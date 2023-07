Jetzt offiziell: Tiago Tomas kommt zum VfL Wolfsburg

Seit Mittwochmittag ist offiziell, was sich schon wochenlang angebahnt hatte: Tiago Tomas wechselt von Sporting Lissabon zum VfL Wolfsburg, der 21 Jahre alte Stürmer kostet wohl rund acht Millionen Euro Ablöse und unterzeichnete einen Vertrag, der ihn bis 2027 an den VW-Klub bindet. Er wird die Nummer 11 bekommen.

Tomas hatte in den vergangenen eineinhalb Jahren beim VfB Stuttgart gespielt und acht Treffer in 47 Pflichtspielen erzielt. Darunter war eines ganz besonders wichtig: das im Frühjahr 2022 in der Schlussphase gegen den FC Augsburg, was mitverantwortlich war für den Klassenerhalt. Und eines war ganz besonders schön: Im Mai 2022, als er den Ball von der Strafraumkante unhaltbar im Spiel gegen den FC Bayern an Torhüter Manuel Neuer vorbei unter die Latte knallte.

In seiner zweiten Saison in Stuttgart schaffte er sieben direkte Torbeteiligungen, in den Relegationspartien gegen den Hamburger SV kam Tomas jeweils als Joker zum Einsatz. Die Stuttgarter zogen jedoch die 15 Millionen teure Ausstiegsklausel nicht, die nach dem 15. Juni verfiel. Nach seinem feststehenden Aus beim VfB sendete er eine emotionale Botschaft an den Klub ab. „Ihr habt an mich geglaubt, als es keiner mehr tat. Der VfB ist einer der größten Klubs in Deutschland“, zahlreiche Momente seien „ultimativ emotional“ gewesen.

Wolfsburg musste nun wohl nur etwa die Hälfte der festgeschriebenen Ablösesumme an Sporting zahlen

„Tiago steht noch am Anfang seiner Karriere, er hat großes Potenzial und kann in Wolfsburg den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen. Ihm kommt zugute, dass er die Bundesliga bereits kennt und mit Sporting Lissabon auch auf internationaler Bühne schon Erfahrung sammeln konnte. Wir freuen uns auf ihn und sind überzeugt, dass seine Qualitäten unser Offensivspiel noch variabler machen werden", sagt der VfL-Sportdirektor.

Tomas ist der vierte Portugiese, der für den VfL in der Bundesliga spielen wird. Der Erste war Alex. Der Verteidiger kam im Sommer 2005 von Benfica Lissabon in die VW-Stadt, kam in vier Jahren allerdings nur auf 22 Pflichtspieleinsätze. Etwas wertvoller für die Wolfsburger war der zweite Portugiese: Ricardo Costa. Der kam im Sommer 2007 aus Porto und wurde 2009 unter Trainer Felix Magath Deutscher Meister. Allerdings spielte Costa in der Saison 2008/2009 nur elf Mal. Im Januar 2010 ging er nach 58 Spielen für den VfL in Richtung Lille.

Tiago Tomas ist der vierte Portugiese, der in der Bundesliga für Wolfsburg spielen wird

Der dritte Bundesliga-Portugiese wurde dann zur Legende: Vieirinha. Der Flügelstürmer, heute noch in Diensten von PAOK, lief 163 Mal für die Grün-Weißen auf, er war Teil der Pokalsieger-Mannschaft 2015 und dribbelte durch die Europa und die Champions League. Auch sein Relegationstreffer gegen Eintracht Braunschweig 2017 bleibt den Fans unvergessen. Beim griechischen Klub aus Saloniki besitzt Vieirinha noch einen Vertrag bis 2024. Er wird im Januar 38 Jahre alt.

Tomas, der Neu-Wolfsburger, ist 17 Jahre jünger als Vieirinha. Für ihn beginnt nun ein neues Karriere-Kapitel. „Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe und bin glücklich, jetzt ein Teil der VfL-Familie zu sein. Ich kann es kaum abwarten, meine Mannschaftskollegen und mein neues Umfeld kennenzulernen und endlich loszulegen“, sagt er.