Kein einziger Spieler des VfL zeigt sich königsklassenwürdig

So benotet unsere Redaktion die Spieler des VfL Wolfsburg in der Champions-League-Partie gegen den OSC Lille.

Koen Casteels: Der Kapitän kehrte nach überstandener Corona-Infektion zurück zwischen die Pfosten. Der Belgier hatte zuvor drei Partien gefehlt – alle drei gingen verloren. Gegen Lille konnte auch Casteels die nächste Niederlage nicht verhindern.Note: 4

Kevin Mbabu: Schaltete sich häufig offensiv ein, brachte einige Flanken aus dem Halbfeld, die Wout Weghorst zweimal fanden. Note: 4

Maxence Lacroix: Geht derzeit durch ein Leistungstief. Note: 4,5

Sebastiaan Bornauw: Ersetzte den zuletzt schwachen Brooks, konnte aber auch nicht überzeugen. Beim zweiten Gegentor ließ er sich viel zu einfach aus der Abwehrkette locken.Note: 5

Paulo Otavio: Der Brasilianer gehört schon zu den schnellsten Spielern überhaupt. Aber sein Gegenspieler Ikoné war noch schneller. Note: 5

Maximilian Arnold: Ihm unterliefen ein paar einfache Fehler im Passspiel, die ihm in normalen Phasen nicht passieren. Note: 5

Josuha Guilavogui: Licht und Schatten wechselten sich bei ihm Szene für Szene ab. Sehr unstet. Note: 5

Aster Vranckx: Der Jüngste ließ sich nichts gefallen. Er behauptete sich immerhin. Spielerisch klappte auch bei ihm nicht alles. Note: 4

Luca Waldschmidt: Hatte mit einem Fernschuss die beste VfL-Chance in Hälfte 1. Danach kam allerdings gar nichts mehr. Note: 5

Yannick Gerhardt: Wurde vor dem 0:1 abgehängt und schaffte es nicht, dem Spiel offensive Impulse zu geben. Note: 5,5

Wout Weghorst: War vor allem in der Luft präsent mit drei Kopfballabschlüssen allein in Hälfte 1. Tauchte danach ab. Note: 4,5

Dodi Lukebakio (ab 46. für Gerhardt): Blieb wirkungslos. Note: 5,5

Jérôme Roussillon (ab 63. für Otavio): Verlor die Kugel folgenschwer vor dem 0:3. ohne Note

Ridle Baku (ab 63. für Mbabu): Hob das Abseits vor dem 0:2 auf. Derzeit mächtig von der Rolle. ohne Note

Renato Steffen (ab 75. für Guilavogui): Torschütze zum 1:3. Seine Dynamik und Emotionalität braucht der VfL in dieser Phase. ohne Note

Felix Nmecha (ab 75. für Waldschmidt): Unauffällig. ohne Note

