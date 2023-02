VfL-Torwart Koen Casteels bekam nicht viel zu tun, war aber im Spiel beim 1. FC Köln in den wenigen Situationen eine Bank.

Köln. Der VfL Wolfsburg beendet seine Negativserie mit einem 2:0 in der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Köln – so waren die VfL-Profis in Form.