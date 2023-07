VfL-Coach Tommy Stroot: Praktikum bei ManUnited

Manchester/Wolfsburg Der Trainer der Wolfsburger Fußballerinnen war im Rahmen des Pro-Lizenz-Lehrgangs von DFL und DFB beim Weltklub in Manchester.

Bevor es bei den VfLerinnen von Donnerstag an weitergeht, absolvierte Coach Tommy Stroot ein Praktikum bei Manchester United und Erik ten Hag.

Im Frauenfußball hat sich der VfL Wolfsburg in den vergangenen zehn Jahren einen exzellenten Ruf erworben, an das Weltklub-Image von Manchester United kommen die Grün-Weißen allerdings nicht ran. Trainer Tommy Stroot durfte jetzt eine Woche bei dem Premier-League-Klub Coach Erik ten Hag über die Schulter schauen, den er aus gemeinsamen Zeiten in den Niederlanden noch gut kennt.

Stroot nimmt seit Anfang des Jahres am Pro-Lizenz-Lehrgang von DFB und DFL teil, der bis vor einigen Jahren noch besser bekannt war als „Fußballlehrer-Lehrgang“. Im Rahmen dieser Ausbildung stehen auch diverse Praktika an. Man kann davon ausgehen, dass Stroot in der näheren Zukunft auch mal bei Männer-Coach Niko Kovac mitarbeiten wird.

Stroot: „Diese Erfahrung war unbeschreiblich“

Kurz bevor es mit den VfL-Fußballerinnen ab Donnerstag aber mit der Vorbereitung der VfL-Kickerinnen auf die Saison 2023/24 losgeht, war Stroot für eine Woche in Manchester. Bei Instagram schrieb der 33-Jährige im Anschluss: „Diese Erfahrung war einfach unbeschreiblich. Ich durfte hinter die Kulissen eines der größten Fußballvereine der Welt blicken und von einem Trainer wie Erik ten Hag lernen.“

Ten Hag und er - sie kennen sich ganz gut. Zwar arbeiteten sie nicht zur gleichen Zeit bei Twente Enschede, wo ten Hag selbst kickte und bis 2009 in verschiedenen Funktionen als Coach tätig war. Aber als Stroot von 2016 bis 2021 die Twente-Frauen coachte, entstand trotzdem ein regelmäßiger Austausch mit ten Hag, der zu der Zeit Ajax Amsterdam trainierte.

Manchester-United-Coach Erik ten Hag. Foto: Michael Regan / Getty Images

ManUnited- und VfL-Coach in regelmäßigem Kontakt

Auch nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen Barcelona schrieb der ManUnited-Coach dem Kollegen. Keineswegs selbstverständlich, denn beide hatten am 3. Juli ein Endspiel verloren: Während der VfL in Eindhoven mit 2:3 verlor, kassierte United zeitgleich im FA-Cup-Finale ein 1:2 gegen Stadtrivale City.

„Wir haben immer wieder Kontaktmomente“, erzählte Stroot vor dem Endspiel in einer Medienrunde. „Wir gratulieren uns für Erfolge, die er sammelt oder ich sammele. Das ist etwas, wo ich aktuell sehr viel rausziehe.“ Die Zeit in den Niederlanden mit „Voetbal totaal“, dem totalen Fußball, hat den VfL-Coach sehr geprägt.