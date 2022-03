VfL Wolfsburg mit Peace statt VW auf der Brust

Beim Spiel zeigten die Wolfsburger in Bezug auf den Krieg in der Ukraine Flagge: Mit dem Peace-Zeichen mahnte der VfL für Frieden. In der Startaufstellung sorgte VfL-Cheftrainer Florian Kohfeldt für eine Überraschung.

Foto: Darius Simka/regios24