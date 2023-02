VfL Wolfsburg stolpert sich zu 0:0 auf Schalke

Das war überhaupt kein guter Auftritt des VfL Wolfsburg. Beim FC Schalke 04 kamen die Grün-Weißen am Freitagabend nach einer schwachen Leistung nicht über ein enttäuschendes 0:0 hinaus und bleiben damit das vierte Pflichtspiel in Folge ohne Sieg. Ihren guten Schwung aus dem Herbst und Anfang des Jahres haben die Wolfsburger damit verloren.

Wolfsburger Maximilian Arnold patzt beim Elfmeter

Es hätte für den VfL alles viel besser laufen können. Wenn Maximilian Arnold bei seinem Elfmeterschuss in der neunten Minute etwas weiter nach rechts von sich aus gezielt hätte, wäre diese Partie wahrscheinlich anders verlaufen. Doch der Kapitän der Wölfe schoss den Ball bei seinem Strafstoß ein wenig zu weit nach links und damit an den Pfosten. Schalkes Keeper Ralf Fährmann war zwar verladen und in die andere Ecke gesprungen, blieb aber unbesiegt. Es stand weiter 0:0, und anschließend tat sich der VfL schwer, daran etwas zu verändern. Sehr schwer.

Wolfsburgs Trainer Niko Kovac hatte nach drei Niederlagen in Folge wenig überraschend aufgestellt und einer Startelf vertraut, die in großen Teilen der aus den erfolgreichen Wochen vor der Pleiten-Serie entsprach. Hätte diese in der ersten Hälfte nur ein Fünkchen von dem umgesetzt, was sie im Herbst und in den ersten beiden Punktspielen des Jahres 2023 stark gemacht hatte, wäre es gegen sehr biedere Schalker von Anfang an eine sehr leichte Angelegenheit für den VfL gewesen. Doch die Grün-Weißen passten sich dem schwachen Niveau des Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga an und agierten sehr behäbig und fehlerhaft.

800 Wolfsburg-Fans feuerten die Fußballer an

Eine frühe Führung hätte dem VfL wohl Sicherheit gegeben. Doch Arnold verpasste vor 60.836 Zuschauern in der Arena auf Schalke, darunter 800 Fans aus Wolfsburg, die Chance zum 1:0 per Elfmeter nachdem Patrick Wimmer von Moritz Jenz im Strafraum gefoult wurde (7.) und der Schiedsrichter nach Videobeweis auf den Punkt zeigte. So wurde es in der ersten Hälfte eine sehr zähe Angelegenheit – aus VfL-Sicht, aber auch für jeden neutralen Zuschauer.

Videoassistent erkennt Schalkes Tor ab

Auch in der zweiten Hälfte wurde es zunächst nicht besser für die Wölfe – im Gegenteil. Schalke war nach der Pause sogar die bessere und aktivere Mannschaft und ging in Führung. Aber Alex Krals Tor zum 1:0 für die Hausherren wurde wegen einer knappen Abseitsstellung durch den Videoassistenten aberkannt. Der VfL hatte in dieser Phase richtig Dusel.

Lesen Sie mehr über den VfL Wolfsburg:

Deshalb reagierte Kovac, brachte in der 53. Minute mit Maxence Lacroix, Kevin Paredes und Lukas Nmecha gleich drei neue Spieler auf einen Schlag. Allerdings stellte sich dadurch ebenfalls kein positiver Effekt beim VfL ein. Schalke war weiter die Mannschaft, die etwas mehr Druck entwickelte. Die Hausherren setzten den Wolfsburgern vielleicht nicht spielerisch besonders clever, aber doch mit leidenschaftlichen Engagement zu. So gab es mehr Gefahr in und rund um den Wölfe-Strafraum als auf der anderen Seite.

Einmal musste VfL-Torwart Koen Casteels seine ganze Klasse aufbieten, um einen Rückstand seiner Elf zu verhindern. Jenz köpfte nach einer Ecke in die untere rechte Ecke des Torwart, aber Casteels tauchte schnell ab und war mit der Hand noch knapp am Ball (66.).

Chancen für Wolfsburg: Mangelware

Nach vorne blieb es aber weitgehend ein Trauerspiel, das die Grün-Weißen in Gelsenkirchen boten. Wenig gelang, den Wolfsburger Aktionen fehlte einfach Klarheit, dem Spiel insgesamt Struktur, und Chancen waren Mangelware. Die wenigen Möglichkeiten blieben ungenutzt. Jonas Wind (54.) und Jakub Kaminski (75.) scheiterten jeweils an Fährmann.

Auf der anderen Seite freute sich Schalke ein weiteres Mal zu früh über einen Treffer. Der eingewechselte Dominick Drexler feierte an der Eckfahne ausgelassen sein schönes Tor zum vermeintlichen 1:0. Doch wieder war es zuvor Abseits gewesen. Schalke blieb im Pech. Es aber bezeichnend, dass der VfL das bitter nötig hatte, um den Platz nicht als Verlierer zu verlassen.

Selbst in der Schlussphase konnten die Wolfsburger kaum richtigen Druck aufbauen, waren dem Lucky Punch nicht näher als die Hausherren. Die kämpften bis zum Umfallen und verdienten sich so redlich ihren Punkt gegen den VfL.