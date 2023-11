Wolfsburg. Freiburgs Torfrau Julia Kassen gastiert mit ihrem neuen Verein am Sonntag bei ihrem Ex-Klub VfL Wolfsburg und spricht im Interview.

Fünf Jahre trug Julia Kassen das Trikot des VfL Wolfsburg. Im Sommer wechselte die 21-jährige Torfrau zum SC Freiburg, um den Durchbruch in der Fußball-Bundesliga der Frauen zu schaffen. Der war ihr im Starensemble der Wölfinnen verwehrt geblieben, über Zweitliga-Einsätze war die damalige U20-Nationalspielerin nicht hinausgekommen. Nun gibt es am Sonntag (14 Uhr, AOK-Stadion) das Wiedersehen. Vorab stand Kassen, die nebenbei in Freiburg ein Biologie-Studium begonnen hat, unserer Zeitung Rede und Antwort.

Julia Kassen über …

… ihre Ankunft in Freiburg: „Ich habe mich sehr gut eingelebt in Stadt und Mannschaft. Es ist ein tolles Umfeld, es macht echt Spaß hier.“

… ihren sportlichen Einstand beim SC, bei dem sie die ersten fünf Liga-Spiele und die DFB-Pokal-Partie bestritt, ehe sie im jüngsten Match bei der TSG Hoffenheim (Endstand 3:2) erstmals auf der Bank saß: „Bei meinem Bundesliga-Debüt direkt im Auftaktspiel vor 13.000 Zuschauern gegen Bayern München zu starten, hätte besser nicht sein können. Es war cool, direkt sechs Spiele am Stück zu sammeln.“

… den Grund, warum sie eine Vertragsverlängerung beim VfL mit Ausleih-Option ablehnte und direkt in Freiburg unterschrieb: „Ich wollte einen kompletten Schnitt machen, in einer neuen Mannschaft ankommen und in der den nächsten Schritt mit Spielpraxis in der Bundesliga machen. Dazu hatte ich zu dem Zeitpunkt in Wolfsburg keine Möglichkeit gesehen. So weiß ich auch, dass ich nicht nach einem Jahr zurückwechsele, sondern ich habe die Zeit, mich bei meinem neuen Verein in Ruhe zu entwickeln.“

… ihre Zeit beim VfL: „Die Zeit in Wolfsburg war für mich eine sehr wichtige und schöne. Ich war mit 16 Jahren aus Meppen nach Wolfsburg gewechselt, um auf professionellem Niveau trainieren und in einer hohen Liga spielen zu können. Ich konnte dort riesengroße Schritte in meiner Entwicklung machen, weil die Bedingungen vor Ort perfekt sind. Die Zeit beim VfL hat mich weitergebracht.“

… ihre Erwartungen fürs Duell mit dem VfL: „Ob ich spiele, dazu kann ich nichts sagen. Aber egal, wer im Tor steht: Es sind viele Flanken auf kopfballstarke Spielerinnen zu erwarten. Wenn man Alexandra Popp frei zum Kopfball kommen lässt, hat man keine Chance. Es wird einiges aufs Tor kommen. Der VfL befindet sich in einer schwierigen Phase, aber man darf ihn nie unterschätzen. Oftmals kommt er aus solchen Phasen gestärkt zurück. Die Wolfsburgerinnen werden uns vorn unter Druck setzen wollen mit ihren schnellen Spielerinnen. Sie sind körperlich stark. Es kommt ein harter Brocken auf uns zu. Aber wir müssen uns nicht verstecken, haben gegen Hoffenheim gewonnen und gegen München einen Punkt geholt. Wir müssen unser Spiel machen. Wenn Wolfsburg den Ball hat, müssen wir eng an den Gegenspielerinnen sein.“

… die Möglichkeit einer späteren Rückkehr zum VfL: „Auch eine Merle Frohms hatte anfangs nicht viele Spiele beim VfL gemacht, wechselte zu anderen Klubs und ist nun die Nummer 1 in Wolfsburg. Ich kann mir auch vorstellen, mich in Freiburg zu entwickeln und irgendwann zu einem großen Klub zu gehen, auch zurück zum VfL.“