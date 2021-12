Chancenlos – VfL Wolfsburg verabschiedet sich desolat

Es hatte ein historischer Abend für den VfL Wolfsburg werden sollen. Am Ende hat es nicht gereicht. Mit 1:3 (0:1) unterlagen die Wölfe dem OSC Lille und müssen nach dem bitteren Pokal-Aus mit Wechselfehler den nächsten Nackenschlag dieser Spielzeit wegstecken. Durch die Pleite beenden die Grün-Weißen die machbare Gruppe G der Champions League als Tabellenschlusslicht. Damit scheiden sie aus der Königsklasse aus, die Europapokal-Saison ist beendet.

Fünf Änderungen in der Startelf

VfL-Trainer Florian Kohfeldt veränderte seine Formation im Vergleich zur 0:3-Niederlage in Mainz auf fünf Positionen. Koen Casteels. Sebastiaan Bornauw, Yannick Gerhardt, Luca Waldschmidt und Kevin Mbabu rückten für Pavao Pervan, John Anthony Brooks, Dodi Lukebakio, Lukas Nmecha und Ridle Baku in die Startelf. Zudem stellte der Coach sein Spielsystem auf 4-2-3-1 um. „Wir müssen einerseits sehr zielstrebig und aggressiv nach vorne spielen, weil uns nur ein Sieg hilft. Aber wir brauchen auch eine gute Balance und Geduld“, hatte Kohfeldt vor der Partie gesagt.

Balance und Geduld – vielleicht erklärt das die vergleichsweise konservative Aufstellung. Schließlich ließ Kohfeldt mit Wout Weghorst und Waldschmidt nur zwei reine Offensivspieler von Beginn an mitwirken. Immerhin waren die Grün-Weißen bemüht, was die Zielstrebigkeit angeht – zumindest in den ersten Minuten. Mit Ballgewinnen wussten sie nach zaghaften Pressingversuchen aber herzlich wenig anzufangen.

Das 0:1 war direkt ein Wirkungstreffer

In der 11. Minute kassierte der VfL den ersten Wirkungstreffer. Und die Entstehung war mindestens ärgerlich. Das 0:1 entstand nämlich nach einer eigenen Ecke. Nachdem Keeper Ivo Grbic den Ball aus der Luft gefischt hatte, nahm Jonathan Ikoné auf der rechten Seite Fahrt auf, war zu schnell für den vergeblich hinterhereilenden Gerhardt. Paulo Otavio kam zu spät, um die Flanke zu verhindern. Im Strafraum musste Aster Vranckx zwei Gegenspieler decken und verlor Burak Yilmaz aus den Augen. Der Stürmer ließ Casteels keine Chance.

Der hatte gesessen. Auch in der Folge taten sich die Grün-Weißen schwer gegen clevere Franzosen, die die Gastgeber immer wieder geschickt in die Fallen laufen ließen, um dann umzuschalten. Der VfL kam nur zu wenigen mehr oder weniger gefährlichen Abschlüssen, vornehmlich durch Kopfbälle und einen Fernschuss Waldschmidts.

Nur 6544 Zuschauer in der Arena

Das war’s. Der Zugriff fehlte, die Idee, das Offensivspiel zu initiieren ebenso. Das VfL-Spiel war so zerfahren wie Schneematsch im Winter. Wer in der Königsklasse bestehen will, muss mehr zeigen. Immerhin fiel die Kommunikation auf dem Platz leicht. Die 6544 Zuschauer waren kaum in der Lage, für Champions-League- geschweige denn „Endspiel“-würdige Stimmung zu sorgen.

Auch im zweiten Durchgang änderte sich nicht viel. Der VfL wollte, aber konnte nicht. Und den Franzosen kam der Spielstand mehr und mehr zugute, konnten sie doch im Umschaltspiel ihre Schnelligkeit ausspielen. In der 72. Minute zog Jonathan David dann den Stecker. Nach einer Konfusion in der VfL-Abwehr tauchte er frei vor Casteels auf und vollstreckte zum 0:2. Sechs Minuten später stellte Angel Gomes auf 0:3. Renato Steffens Ehrentreffer (89.) war nur noch Kosmetik.

Jetzt nur noch der Tanz auf einer Hochzeit

In der ohnehin schon zerfahrenen Spielzeit hat der VfL eine Talsohle erreicht. Kein DFB-Pokal, keine Champions League – und in der Bundesliga läuft es bislang auch nur recht durchwachsen. Immerhin: Die Wölfe tanzen jetzt nur noch auf einer Hochzeit. Bis Weihnachten bleiben noch drei Spiele, um zumindest in der Liga wieder ein Stückchen in Richtung Gipfel zu klettern.