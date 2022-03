Beim VfL Wolfsburg gibt’s bald keine Kuhmilch mehr

Der VfL Wolfsburg will bis 2025 klimaneutral werden. Im Oktober wurde ein Klima-Countdown in der Volkswagen Arena installiert. Die Uhr tickt.

Im April wird es beim VfL Wolfsburg eine Umstellung geben. Nein, es handelt sich dabei nicht um eine Neustrukturierung, die Einfluss auf das sportliche Geschehen des Fußball-Bundesligisten hat. Vielmehr wird sich die Änderung in den Kühlschränken und Getränkebechern wiederfinden. Der VfL verbannt die Kuhmilch aus seinem Umfeld. Stattdessen gibt es künftig Hafermilch in die Kaffeebecher – für die Mitarbeitenden, im Catering und in der Teamversorgung. Und wer stellt die Kuhmilch-Alternative her? Das im schwedischen Malmö ansässige Unternehmen Oatly.

Hafermilch ist klimafreundlicher als Kuhmilch

Die Wölfe haben sich im Zuge ihrer „Race-to-Zero“-Initiative zu diesem Schritt entscheiden. Bis 2025 will der VfL klimaneutral sein, Treibhausgas-Emissionen auf Netto-Null reduzieren. Zu diesem Zweck hat sich der Klub zu verschiedenen Maßnahmen entschieden. Unter anderem spielt das Thema E-Mobilität eine Rolle. In der VW-Arena tickt konsequent eine Uhr herunter. Der Countdown soll an die Ziele erinnern.

Und nun soll auch die Hafermilch helfen. Im globalen Durchschnitt produziert ein Liter Kuhmilch 2,4 Kilogramm Kohlendioxid. Die Belastung durch die Hafer-Alternative ist um bis zu drei Viertel geringer. Das klingt doch gut, oder? Eigentlich schon. Aber: Ist Oatly tatsächlich der richtige Partner, um das „Race-to-Zero“ zu gewinnen?

Oatly und Blackstone – Kritik wegen Amazonas-Rodung

Das Unternehmen ist nämlich nicht gänzlich unbefleckt. Im Jahr 2020 ist Oatly in einer großen Investitionskampagne einen Deal mit dem US-Konzern Blackstone eingegangen. 200 Millionen Dollar ist die Investition schwer gewesen. Eine Menge Holz. Aber Apropos Holz: Der Oatly-Partner hat nicht nur an dem schwedischen Unternehmen Anteile – sondern auch an einem brasilianischen, das für Rodungen im Amazonas verantwortlich zeichnen soll.

Zudem soll Blackstone-Chef Steve Schwarzman Unterstützer Donald Trumps sein und dessen Wahlkampf mit mehreren Millionen US-Dollar unterstützt haben. Oatly rechtfertigte sich damals für die Zusammenarbeit mit dem US-Konzern: „Wenn globales privates Eigenkapital auf eine grüne Zukunft hinarbeitet, haben wir tatsächlich eine Chance, den Planeten für zukünftige Generationen zu retten.“ Man wolle den großen Unternehmen also zeigen, dass mit nachhaltigen Produkten langfristig mehr Profit anderswo, zum Beispiel „in der Fleisch- und Milchindustrie, die eine der Hauptursachen für die Rodungen im Amazonasgebiet darstellen“.