Zwei Aufreger-Szenen kosten den VfL Wolfsburg zwei Punkte

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Die Wölfe verspielen in einem äußerst rasanten Kellerduell am Samstag eine 2:0-Führung. Verteidiger Maxence Lacroix fliegt zudem mit Rot vom Platz.

Dass sie am Ende froh sein mussten, beim 2:2 bei Borussia Mönchengladbach überhaupt einen Punkt entführt zu haben, tat erst einmal nichts zur Sache. Beim VfL Wolfsburg waren sie hin- und hergerissen nach diesem Fußball-Bundesliga-Spiel, in dem nahezu alles drin war. Vor allem zwei Schiedsrichter-Entscheidungen stießen dem Team von Trainer Florian Kohfeldt nach 90 turbulenten Minuten vor 10.000 Fans im Borussia-Park sauer auf. Wenn diese aus VfL-Sicht Fehlentscheidungen anders herum ausgegangen wären, hätten sich die Wolfsburger vermutlich erst einmal komplett aus dem Abstiegskampf abmelden können.

Doch eins nach dem anderen. Denn in den ersten 42 Minuten lief aus Wolfsburger Sicht so ziemlich alles nach Plan. Die Gäste legten einen höchst effizienten Auftritt hin. Die 2:0-Führung nach Toren von Jonas Wind und Sebastiaan Bornauw bei nur drei Torschüssen stellte den Spielverlauf angesichts immer wieder auftauchender Lücken im Defensivverbund des VfL ein wenig auf den Kopf. Die Grün-Weißen, die das frühe Borussia-Pressing immer wieder vor große Probleme stellte, konnten sich bei Keeper Koen Casteels bedanken, der mehrmals entscheidend einschritt.

Foul an Max Kruse im Strafraum wird nicht geahndet

Und Gladbach? Dürfte sich ein wenig an das 0:6 bei Borussia Dortmund erinnert fühlen, als es vorne ebenfalls Topchancen ausließ und hinten eiskalt bestraft wurde. Doch so kam es aus unterschiedlichen Gründen nicht, die noch in der Schlussphase der ersten Halbzeit zu suchen sind. Zum einen bestrafte Marcus Thuram die ungeordnete VfL-Defensive mit dem Anschlusstreffer. Zum anderen musste Maximilian Philipp noch freistehend das 3:1 erzielen – machte er aber nicht. So kam es zu einer zweiten Halbzeit mit drei riesengroßen Aufregern ...

Mehr zum VfL Wolfsburg:

Aufreger 1: Max Kruse dribbelte in den Gladbach-Strafraum, Kouadio Koné stieg dem Wolfsburger deutlich auf den Fuß, doch der fiel zunächst nicht, sondern spielte weiter, kam aber nicht zum Abschluss. Das sorgte dafür, dass Kruse nicht nur keinen Elfmeter bekam. Die Szene wurde nicht einmal vom Video-Assistant-Referee (VAR) überprüft. „Das kann nicht der Fairplay-Gedanke sein, dass ich da gleich hinfalle. Dann muss ich immer direkt fallen“, so der Gefoulte hinterher bei Sky über die Konsequenzen. Sein Trainer pflichtete ihm in aller Konsequenz bei: „Es ist ein glasklarer Elfmeter, da gibt es gar keine Diskussion“, so Kohfeldt.

Maxence Lacroix sieht Rot – zurecht?

Aufreger 2: Maxence Lacroix lieferte sich als letzter Wolfsburger ein Laufduell mit Thuram. Bei beiden sind die Hände im Spiel, am Ende zieht der Gladbacher seinen französischen Landsmann zu Boden, der den Ball mit der Hand wegspielt. Dieses Mal prüft der Kölner Keller die Szene – und Lacroix sieht Rot. Thurams Anteil am Ringkampf zuvor blieb ungesühnt. „Es ist keine rote Karte für Lacroix, weil Thuram ihn umklammert bis zum letzten Moment. Das Handspiel ist unstrittig, aber es ist vorher Foulspiel von Marcus Thuram“, so Wolfsburgs Coach erneut deutlich. Sportdirektor Marcel Schäfer fand’s „zumindest sehr diskutabel. Und ich denke, es gibt einen Grund, warum Maxence zu Boden geht.“

In Unterzahl ging es gegen Gladbacher, die nach 0:2-Rückstand nicht aufsteckten oder gar wie in der Vorwoche auseinanderbrachen, darum noch Zählbares mitzunehmen. Casteels rettete mehrfach mit Glanzparaden, war gegen Breel Embolos Kopfball aber doch geschlagen. Und so kam es zur dritten Diskussionsstoff-Szene.

Am Ende profitiert der VfL Wolfsburg doch noch vom VAR

Aufreger 3: Matthias Ginter erzielte in der ersten Minute der Nachspielzeit aus kurzer Distanz das 3:2. Oder doch nicht? Erneut prüfte der VAR, denn beim Ballgewinn von Patrick Herrmann im Mittelfeld ging Jerome Roussillon zu Boden. Der Franzose legte den Ball im Fallen für den Borussia-Angriff auf. Nach der Überprüfung der Szene nahm Schiedsrichter Tobias Reichel den Treffer zurück. Dieses Mal war’s eine richtige Entscheidung, weil Herrmann den Ball so gar nicht spielte. Auch wenn sie das in Gladbach anders sahen. Kohfeldt hatte auch hier eine klare Meinung: „Rouss wird das Bein weggezogen.“

Wolfsburgs Trainer wusste trotzdem, dass der Punkt nach diesem Spielverlauf glücklich war, bescheinigte seiner dezimierten Mannschaft, in der Schlussphase „aufopferungsvoll gekämpft“ zu haben.

Marcel Schäfer: „Das ist extrem bitter für uns“

Und dennoch: Wie schon beim 1:2 gegen Hoffenheim eine Woche zuvor hat der VfL eine Führung nicht nach Hause gebracht. Auch da hatte er die Entscheidung verpasst und war durch Nachlässigkeiten in der Defensive spät bestraft worden. Die Fortschritte im Offensivspiel bei den Wolfsburgern sind unstrittig. Sie müssen es aber schaffen, hinten wieder über 90 Minuten stabil zu stehen und vorne mal den entscheidenden Punch zu setzen. Dann wäre es in Gladbach vermutlich nicht zu drei Aufreger-Szenen gekommen. Sie waren zum Teil hausgemacht, könnte man sagen.

Das sah auch Wolfsburgs Sportdirektor so. Schäfer: „Die eine oder andere Chance zum dritten Tor haben wir ausgelassen, und deshalb fahren wir auch wieder nur mit einem Punkt nach Hause. Das ist extrem bitter für uns.“

sid/red