VfL-Fußballerinnen spielen zum Jahresabschluss erstmals an einem Montag

Der DFB hat die Spieltage 9 und 10 der Frauenfußball-Bundesliga zeitgenau angesetzt. Am Samstag, 9. Dezember, spielt der VfL um 14 Uhr beim 1. FC Köln, am 18. Dezember (19.30 Uhr) gegen Werder Bremen – es ist das erste Montagspiel überhaupt für Wolfsburg. Neben MagentaSport und Dazn überträgt Sport1 diese Partie.