Grizzlys holen Dumont und haben Melchiori schon verloren

Wolfsburg. Das Personalkarussell dreht sich beim Wolfsburger Eishockey-Erstligisten bereits mit Schwung. Was das für den Kader bedeutet...

Eine gute und eine schlechte Nachricht gibt es in puncto Personalplanungen von den Grizzlys Wolfsburg. Für die neue Saison hat der Eishockey-Erstligist bereits einen Neuzugang, hat aber auch den Kampf um einen aktuellen Leistungsträger bereits verloren. Erfreulich ist, dass nach Informationen des Fachblatts Eishockey-News und unserer Zeitung Stürmer Lucas Dumont im Sommer kommt. Weniger erfreulich ist, dass Abwehrchef Julian Melchiori dann schon nicht mehr da, sondern in Berlin ist.

Mehr zum Thema:

Wie aus gut informierten Quellen zu erfahren war, hat sich der Kanadier bereits für die Eisbären entschieden. Dass die vehement um ihn gebuhlt hatten, hatte unsere Zeitung mehrfach berichtet. Damit ist der Erste von Wolfsburgs Top-Ausländern, die der Klub gern halten möchte, weg. Weiter ist nicht bekannt, dass überhaupt einer der insgesamt zehn Import-Profis bereits einen neuen Vertrag bei den Grizzlys unterschrieben hat.

Dafür gelang Manager Charly Fliegauf eine interessante Verpflichtung auf dem deutschen Markt. Der erst 24-jährige Dumont gehört zum erweiterten Kreis des deutschen Nationalteams und absolvierte bereits zehn A-Länderspiele. Das aus Bietigheim stammende Eigengewächs der Kölner Haie steht in dieser Saison bei acht Toren und drei Assists aus 34 Saisoneinsätzen. Seit der U19 spielt Dumont in der Domstadt, seit 2017 ging er 198-mal für die Haie in der DEL aufs Eis.

Dumont-Transfer hat Folgen

2019/20 spielte er in Köln unter dem jetzigen Grizzlys-Coach Mike Stewart. Der 1,86 Meter große und 80 Kilogramm schwere Rechtsschütze und Außenstürmer ist jedoch kein 1:1-Ersatz für den mit Blick auf die neue Saison ausgemusterten und wohl nach Straubing wechselnden Center Garrett Festerling. Durch Dumonts Verpflichtung wird es eher eng für Phil Hungerecker (Vertrag läuft aus) oder sogar für Thomas Reichel. Der besitzt zwar noch Kontrakt bis 2023, fällt aber aus Altersgründen künftig aus der U23-Regelung heraus. Nach gutem Saisonstart spielt Reichel mittlerweile nur noch eine kleine Rolle.