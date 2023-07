Jetzt doch: Rebecka Blomqvist bleibt beim VfL

Anfang März hatte Ralf Kellermann noch das Aus von Rebecka Blomqvist verkündet, die schwedische Offensivspielerin wolle ihren am 30. Juni ausgelaufenen Vertrag nicht verlängern. Der Direktor Frauenfußball des VfL Wolfsburg drückte gleichzeitig sein Bedauern aus, denn im Gegensatz zu Pauline Bremer hätten die Wolfsburgerinnen gerne weiter auf Blomqvist gesetzt. „Hätten sie“ ist nun zu streichen, denn sie können weiter auf die Schwedin setzen. In der Endphase der Saison hatten Klub und Spielerin die Gespräche wieder aufgenommen und sich nun doch noch auf ein neues Arbeitspapier bis 2025 geeinigt.

Dabei hatte die schwedische WM-Fahrerin in der vergangenen Saison hier und da auch mal ihren Unmut über zu wenig Spielzeit kundgetan. Zwar stand sie in 25 Pflichtspielen (sechs Tore, zwei Vorlagen) auf dem Rasen, 20 Mal kam „Becks“ allerdings nur als Joker zum Einsatz. In den letzten Saisonwochen scheint Blomqvist dann ins Grübeln geraten zu sein. Vielleicht fiel ihr der immer näher kommende Abschied aus Wolfsburg doch schwerer als gedacht. Vielleicht war es der überraschende Startelf-Einsatz im DFB-Pokalfinale, in dem sie obendrein das wichtige 2:1 erzielte. Oder es gab keine passenden Angebote. Als sie vor dem letzten Bundesliga-Heimspiel gegen Freiburg nicht verabschiedet wurde, wurde öffentlich, dass wieder Gespräche laufen. Noch mit dem Hinweis, diese seien völlig ergebnisoffen.

In der vergangenen Saison oft nur Nebendarstellerin, im DFB-Pokalfinale aber in einer der Hauptrollen: Die Schwedin Rebecka Blomqvist (Mitte), die in Köln das wichtige 2:1 gegen den SC Freiburg erzielte. Foto: IMAGO/Norina Toenges

Blomqvist: VfL bietet Weltklasse-Umfeld

Nun vermeldet der Klub eine Einigung mit der Schwedin, die seit dem Winter 2020/21 im Klub ist. Schade: Eine Begründung zum Sinneswandel ist darin nicht zu finden. In einem Instagram-Post, in dem sie im Champions-League-Finaltrikot (beim 2:3 gegen Barcelona kam sie nicht zum Einsatz) zu sehen ist, sagt sie an die Fans gerichtet: „Ich freue mich sehr, bei euch und in Wolfsburg zu bleiben. Auf geht‘s.“ Laut Klubmitteilung sagte sie: „Ich bin hier in einem Weltklasse-Umfeld und überzeugt, dass ich beim VfL die nächsten Schritte in meiner Karriere gehen kann.“

Möglich, dass auch die Aussicht auf mehr Spielzeit und eine insgesamt wichtigere Rolle die 25-Jährige zum Umdenken bewegt haben. Jill Roord steht vor einem Wechsel zu Manchester City, wie bei Blomqvist könnte auch bei der niederländischen Spielmacherin noch vor dem Start in die WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) Klarheit bestehen. Kellermann sagt zur „Becks“-Verlängerung: „Ich bin überzeugt, dass ihre Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist und viel Potenzial in ihr steckt.

