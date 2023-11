Wolfsburg. Rüdiger Ziehl war beim VfL Wolfsburg elf Jahre als Spieler und Trainer aktiv. Jetzt sorgte er mit Saarbrücken für Bayerns Pokal-Aus.

Das „Ziel Europa“ ist für den VfL Wolfsburg nicht nur über die laufende Saison in der Fußball-Bundesliga zu erreichen. Auch der DFB-Pokal bietet die Chance, in der nächsten Saison endlich wieder im internationalen Geschäft mitzumischen. Der VfL hat sich dieses Türchen am Dienstagabend durch einen 1:0-Erfolg über RB Leipzig offen gehalten. Und nun hat auch ein Ex-Wolfsburger die Aussichten auf die Europapokal-Qualifikation ein bisschen vergrößert. Rüdiger Ziehl kickte mit seinen Schützlingen von Drittligist 1. FC Saarbrücken den wohl größten Brocken aus dem Wettbewerb.