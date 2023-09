4:1 im einzigen Test – VfL macht schon wieder richtig Spaß

Als wären sie nie so lange weg gewesen ...: Erst seit wenigen Tagen hat Coach Tommy Stroot nach der WM mit 13 VfLerinnen seinen Kader komplett zusammen, und dafür sah es schon wieder richtig gut aus! Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben beim einzigen Testspiel im Rahmen des Trainingslagers in Harsewinkel einen 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)-Sieg gegen den niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven gefeiert. Vor gut 1000 Zuschauern in Lippstadt sorgten Alexandra Popp, Joelle Wedemeyer, Dominique Janssen und Fenna Kalma für die VfL-Treffer. Einziges, aus der Vorsaison nicht unbekanntes Manko: Es hätte noch viel deutlicher werden müssen.

Wie angekündigt: Stroot startet mit Popp im Sturmzentrum

Das erste Testspiel mit voller Kapelle gegen einen Gegner, der bereits am Freitag in die niederländische Liga startet, war gleichzeitig die Generalprobe vor dem DFB-Pokalspiel bei Turbine Potsdam (10. September, 14 Uhr) – und nach Generalprobe sah‘s lange Zeit auch aus. Der VfL-Coach schickte in dem XXL-Test – gespielt wurde über 3x35 Minuten – gleich sechs seiner zehn deutschen WM-Fahrerinnen aufs Feld, mit Riola Xhemaili (kam vom SC Freiburg) begann einer der insgesamt acht Neuzugänge.

Alexandra Popp (von links), Riola Xhemaili, Felicitas Rauch und Co. versprühten in Lippstadt nach wenigen gemeinsamen Trainingseinheiten schon wieder viel Spielfreude. Foto: Boris Schmelter / FMN

Taktisch stellte Stroot gleich so auf, wie er es zuletzt angekündigt hatte: DFB-Kapitänin Popp begann wie bei der Nationalmannschaft im Sturmzentrum, Ewa Pajor wich auf den linken Flügel aus. So machten die Wolfsburgerinnen von Anfang an mächtig Alarm. Immer wieder beteiligt: Achterin Xhemaili, die einen Pfostenschuss verzeichnete, Pajor, die den Platz auf links immer wieder mit ihrer Schnelligkeit ausnutzte, und Popp. Allein das Toreschießen vergaß der Champions-League-Finalist. Hinten reichte dagegen eine Unaufmerksamkeit, um in Rückstand zu geraten: Sara Agrez erwischte Nina Nijstad leicht am Fuß – Elfmeter. Chimäre Ripa ließ Merle Frohms keine Chance.

VfL-Frauen lassen zu viele Torchancen aus

Dem Wolfsburger Offensivdrang tat das keinen Abbruch, immer wieder kombinierte sich das Team schnell nach vorne oder überspielte die PSV-Abwehr mit klugen Diagonalbällen auf die schnelle Pajor. Nach einer halben Stunde war es soweit: Xhemaili steckte durch auf Popp – der Ausgleich. Pajor oder auch die eingewechselte Kalma (kam von Twente Enschede) hätten schon früher den Führungstreffer erzielen können, doch den schoss Joelle Wedemeyer mit einem satten Schuss aus 18 Metern.

Wolfsburgs Coach gab fast allen Feldspielerinnen (die lange angeschlagene Tabea Sellner saß auf der Tribüne) Spielpraxis, die WM-Fahrerinnen hatten zunächst noch weniger. Im letzten Drittel erhöhte Janssen nach Foul an Vivien Endemann im Sechzehner schnell auf 3:1. Kalma staubte in der letzten Minute noch zum Endstand ab. Unter anderem die frech aufspielende wie schnelle Außenspielerin, die von der SGS Essen kam, oder Sveindis Jonsdottir hatten weitere Riesenchancen, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Wie die VfLerinnen aber zu Möglichkeiten kamen, war schon wieder richtig gut anzusehen. Kleiner Wermutstropfen: Die spät eingewechselte Lena Lattwein musste schnell wieder raus, der VfL spielte zu zehnt zu Ende.

Noch bis zum Samstag feilen die Wolfsburgerinnen im Trainingslager an ihrer Form, von dort aus geht‘s gleich weiter zu Erstliga-Absteiger Turbine. So wie sich die Wölfinnen in ganz unterschiedlichen Zusammensetzungen in Lippstadt präsentierten, wird Potsdam keine hohe Hürde für den Rekordsieger im DFB-Pokal.

Spiel kompakt:

VfL Wolfsburg: Frohms (46. Schmitz) – Wedemeyer (71. Wilms), Hegering (36. Hendrich, 71. Hagel), Agrez (53. Janssen), Rauch (36. Rabano) – Demann (71. Lattwein), Xhemaili (71. Oberdorf), Huth (53. Blomqvist) – Brand (46. Endemann), Popp (36. Kalma), Pajor (71. Jonsdottir).

Tore: 0:1 Ripa (14./Foulelfmeter), 1:1 Popp (30.), 2:1 Wedemeyer (45.), 3:1 Janssen (72./Foulelfmeter), 4:1 Kalma (105.).

Zuschauer: 1083 in Lippstadt.