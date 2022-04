Jörg Schmadtke: „Natürlich macht das etwas mit der Mannschaft“

Der VfL Wolfsburg muss in der Vorbereitung auf das richtungweisende Auswärtsspiel beim FC Augsburg ohne seinen Trainer auskommen: Florian Kohfeldt ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und fehlt in den kommenden Tagen.

Zeitweise war kaum erkennbar, wer da jetzt beim VfL Wolfsburg bei der 0:3-Niederlage in Augsburg an der Seitenlinie coachte. Weil der mit Corona infizierte Florian Kohfeldt sich doch nicht – wie am Freitag noch erhofft – rechtzeitig freitesten konnte, stand eigentlich Co-Trainer Vincent Heilmann in der Verantwortung. Der 25-Jährige bekam aber Unterstützung. Und zwar von ganz oben.

VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke stand ihm zur Seite, tigerte in der Coachingzone auf und ab, kommunizierte. „Die Kommunikation mit dem Schiedsrichter war mein Job. Vielleicht auch mal mit der gegnerischen Bank zu kommunizieren, war auch mein Job“, sagte Schmadtke. Die Abläufe haben dadurch unverändert gelassen werden können.

Florian Kohfeldts fehlen machte sich beim VfL Wolfsburg bemerkbar

Nichtsdestotrotz: Eine solche Situation lässt ein Team nicht kalt. Auch wenn der VfL schon in der Vorbereitungswoche darauf bedacht war, Zusammenhalt zu zeigen. Kohfeldt hatte betont, die Mannschaft wisse, was zu tun sein – auch wenn er nicht dabei ist. „Wir reisen hier ohne Cheftrainer an. Das macht natürlich auch etwas mit der Mannschaft“, sagte der VfL-Geschäftsführer dagegen nach dem Spiel.

Die Einstimmung auf das Duell im Abstiegskampf lief schon nicht ideal. Nicht nur, dass Kohfeldt fehlte, durch elf Abstellungen zu Nationalteams blieben den Grün-Weißen nur drei Trainingstage in voller Mannschaftsstärke. Das Spiel selbst lief dann noch schlechter.

Der VfL Wolfsburg läuft deutlich weniger als der FC Augsburg

Die Wölfe waren in den Zweikämpfen nicht präsent, wirkten gedanklich nicht auf dem Platz. Und es schien, als wären sie zu oft den entscheidenden Schritt zu langsam. Das mag auch daran gelegen haben, dass die Augsburger insgesamt zehn Kilometer mehr liefen als die Gäste aus der VW-Stadt. Für all das konnte Heilmann nichts. Schmadtke auch nicht. Doch sie waren diejenigen, die am Spielfeldrand machtlos zusehen mussten.

Kohfeldt hatte am Freitag gesagt, er würde sich vor der Partie nicht noch einmal per Video an seine Mannschaft wenden wollen, um sie etwa einzustimmen auf dieses so wichtige Spiel. Eine Kommunikation mit der Bank gab es dennoch. „Er war mit unserem Analyseteam verbunden. Das Analyseteam ist dann wie immer mit der Bank verbunden“, sagt Schmadtke.

Vincent Heilmann spricht nicht öffentlich

Geholfen hat’s nichts. Die Wölfe mussten sich deutlich geschlagen geben. Was das Ergebnis anging, aber auch in puncto Moral. Nun steht schon die nächste wichtige Aufgabe ins Haus. Dann soll Kohfeldt wieder vor Ort helfen können. „Ich glaube, dass das Spiel nicht zu seiner Genesung beigetragen hat. Aber ihm geht es insgesamt ganz gut. Wir gehen davon aus, dass er am Dienstag wieder zur Mannschaft stoßen wird“, so Schmadtke.

Vincent Heilmann übrigens sprach nicht öffentlich in Augsburg. Genau wie schon in der Vorbereitungsphase unter der Woche nicht. Die Wolfsburger wollten Kohfeldts Fehlen gemeinsam auffangen. Jeder sollte einen Teil übernehmen. Jeder sollte helfen. Leider präsentierte sich die Mannschaft in Augsburg nicht als so starkes Kollektiv.