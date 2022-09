Wieder Aufregung um Max Kruse - Fußball-Star verletzt sich

Es wird nicht ruhig beim VfL Wolfsburg um Max Kruse. Der 34-jährige Stürmer des Fußball-Bundesligisten, der von Trainer Niko Kovac nicht mehr für Spiele berücksichtigt wird, stand am Dienstagvormittag im Training für kurze Zeit mal wieder im Zentrum der Aufmerksamkeit. Mit schmerzverzerrter Miene lag der Angreifer gegen Ende der Einheit am Boden, hielt sich den Oberschenkel, konnte anschließend nicht mehr weitermachen und hatte sogar Probleme beim Auftreten. Mit einem Golf-Kart wurde er zur Kabine gefahren, ihm droht womöglich eine Pause.

Nach schönem Tor folgt der Schock

Was war passiert? Nach einer Kopfballablage von Luca Waldschmidt hatte Kruse während des Trainingsspiels den Ball mit einem schönen Heber im Tor untergebracht, war allerdings noch in der Luft mit VfL-Nachwuchstorwart Philipp Schulze zusammengeprallt. Dabei oder erst beim Aufkommen muss sich der Stürmer verletzt haben. Jedenfalls blieb er liegen, wand sich vor Schmerzen am Boden. Mitspieler schauten besorgt, selbst Trainer Kovac kam ein paar Schritte näher, um zu schauen, wie es seinem aussortierten Spieler geht. Erst nach einer Behandlungspause, in der ihm der linke Oberschenkel bandagiert wurde, konnte Kruse mit Mühe aufstehen und wurde Richtung Kabine gebracht. Wie schwer die Verletzung ist, ist zwar noch unklar, allerdings sah das nicht gut aus.

Von Kovac nicht mehr berücksichtigt

Zumindest für die nächsten Spiele der Wolfsburger macht das keinen Unterschied, da Kruse von Kovac sowieso nicht mehr berücksichtigt wird. Unter diesem Trainer wird der Offensivspieler keine Partie mehr für den VfL absolvieren. Sein Vertrag bei den Grün-Weißen läuft aber noch bis Saisonende, so lange darf er zumindest noch bei den Wölfen trainieren und kassiert ebenfalls weiterhin sein Gehalt. Bisher konnten sich er und der VfL nicht auf eine Vertragsauflösung einigen. Sollte er länger verletzt ausfallen, könnte der VfL etwas Gehalt sparen, denn bei einer langwierigen Verletzung übernimmt die Berufsgenossenschaft zu einem Teil die Gehaltszahlungen. Da würde sich bei Kruse rechnen, da er einer der Topverdiener der Grün-Weißen mit einem geschätzten Jahresgehalt von 3,8 Millionen Euro ist.

Lukas Nmecha fehlt im Training

Aus sportlicher Sicht ist für den VfL die Entwicklung bei einem anderen Stürmer interessanter. Lukas Nmecha war wegen Knieproblemen vorzeitig von der deutschen Nationalmannschaft zurückgekehrt. Das sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, hieß es. Aber auch am Dienstag fehlte Nmecha im Training des VfL. Die Kruse-Verletzung hatte der 23-Jährige nicht mitbekommen. Es bleibt also ein wenig fraglich, ob Nmecha für das nächste Heimspiel der Wolfsburger in der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart zur Verfügung steht.