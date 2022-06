Diese Trainer sollen Niko Kovac beim VfL Wolfsburg unterstützen

Foto: Frederic Chambert via www.imago-images.de / imago images/PanoramiC

Walter Gfrerer soll die Profis des VfL Wolfsburg konditionell wieder in die Spur führen.

Die Katze ist aus dem Sack! Und was sich schon längere Zeit andeutete, ist nun offiziell: Niko Kovac bekommt beim VfL Wolfsburg die Verstärkung, die er sich für seinen Trainerstab gewünscht hatte. Mit Walter Gfrerer und Aaron Briggs folgen dem neuen Trainer des VfL Wolfsburg zwei alte Weggefährten in die VW-Stadt.

Walter Gfrerer soll die Profis des VfL Wolfsburg wieder fit machen

Sowohl der Österreicher Gfrerer als auch der Brite Briggs haben schon gemeinsame Erfahrungen mit Kovac gesammelt, arbeiteten mit dem Kroaten bei der AS Monaco. Gfrerer und der neue Wölfe-Coach kennen sich sogar schon deutlich länger. Seit mehr als zehn Jahren, um genau zu sein. Ihre Wege kreuzten sich erstmals in Salzburg. Dort Trainierte Kovac von 2009 an die zweite Mannschaft von RB, ehe er im Jahr 2011 als Co-Trainer die erste Mannschaft trainierte. Gfrerer war zwischen 2006 und 2013 als Konditionstrainer der Salzburger tätig.

Und das wird auch in Wolfsburg die Hauptaufgabe des 49-Jährigen bleiben. Er soll den Wölfe-Profis wieder Beine machen. Denn zuletzt war die Laufleistung der Grün-Weißen mager – um es noch freundlich auszudrücken. Im Vergleich aller Bundesligisten spulten sie nur 111,17 Kilometer pro Partie ab. Kein anderes Team lief weniger. Der neue Assistenztrainer soll die Fitnessdefizite nun wieder ausbügeln und die Wölfe zurück zu alter Laufstärke führen.

Mehr zum VfL Wolfsburg:

Aaron Briggs kommt als Analyst – Michale Frontzeck geht

Briggs dagegen wird Kovac’ Analyst. Der 34-Jährige folgte Kovac ebenfalls nach Monaco, nachdem er zuvor zwei Jahre lang bei Manchester City gearbeitet hatte. Schon zuvor war bereits klar, dass Nikos Bruder Robert Kovac ebenfalls mit nach Wolfsburg wechseln würde. Denn auf der Trainerbank gibt es die beiden nur im Doppelpack. Bereits seit dem Jahr 2013 assistiert Robert seinem zwei Jahre älteren Bruder bei dessen Stationen als Coach – zunächst bei der kroatischen U21-Nationalmannschaft, später beim A-Nationalteam und anschließend auch bei Eintracht Frankfurt, dem FC Bayern München und eben in Monaco.

Auch einen Abschied machten die Wolfsburger nun offiziell. Michael Frontzeck wird den VfL nach nur einem Jahr wieder verlassen. Im vergangenen Sommer war der Ex-Profi an den Mittellandkanal gewechselt, um den damaligen Coach Mark van Bommel zu unterstützen. Nach dem Aus van Bommels übernahm Frontzeck kurzzeitig als Interimscoach, durfte auch unter Nachfolger Florian Kohfeldt bleiben. Zuletzt fiel er wegen eines operativen Eingriffs im Gesicht aus. Der Klub und der erfahrene Trainer lösten den Vertrag nun einvernehmlich auf, heißt es vom VfL Wolfsburg.