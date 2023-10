Wolfsburg. Der eingewechselte Sebastiaan Bornauw leitet mit einem Eigentor die 2:3-Niederlage des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg in Augsburg ein.

Der VfL Wolfsburg verliert im Kampf um die internationalen Plätze weiter an Boden. Statt den Abwärtstrend in der Fußball-Bundesliga zu stoppen, kassierten die Wölfe am Samstagnachmittag durch das 2:3 (2:1) beim FC Augsburg die dritte Niederlage in Folge und bleiben Neunter. Jonas Wind und Lovro Majer hatten mit ihren Treffern das Match in Hälfte 1 noch gedreht, in dem die Gastgeber durch Phillip Tietz in Führung gegangen waren. Doch in einer turbulenten Schlussphase brachte sich das Team von Trainer Niko Kovac selbst um den Erfolg. Sebastiaan Bornauw mit einem Eigentor und der ebenfalls eingewechselte Augsburger Arne Engels mit seinem Treffer schickten den VfL ins Tal der Tränen.

Eine unerwartete wie mutige Aufstellung wählte Kovac. Im Vergleich zum 1:2 gegen Leverkusen nahm er vier Änderungen in der Startelf vor. Durch die Rückkehr von der Dreier- zur Vierer-Abwehrkette rückte überraschend Nicolas Cozza auf die linke Seite. Und: Die Dreier-Reihe hinter Mittelstürmer Jonas Wind war komplett neu. Patrick Wimmer (links) und Kevin Paredes (rechts) besetzten die offensiven Außenbahnen, Lovro Majer sollte im Zentrum die Fäden ziehen. Für dieses Quartett mussten Bornauw, Ridle Baku, Yannick Gerhardt und Tiago Tomas weichen und nahmen auf der Bank Platz. „Ich war der Meinung, dass wir ein bisschen frisches Blut brauchten. Ich glaube, dass das die Mannschaft ist, die uns zum Sieg führen kann“, sagte Kovac vor Anpfiff am Sky-Mikrofon. Augsburgs neuer Chefcoach Jess Thorup hingegen schickte dieselbe Elf ins Rennen, die bei seinem gelungenen Einstand in der vergangenen Woche beim 5:2 in Heidenheim begonnen hatte.

VfL lässt sich anfangs auskontern

Der FC ließ sich zu Beginn tief fallen, die Wölfe kombinierten mit allen Feldspielern in der gegnerischen Hälfte im Kurzpass-Modus, ohne jedoch gefährliche Abschlüsse zu kreieren. Thorups Taktik war offensichtlich: Ball erobern, schnell umschalten und steil in die Spitze spielen. Beim ersten Versuch stand Phillip Tietz (11. Minute) noch im Abseits. Beim zweiten klärte Moritz Jenz die scharfe Hereingabe des Joakim Mæhle auf links enteilten Mads Pedersen in der Gefahrenzone. Aber der dritte schnelle Augsburg-Angriff führte zum Ziel. Majer ließ den aufgerückten Innenverteidiger Jeffrey Gouweleeuw von der rechten Eckfahne zum Flanken kommen, Maxence Lacroix kam in der Mitte einen Schritt zu spät gegen Tietz – 1:0 (17.) für die Gastgeber.

Nun überließen die Augsburger wieder dem VfL das Geschehen. Der näherte sich über haltbare Distanzschüsse und Ecken an. Kleine technische Unzulänglichkeiten verhinderten vorerst zwingende Situationen. So sah es auch in der 35. Minute bei einem eigentlich gescheiterten Dribbling Paredes‘ im FC-Strafraum aus. Doch Niklas Dorsch grätschte den Ball vor Winds Füße. Der Däne zögerte nicht, mit seinem achten Saisontor das 1:1 zu erzielen und damit einen neuen VfL-Torrekord nach neun Spieltagen aufzustellen.

Wimmer trifft die Latte, Majer vom Punkt

Der Treffer gab den Wölfen Selbstvertrauen. Wimmer zog einfach mal aus halblinks ab und traf krachend die Latte (43.). Sofort setzte sein Team nach. Svanberg drang mit Ball in den Strafraum ein, touchierte in einem Zweikampf mit Dorsch dessen Unterschenkel und fiel hin. Schiedsrichter Daniel Schlager zeigte auf den Elfmeterpunkt, der Videoschiedsrichter-Assistent (VAR) überprüfte die Szene zwar, Schlager verzichtete aber darauf, selbst noch einmal auf den Monitor zu schauen. Eine harte Entscheidung. Majer trat an und drehte das Match mit links ins linke untere Eck zum 2:1 (45.) für die Gäste. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte der FC Glück, dass Pedersen nach einem Foul gegen Wimmer nur die gelbe Karte sah. Selbst Augsburgs Sportdirektor Marinko Jurendic gab hinterher zu: „Das war Rot.“ Aber wieder ging Schlager nicht zum Videobeweis.

Die Führung ging zur Pause in Ordnung, der VfL besaß ein Chancen- und Ballbesitz-Plus nach den ersten 45 Minuten. Unverändert starteten beide Teams in den zweiten Abschnitt, die Augsburger gingen es nun zielstrebiger an als zuvor. Wimmer konnte da nicht mehr mithalten, humpelte raus. Das Sprunggelenk hatte bei Pedersens Foul doch zu viel abbekommen, Tomas ersetzte ihn. Der Portugiese und Cozza ließen in der Folge einiges zu über die linke Wolfsburger Abwehrseite. Cozza war es auch, der Ermedin Demirovic (69.) bei einer Flanke vom linken Augsburger Flügel nicht verteidigen konnte. Der Kopfball strich jedoch über die Latte.

Kovac-Wechsel entpuppt sich als tragisch

Nun gerieten die immer passiver werdenden Wolfsburger unter Dauerdruck. Tietz (71.) drosch nach einer Ecke den Ball auch folgerichtig aus halblinks ins lange Eck. Doch der eingewechselte Ruben Vargas stand vor VfL-Schlussmann Pavao Pervan im Abseits und nahm diesem aktiv die Sicht. Der Treffer zählte nicht. Kovac reagierte und brachte mit Bornauw und Gerhardt für Majer und Paredes zwei eher defensiv orientierte Kräfte. Keine fünf Minuten nach seiner Einwechslung wurde Bornauw zum tragischen Helden. Völlig unbedrängt vor dem eigenen Kasten misslang sein Klärungsversuch, und der Ball schlug unhaltbar zum 2:2 (79.) ein. So hatte sich Kovac die erste Torproduktion von der Bank sicher nicht vorgestellt. Nun ging die Ordnung gänzlich verloren. Nur 135 Sekunden später köpfte der Lacroix entwischte Engels zum Augsburger 3:2 (81.) ein.

Erst jetzt übernahm der VfL wieder das Kommando. Nach der gelb-roten Karte für den Ex-Wolfsburger Felix Uduokhai (87.) hatten die Gäste sogar Überzahl. In der ersten Minute der Nachspielzeit gelang Maximilian Arnold auch das vermeintliche 3:3 durch einen präzisen Linksschuss. Doch Pechvogel Bornauw machte diesen Treffer zunichte, weil er kurz zuvor Iago abseits des Geschehens gefoult hatte. Lacroix (90.+4) traf nur das Außennetz. Und in allerletzter Sekunde kam der einschussbereite Gerhardt nicht zum Abschluss, weil ihn der mit nach vorn geeilte Pervan behinderte. Slapstick pur beim VfL!

Kein Selbstvertrauen für Pokal-Hit geholt

Der VfL verpasste es damit, sich durch den Dreier Selbstvertrauen für das DFB-Pokal-Heimspiel am Dienstag (18 Uhr, VW-Arena) gegen Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig zu holen. Der Zug nach oben ist in der Bundesliga auch erst mal abgefahren.

Spiel kompakt:

FC Augsburg: Dahmen – Gumny (78. Okugawa), Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen (64. Iago) – Rexhbecaj, Dorsch (63. Engels) – Jensen (78. Beljo), Michel (64. Vargas), Demirovic – Tietz.

VfL Wolfsburg: Pervan – Mæhle, Lacroix, Jenz (87. Cerny), Cozza (87. Baku) – Svanberg, Arnold – Wimmer (52. Tomas), Majer (74. Gerhardt), Paredes (74. Bornauw) – Wind.

Tore: 1:0 Tietz (17.), 1:1 Wind (35.), 1:2 Majer (45./Foulelfmeter), 2:2 Bornauw (79./Eigentor), 3:2 Engels (81.).

Gelbe Karten: Pedersen (3), Gouweleeuw (1), Rexhbecaj (3), Beljo (2) – Mæhle (3), Tomas (1), Arnold (3), Bornauw (1).

Gelb-rote Karte: Uduokhai (Augsburg).

Schiedsrichter: Daniel Schlager (Hügelsheim).

Zuschauer: 28.000.