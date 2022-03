1:0 – VfL Wolfsburg erkämpft sich gegen Union wichtige Punkte

Big Points für den VfL Wolfsburg! Im Spiel gegen Union Berlin setzten sich die Wölfe am Samstag mit 1:0 (1:0) durch – und profitierte dabei von einem Eigentor durch Taiwo Awoniyi. Was die Grün-Weißen im ersten Durchgang gut machten, lief nach der Pause aber nicht mehr ...

Florian Kohfeldt stellt um – Bartosz Bialek in der Startelf

In der Startaufstellung sorgte VfL-Cheftrainer Florian Kohfeldt für eine Überraschung. Dass Xaver Schlager, der nach einem Kreuzbandriss in der Vorwoche beim 2:2 in Gladbach ab der 58. Minute sein Comeback gegeben hat, für Aster Vranckx auflaufen würde, war erwartbar. Im Sturmzentrum aber brachte der Fußballlehrer Bartosz Bialek. Maximilian Philipp musste dafür seinen Platz räumen. Für den Polen war es der erste Startelfeinsatz seit dem 20. Dezember 2020, als die Wölfe mit 1:0 gegen den VfB Stuttgart gewannen. In der Abwehrreihe entschied sich Kohfeldt für eine Viererkette. Kevin Mbabu, der für rotgesperrten Maxence Lacroix in die Startformation rotierte, bekleidete seine angestammte Position als Rechtsverteidiger.

Die Wölfe kamen besser ins Spiel. Schon nach zwei Minuten wurde es für die Eisernen erstmals gefährlich. Zunächst rauschte Bialek nach einer schönen Kombination zwischen Maximilian Arnold und Max Kruse nur knapp an der Flanke vorbei. Im direkten Anschluss hämmerte Schlager den Ball aus etwa 18 Metern an den Pfosten.

Mehr zum VfL Wolfsburg:

Taiwo Awoniyi prüft erst Koen Casteels und trifft dann ins eigene Tor

Union wurde im ersten Durchgang eigentlich nur einmal gefährlich. In der 14. Minute entschärfte VfL-Keeper Koen Casteels einen Abschluss von Taiwo Awoniyi mit einem starken Reflex. Danach verflachte die Partie ein wenig. Wenn etwas ging, dann aber beim Vfl. In der 21. Minute war der Bialeks Abschluss aber zu unplatziert. Union-Keeper Andreas Luthe durfte fliegen – hatte aber keine Probleme.

Vier Minuten später war es dann soweit. Zunächst war es wieder Bialek, der Luthe prüfte. Den Kopfball nach einem Arnold-Freistoß konnte der Schlussmann noch über die Latte lenken. Bei der anschließenden Ecke, ebenfalls von Arnold getreten, überwand ihn dann der eigene Mitspieler. Awoniyi kam seinem herauseilenden Torhüter zuvor – und sein Klärungsversuch per Kopf landete in den eigenen Maschen. Die Wölfe zogen sich nun etwas zurück. Die 1:0-Halbzeitführung ging aber voll in Ordnung.

Lukas Nmecha feiert sein Comeback beim VfL Wolfsburg

Im zweiten Durchgang jubelten in der 54. Minute zunächst die Köpenicker – aber nur kurz. Sheraldo Becker ließ bei seinem Abschluss nach einem Konter Casteels keine Chance. Schiedsrichter Patrick Ittrich wollte aber in der Entstehung ein Foulspiel von Awoniyi an Arnold gesehen haben und pfiff den Treffer zurück. Glück für die Wölfe!

Und Awoniyi wollte es nun wissen. In der 62. Minute prüfte er Casteels mit einem Kopfball. Vorausgegangen war ein Ballverlust des bis dahin schwachen Ridle Baku. Nun roch es nach Ausgleich. Der VfL kam Und deshalb reagierte Kohfeldt. Der 39-Jährige brachte Vranckx für Schlager. Und dann gab es noch ein Comeback. Lukas Nmecha durfte nach langer Verletzungspause (Knöchelbruch) wieder Spielpraxis sammeln,kam für den guten Bialek (64.).

VfL Wolfsburg bringt Sieg über die Zeit

Und Nmecha sorgte gleich für etwas Wirbel. Nach einem Sprint zog er aus sehr spitzem Winkel einfach mal ab – Pfosten. Doch das war nicht der Auftakt zur Jagd auf das 2:0. Viel zu schnell schenkten die Wölfe die Bälle her, zogen sich tief in die eigene Hälfte zurück. Plötzlich hatten die Berliner Platz zum Kombinieren,zweite Bälle landeten beinahe ausschließlich bei den Eisernen.

Doch das bedeutet: Den Wölfen boten sich hin und wieder Kontermöglichkeiten. Eine davon vergab Nmecha. Im Strafraum etwas abgedrängt, legte er sich den Ball ein Mal zu oft vor – und schoss Luthe an. Ein paar Möglichkeiten von Union musste der VfL Wolfsburg noch überstehen. Casteels half dabei. Dann war es geschafft. Durch den 1:0-Sieg entfernen sich die Wölfe weiter von der Abstiegszone – durchatmen.