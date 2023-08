DFB-Pokal: Wolfsburgs Fußballerinnen müssen nach Potsdam

Wolfsburg Die Titelverteidigerinnen des VfL Wolfsburg spielen gegen Neu-Zweitligist Turbine Potsdam. So sehen die wichtigsten anderen Begegnungen aus.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg treten in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Bundesliga-Absteiger Turbine Potsdam an. Das ergab die Auslosung am Dienstagabend beim Pay-TV-Sender Sky. Die erste Runde konnte der Titelverteidiger wie alle weiteren elf Bundesligisten und die vier bestplatzierten Teams der vergangenen Zweitliga-Saison überspringen.

Vorjahres-Finalist SC Freiburg spielt beim SC Sand aus der 2. Bundesliga um den Einzug ins Achtelfinale, Meister FC Bayern München reist zum Zweitligisten SG Andernach. Die noch nicht genau terminierten Paarungen finden vom 9. bis 11. September statt. Am 9. Mai 2024 wird im Kölner Rhein-Energie-Stadion das Endspiel ausgetragen.

Neben Rekordpokalsieger Wolfsburg (10 Titel) und dem FC Bayern (1) gelten auch Eintracht Frankfurt (9) und die TSG Hoffenheim als Mitfavoriten auf den Pokalsieg. Die Eintracht muss in der zweiten Runde zunächst beim Hegauer FV aus der Oberliga Baden-Württmeberg ran, Hoffenheim gastiert beim SV Weinberg aus der 2. Bundesliga.

