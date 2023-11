Wolfsburg. Der Torwart des VfL Wolfsburg musste Wochen auf sein Comeback warten. In Mönchengladbach patzte er dann gleich doppelt.

Auf der Pressekonferenz vor der Partie in Mönchengladbach hatte VfL-Coach Niko Kovac für Pavao Pervan noch lobende Worte übrig gehabt. Der 35-Jährige habe es als Stellvertreter von Koen Casteels in vier Spielen „richtig gut gemacht“, so Kovac und kündigte an, dass der Österreicher über den kommenden Sommer und sein Vertragsende hinaus gehalten werden soll. Auf der anderen Seite war die Freude über die Rückkehr von Stammkeeper Casteels groß. Dass aber das Comeback des eigentlich so zuverlässigen belgischen Nationaltorwarts so dermaßen daneben gehen würde, damit hatten wohl weder die Verantwortlichen noch die VfL-Anhänger gerechnet.

Es sind diese Szenen, nach denen sich Spieler und auch Torhüter, am liebsten im grünen Rasen einbuddeln würden. Für Casteels kam dieser Moment in Minute 42. Sebastiaan Bornauw führte einen Abstoß kurz zu Casteels aus, der den Ball quer aus dem Strafraum spielte. Doch Gladbachs Rocco Reitz fing den Pass ab, ging auf das Tor zu, verlud sowohl Aster Vranckx als auch Casteels und bejubelte schließlich sein erstes Bundesligator und das 2:0 für sein Team.

Wolfsburger Keeper macht gleich zwei Fehler, die bestraft werden

Damit war der bittere Abend für Casteels aber noch nicht vorbei. Als Franck Honorat nach gut einer Stunde aus der Distanz abzog, rauschte der Ball zwar mit ordentlich Tempo Richtung VfL-Tor. Casteels stand eigentlich gut, musste sich nicht übermäßig lang machen. Und doch schlug der Ball im Tor ein, prallte vom Unterarm des Keepers ins Netz. Es war ein Schuss, den ein Bundesliga-Torwart halten muss. Einer, den auch Casteels normalerweise pariert. Normalerweise.

„Man muss nicht großartig über beide Tore diskutieren. Für jeden ist klar und ersichtlich, dass das auf die Kappe des Torwarts geht“, erklärte Kovac nach der Partie. Aber das passiere eben. Doch nach der Länderspielpause werde Casteels wieder stehen, so Kovac – im Tor wie wohl im übertragenen Sinn. Denn nach dem Spiel war er erstmal am Boden. Zu den Szenen und seinem unglücklichen Comeback wollte der 31-Jährige selbst nach der Begegnung nicht Stellung nehmen.

Casteels reist jetzt sicherlich geknickt zur belgischen Nationalmannschaft. Mit der Auswahl trifft er Mittwoch in einem Test in Brüssel auf Serbien. Vier Tage später steht die EM-Quali-Partie gegen Aserbaidschan an. Von seiner letzten Länderspielreise war Casteels mit einer Entzündung im Bauchbereich zurückgekehrt, die die gerade beendete Auszeit verursacht hatte.