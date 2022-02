Leidenszeit vorbei – Xaver Schlager ist zurück beim VfL Wolfsburg

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Es waren genau 57 Minuten und 23 Sekunden gespielt, als Xaver Schlager wieder den Platz eines Fußball-Bundesliga-Stadions betreten konnte. Endlich. 181 Tage war es am Samstagnachmittag her, dass sich der Österreicher im Spiel gegen RB Leipzig (1:0) das Kreuzband gerissen hatte. Beim 2:2 zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg feierte er nun sein Comeback.

Florian Kohfeldt versicherte schon im Wochenverlauf, dass einer Kaderrückkehr seines defensiven Mittelfeldspielers nichts im Wege stehe. Vier Wochen hatte dieser nach seiner Reha schon wieder mit der Mannschaft trainiert. Zunächst noch dosiert, schlussendlich aber mit Körperkontakt und ohne Einschränkungen. Gegen die Fohlen sollte Schlager laut seinem Trainer „20 bis 30 Minuten“ im Tank haben. Und die bekam er – mit einigen Zeigerumdrehungen Zuschlag. Klar, nach einer solch schweren Verletzung war der 24-malige österreichische Nationalspieler noch nicht gleich der Alte. Ihm fehlte es noch etwas an Spritzigkeit. Wie sollte es nach so langer Abstinenz anders sein? Aber der 24-Jährige agierte trotzdem mit der gewohnten Hingabe im Zweikampf, bemühte sich, den Gegner den Druck spüren zu lassen.

Xaver Schlager: „Natürlich hätte ich gerne gewonnen“

Aber: Schlager ist eben Wettkämpfer. Und Wettkämpfer teilen nicht gerne die Punkte. Deshalb blickte er nach dem Schlusspfiff mit gemischten Gefühlen auf seine Rückkehr. „Ja, es war sicherlich ein schönes Gefühl, dass ich wieder auf dem Platz stehen kann“, so der Österreicher einerseits, ergänzte aber: „Natürlich hätte ich gerne gewonnen.“

Mehr zum VfL Wolfsburg:

Der Mannschaftserfolg ist übergeordnet. Besonders in einer so prekären Lage, in der sich die Wölfe nach wie vor befinden. Aber besser mit Schlager in so einer Situation als ohne ihn. „Ja, ich glaube, dann bin ich sehr, sehr froh, dass ich einen Topspieler habe“, sagte Kohfeldt bei Sky auf die Frage, wie er mit seinem österreichischen Schützling umgehen wird, sobald es bei ihm wieder für 90 Minuten reicht.

Florian Kohfeldt ist reicher an Optionen

Schlager war unter Kohfeldts Vor-Vorgänger Oliver Glasner gesetzt. Auch Mark van Bommel baute auf die Qualitäten des 24-Jährigen. Nun hat sich in Schlagers Abwesenheit der 19-Jährige Aster Vranckx ein wenig in den Vordergrund gespielt, ist in einer stark durchwachsenen Saison einer der Lichtblicke beim VfL. An Maximilian Arnold wird im defensiven Mittelfeld wohl ohnehin kein Vorbeikommen sein. Und dann ist da ja auch noch VfL-Allzweckwaffe Yannick Gerhardt, die eigentlich auch in der taktischen Schaltzentrale zu Hause ist.

Kohfeldt wird also reicher an Optionen, muss aber auch mehr moderieren. Es würde ihm nie leicht fallen, Spielern mitzuteilen, wenn sie nicht spielen, hatte der Fußballlehrer kürzlich betont. Trotzdem sagt er klar: „Wenn Xaver fit ist, wird er spielen. Trotzdem war er jetzt ein halbes Jahr raus. Er wird jetzt Schritt für Schritt seine Spielminuten kriegen. Und ich denke, spätestens nach der Länderspielpause wird er dann jemand sein, der auch Startelf spielen kann.“

Xaver Schlager kann Comeback

Einen Freifahrtschein bekommt trotzdem niemand. Auch Schlager muss an der Entwicklung und Adaption der Kohfeldtschen Spielidee teilnehmen. Das wird er auch nicht verweigern. So viel ist klar. Sein Trainer betonte vor dem Gladbach-Spiel aber noch einmal, er wolle die spielerische Komponente in Schlagers von Pressing- und Zweikampfstärke geprägtem Spiel etwas mehr hervorkitzeln.

Da ist der Österreicher sicher dabei. Und Schlager kann Comeback. Im Jahr 2019 steckte er eine schwere Knöchelverletzung in Windeseile weg. Für ihn sei nun aber auch wichtig, „dass ich Spielminuten bekomme und wieder in einen Rhythmus komme. Und ich freue mich einfach, dass ich wieder auf dem Platz stehe und der Mannschaft helfen kann.“ Einen weiten Weg hat er dafür schon hinter sich. Die lange Leidenszeit hat ein Ende gefunden.