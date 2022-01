VfL-Coach Florian Kohfeldt (Mitte) ist zufrieden mit den ersten Tagen nach der Winterpause. Im Test gegen Paderborn am Dienstag will er sehen, dass die Mannschaft das Erarbeitete auch umsetzt.

Wolfsburg. Am Dienstag testet der VfL Wolfsburg in der VW-Arena gegen den Fußball-Zweitligisten. Florian Kohfeldt will sehen, was im Training erarbeitet wurde.