Grizzlys-Wolfsburg-Neuzugang Alexandre Mallet im Interview

Seit Mittwoch in Wolfsburg, Freitag erstmals auf dem Eis, aber abends im Heimspiel gegen Nürnberg noch nicht einsatzfähig: Der franko-kanadische Neuzugang Alexandre Mallet (zuletzt Zlin/Tschechien) gab aber bereits sein erstes Interview für den Eishockey-Erstligisten Grizzlys Wolfsburg. Darin sprach der 1,85 Meter große und 92 Kilogramm schwere Stürmer über seine Verletzung, Spielweise, Ziele und Boxeinlagen auf dem Eis. Aber bei einer Frage offenbarte der Mann mit dem Spitznamen „Mally“ überraschend eine Gedächtnislücke.

Grizzlys-Zugang Mallet ist optimistisch

Herr Mallet, herzlich willkommen! Es heißt, Sie haben eine Unterkörperverletzung mitgebracht. Wie geht es Ihnen?

Es sieht alles gut aus, nächste Woche sollte ich bereit sein. Wir schauen von Tag zu Tag. Ich war am Freitag auf dem Eis. Ich hätte gedacht, es wäre schon besser. Aber es war trotzdem ein großer Schritt nach vorn im Vergleich zu Sonntag, als ich mich verletzt hatte.

Welche Eindrücke haben Sie von den Grizzlys und der Stadt?

Ich war sehr überrascht, wie viel professioneller es hier in Deutschland ausschaut . Jeder war sehr nett zu mir, es sind alles tolle Jungs, und alle sprechen Englisch. Das war ich in Tschechien nicht gewohnt. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Von der Stadt habe ich aber noch fast nichts gesehen.

Was haben Sie im Vorfeld schon von der DEL gewusst?

Dass in Deutschland alle Organisationen professionell sind und hier mehr Import-Profis spielen, was mir die Kommunikation erleichtert.

Gedächtnislücke aus dem Jahr 2016

2016 absolvierten Sie schon mal ein Match in Wolfsburg: Mit Pardubice verloren sie in der Champions League mit 0:6. Welche Erinnerungen haben Sie daran.

Daran kann ich mich nicht erinnern. Es war mein erstes Jahr in Europa. Ich weiß noch nicht mal mehr, ob ich gespielt habe.

Welcher Spielertyp sind Sie?

Ich bin ein stabiler Powerforward, der sehr gut defensiv und körperlich hart spielen kann und so Puckverluste beim Gegner erzwingen kann. Ich kann in jeder Zone spielen.

Und wie sind Sie als Mensch?

Ich bin jemand, der immer Spaß haben möchte und locker drauf ist. Ich bin ein optimistischer Typ – egal in welcher Situation.

Für welche Rolle haben die Trainer Sie geholt?

Die Trainer wollen mehr Tiefe im Kader haben, um vier gleichwertige Reihen aufbieten zu können. Ich habe viel Erfahrung darin, Play-offs zu spielen und zu gewinnen. Das kann ich dem Team geben.

Mallet weiß, sich zu wehren

Wie lauten Ihre Ziele?

Ich möchte gewinnen, ich hasse es zu verlieren. Wenn wir mit dem Team Erfolg haben, ist es das Beste.

Als Sie noch in Nordamerika spielten, waren sie dafür bekannt, die Handschuhe fallen zu lassen, wenn nötig. Sind Fights immer noch ein Element Ihres Spiels, um Ihr Team zu beschützen und sich nicht herumschubsen zu lassen?

Es gibt diesbezüglich einen großen Unterschied zwischen Nordamerika und Europa. Wenn du in Nordamerika jemanden hart checkst, fordert er dich heraus. In Europa kommt das nicht so oft vor. Aber ich weiß immer noch, wie ich mich verteidigen kann.

Haben Sie schon Zeit für ein Gespräch mit Anthony Rech gehabt, dem neben Ihnen zweiten Französisch sprechenden Grizzlys-Profi?

In Zlin habe ich auch mit einem anderen Französisch sprechenden Spieler zusammen gespielt. Mit das Erste, was ich über Wolfsburg gehört hatte, war: „Du wirst hier mit ,Toto’ einen guten Freund finden.“ Bei meiner Ankunft war es schön, gleich mit jemandem Französisch sprechen zu können.

Darum ist die Familie in Kanada

Sie haben Familie – ist sie mit nach Wolfsburg gekommen?

Nein, meine Frau, meine vierjährige Tochter und mein zweijähriger Sohn reisten vergangenen Freitag aus Tschechien nach Kanada. Am Samstag bekam ich dann das Angebot aus Wolfsburg. Sie bleiben jetzt daheim.

Was sind Ihre Hobbys?

Meine Familie, Angeln, Jagen und Essen gehen.