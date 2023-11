Wolfsburg. In den nächsten Wochen geht es bei den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg ohne die Königsklasse um die Weiterentwicklung der Mannschaft.

60 Minuten lang nicht auf dem Platz – so geht es nicht in den Topspielen. Auch wenn es am Ende mit dem 1:2 bei Bayern München eine ärgerliche wie knappe Pleite in der Frauenfußball-Bundesliga war, müssen sie beim VfL Wolfsburg die Antennen ausfahren. Coach Tommy Stroot sagt deutlich: „Wir müssen uns wieder in die Lage bringen, die Topspiele zu gewinnen!“