Nach Schlager: Nmecha soll beim VfL der Nächste sein

Wolfsburg. Wolfsburgs Stürmer soll voll ins Mannschaftstraining einsteigen – und könnte bestenfalls am Samstag gegen Union Berlin sein Comeback feiern.

Lukas Nmecha soll am Dienstag voll einsteigen – und steht bestenfalls für das Heimspiel gegen Union Berlin endlich wieder zur Verfügung.

Nicht nur Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer ging am Samstagnachmittag das Herz auf, als Xaver Schlager für die letzte halbe Stunde in Mönchengladbach den Rasen betrat. Der österreichische Mittelfeldspieler hatte rund ein halbes Jahr nach seinem Kreuzbandriss im Spiel gegen Leipzig wieder Bundesliga-Minuten gesammelt. Diese Rückkehr könnte beim VfL eine Comeback-Woche eingeläutet haben.

Denn nach Schlager brennt auch Lukas Nmecha darauf, endlich wieder Bundesliga-Luft zu schnuppern. Der U21-Europameister war nach Knöchelbruch nicht so lange raus wie sein österreichischer Teamkollege. Und zwischenzeitlich sah es so aus, als würde er früher zurückkommen. Doch der Knöchel hat die Belastung nicht wie erhofft vertragen.

Schäfer zu Nmecha-Comeback: Hoffen es, aber es gibt keine Garantie

Wenn am Dienstag aber die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr) beginnt, dann soll Nmecha im Mannschaftstraining wieder komplett mitmischen. Das ist zumindest der Plan. Dann könnte es reichen für eine Rückkehr des 23-Jährigen gegen Union. Der VfL-Sportdirektor sagt: „Wir hoffen es, aber es gibt natürlich keine Garantie.“

Bei den Wolfsburgern gönnten sie alle Schlager seinen Comeback-Moment. „Ich weiß, wie viel Schweiß er genau für diesen Moment vergossen hat. Wir alle haben uns sehr gefreut“, so Schäfer, der natürlich hofft, dass der 24 Jahre alte Österreicher bald eine noch tragendere Rolle einnehmen kann: „Ich bin überzeugt, dass wir bei den weiteren Aufgaben, die in dieser Saison vor uns liegen, noch viel Freude an ihm haben werden, und natürlich versprechen wir uns einiges von ihm.“ Gleiches soll bestenfalls ab Samstag auch für Nmecha gelten…

