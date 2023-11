Wolfsburg. Wir sind in einer „Leistungsgesellschaft“, sagt VfL-Trainer Niko Kovac und lobt Arnolds Konkurrent Aster Vranckx in den höchsten Tönen.

Ein Trainer kann es nie allen seinen Spielern recht machen. Das ist eine Binsenweisheit, sind die Startelfplätze doch nach wie vor auf elf begrenzt, während die Kadergrößen im Profi-Fußball inzwischen schon seit Jahren auf um die 30 Akteure und manchmal auch darüber hinaus angewachsen sind. Von daher sind Konflikte bei jeder Trainerentscheidung vorprogrammiert. Doch es gibt natürlich auch welche, die eine besondere Brisanz besitzen. Und so eine ist sicherlich die Entscheidung von VfL-Trainer Niko Kovac, nun schon zum zweiten Mal in Folge auf Maximilian Arnold in der Startelf zu verzichten.