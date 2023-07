Titel und Tränen: VfL-Film feiert Premiere bei Dazn

Bei Dazn feierte am Montag ein ganz besonderer Film Premiere: Ein Team des Streamingdienstes hatte erstmals eine Frauenfußball-Mannschaft begleitet und liefert mit dem 90-minütigen Film „Wölfinnen - die Jagd nach dem Triple“ exklusive Einblicke hinter die Kulissen des VfL Wolfsburg. Es ist ein Film über Erfolgshunger, Entwicklung und Ansprüche geworden, der nach dem verlorenen Finale in der Champions League gegen den FC Barcelona mit zahlreichen Tränen endet.

Als Svenja Huth am Tag nach dem 2:3 von Eindhoven noch einmal zum Interview gebeten wurde, kamen der VfL-Kapitänin noch einmal die Tränen und sie erzählte, wie sie ihre Frau Laura auf der Tribüne getröstet hat. „Wir haben gar nicht gesprochen. In der Situation weiß man gar nicht, was man sagen soll. Jedes Wort wäre zu viel. Da tut es gut, zu wissen, man ist nicht alleine“, erzählt die Wolfsburger „Wüstenrennmaus“ (Lena Oberdorf) zum Ende des Films ihn. Eine weitere Episode: Auch Trainer Tommy Stroot ging zu seiner Familie, erzählt von einem kurzen Gespräch mit seinem Sohn: „Er hat gesagt, eine Medaille bekommt man nur, wenn man etwas gut gemacht hat.“

Der Dazn-Film von Producer Philipp Lochmann begleitet die Wolfsburgerinnen von Ende März bis Anfang Juni, beginnend mit dem Champions-League-Viertelfinale bis zum Empfang der Stadt Wolfsburg am Tag nach dem Königsklassen-Finale. Bekanntermaßen wurde es mit dem zweiten VfL-Triple nach 2013 in diesem Jahr nichts. In der Bundesliga ließ der Klub, der eine perfekte Hinrunde gespielt hatte, zu viel liegen. Gegen Barcelona verlor er nach 2:0-Pausenführung noch mit 2:3. Dafür feierten die VfLerinnen in Köln den zehnten DFB-Pokalsieg in Serie, den sie durch die schnelle Folge an weiteren Spielen gar nicht richtig auskosten konnten. „Du gewinnst ein Pokalfinale und hast nicht die Möglichkeit, das in vollen Zügen zu feiern“, stellt Alexandra Popp ernüchtert fest.

Mit Huth, Popp, Lena Oberdorf und Jill Roord, die inzwischen zu Manchester City gewechselt ist, stehen vier VfL-Spielerinnen im Blickpunkt der Doku. Auch Trainer Tommy Stroot, Direktor Frauenfußball Ralf Kellermann und die VfL-Geschäftsführer Marcel Schäfer sowie Michael Meeske kommen zu Wort wie auch Zeugwart und Urgestein Jörg „Kulle“ Schmidt, der in seinen Einspielern immer wieder für sympathische Schmunzler sorgt, aber auch das Wesen des VfL sehr treffend zusammenfasst: „Je mehr man hinter die Kulissen blickt, desto mehr merkt man schon, wie viel Herz dabei ist. Es ist gar nicht mal so grau, wie man von außen denkt.“

Wer noch einmal mit den Wolfsburgerinnen mitfiebern will, die zahlreichen Gänsehaut-Momente der vergangenen Saison - das 5:0 im Pokal-Halbfinale bei den Bayern oder das 3:2 nach Verlängerung im Königsklassen-Halbfinale beim FC Arsenal - nacherleben will, für den ist der Dazn-Film ein absolutes Muss. Manches wirkt gestellt, so wie ein Gespräch zwischen Popp und Oberdorf kurz vor Eindhoven auf der Terrasse des Ritz Carlton. Den Anspruch, eine tiefere persönlichere Ebene bei den Protagonisten zu erreichen, erhebt die Fußball-Doku nicht. Dafür gibt‘s Einblicke, die man sonst nicht bekommt: Mannschaftsansprachen, Trainerbesprechungen, die Party im Entmüdungsbecken nach dem 4:1 im DFB-Pokalfinale gegen den SC Freiburg, oder Bilder vom VfL-Bankett nach dem Champions-League-Endspiel, bei dem Schäfer sagt: „Nächstes Jahr greifen wir wieder an.“

Zu sehen gibt‘s den Film nicht nur für die Abonnenten des Streamingdienstes, die schon seit Montag, 17. Juli, Zugriff haben. Auch beim kostenfrei empfangbaren Frauensport-Sender Dazn-Rise gibt‘s die Doku. Erster Ausstrahlungstermin ist Montag, 24. Juli, um 19 Uhr.