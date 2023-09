Von wegen Grippe: VfL-Fußballerin Tabea Sellner wird Mama

Zwei Pflichtspiele liegen hinter den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg in DFB-Pokal und Bundesliga, in beiden Partien saß Nationalspielerin Tabea Sellner nur auf der Tribüne. Offiziell hatte Trainer Tommy Stroot Grippe-Nachwirkungen als Grund genannt, warum die 27-Jährige bisher noch gar nicht zum Einsatz gekommen war. Sie müsse erst wieder eine Woche komplett durchtrainieren. Doch offenbar war es ein ganz anderer Grund: Die Offensivspielerin wird zum ersten Mal Mama.

Sellner hat kurz der nach der vergangenen Saison ihren langjährigen Freund geheiratet, vorher hieß sie Waßmuth. Nach der Hochzeit kommt für die junge Familie also das nächste Highlight, im kommenden Jahr werden sie erstmals Eltern. Der VfL will seine Spielerin, die einen gültigen Vertrag bis 2025 hat, nach Kräften unterstützen, wie Ralf Kellermann betont: „Wir freuen uns sehr für Tabea und ihren Mann und wünschen ihnen alles Gute für den neuen, spannenden Lebensabschnitt. Der VfL Wolfsburg hat den Anspruch, Tabea bestmögliche Voraussetzungen zu schaffen, um nach der Geburt die Rückkehr auf den Platz zu realisieren“, so der Direktor Frauenfußball. Das klingt zumindest schwer danach, als werde Sellner ihre Karriere fortsetzen. Dass sie in der laufenden Saison noch einmal zum Einsatz kommt, ist allerdings mehr als unwahrscheinlich.

Baby-Alarm bei den VfL-Fußballerinnen - das ist nichts ganz Neues. Erst vor eineinhalb Wochen wurde Svenja Huth Mutter. Ihre Ehefrau brauchte den kleinen Emil auf die Welt. Selbst ein Kind ausgetragen hatte zuvor die langjährige VfL-Torhüterin Almuth Schult, als sie noch in Wolfsburg unter Vertrag stand. Nach der WM 2019 hatte sie zunächst mit einer Schulterverletzung gefehlt, war dann schwanger geworden und brachte im April 2020 Zwillinge zur Welt. Die heute 32-Jährige schaffte mit großem Ehrgeiz die Rückkehr auf den Platz: Ende des Jahres stand sie beim VfL bereits wieder im Kader. Ihr Comeback im Bundesliga-Team gab sie im April 2021 bei einem Auswärtsspiel in Duisburg (4:0) und war in der Saison 2021/22 wieder Wolfsburger Stammtorhüterin, ehe sie den Klub Richtung USA verließ. Erst im August wurde die Nationaltorhüterin und TV-Expertin zum dritten Mal Mama.

Wie schwer die Baby-Pause Sellners für den VfL sportlich wiegt, ist schwer zu beantworten. In ihrer Debütsaison beim VfL 2021/22 hat die ehemalige Hoffenheimerin für mächtig Furore gesorgt. Sie kam auf 24 Tore in 37 Einsätzen, vor allem ihre zehn Champions-League-Treffer sorgten für Aufsehen. In der vergangenen Saison kam die gebürtige Gießenerin dann seltener zum Zug, spielte auch nicht mehr so auffällig, erzielte aber immer noch sieben Tore in 28 Pflichtspielen. In diesem Sommer verpasste die Vize-Europameisterin dann die WM mit der Nationalmannschaft, wurde kurz vor der Abreise nach Australien und Neuseeland noch aus dem Kader gestrichen und stieg früh wieder beim VfL ins Training ein, bis sie erst mit einer Grippe - so zumindest die offizielle Sprachregelung - ausfiel und seitdem fehlt. Nun ist klar: Der Grund ist ein viel freudigerer...